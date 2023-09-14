السعودية توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات بناء على مبادرة 2021
التاريخ
9/14/2023 7:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) العربية.نت: وجهت المملكة العربية السعودية دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على مبادرة الرياض التي أعلنت في مارس 2021.
وأعلنت الخارجية السعودية على حسابها في منصة «إكس» مساء أمس أنه «امتدادا للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021 م، واستكمالا للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عُمان في صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023م، واستمرارا لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات».
يشار إلى أنه في وقت سابق أوضح مصدران مطلعان أن مبعوثين من الحوثيين وسلطنة عمان سيصلون إلى المملكة مساء أمس الخميس، لمحاولة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.
كما أضاف المصدران، وهما على صلة بالمحادثات، أن المسؤولين الحوثيين سيسافرون إلى الرياض مع الوسطاء العمانيين الذين وصلوا إلى صنعاء في وقت سابق أمس الأول قبل التوجه إلى المملكة، وفق رويترز.
وكان وفد عماني قد حط في صنعاء أغسطس الفائت بزيارة استمرت 4 أيام في سياق جهود إقليمية ودولية منسقة مع الأمم المتحدة، للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة إنسانية أكثر شمولا، تمهيدا لاستئناف عملية السلام المتعثرة.
إذ تدفع الأمم المتحدة من أجل إرساء اتفاق دائم بين اليمنيين بعد سنوات من الاقتتال.
وأكد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، أن أطراف النزاع تواصل إظهار الاستعداد للبحث عن حلول، لكنه أكد الحاجة إلى ترجمة ذلك في خطوات ملموسة.
يذكر أنه في يونيو الماضي عقدت أيضا في الأردن عدة جولات من المفاوضات اليمنية اليمنية من أجل تبادل الأسرى، والتوصل إلى حل أشمل للأزمة في البلاد، برعاية أممية. وقد أفضت حينها تلك المحادثات إلى تبادل مئات الأسرى بين الحوثيين والحكومة.
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