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السعودية توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات بناء على مبادرة 2021

9/14/2023 7:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) العربية‭.‬نت‭: ‬وجهت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬دعوة‭ ‬لوفد‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬لاستكمال‭ ‬اللقاءات‭ ‬والنقاشات‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬الرياض‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2021‭.‬

وأعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬امتدادا‭ ‬للمبادرة‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2021‭ ‬م،‭ ‬واستكمالا‭ ‬للقاءات‭ ‬والنقاشات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬برئاسة‭ ‬سفير‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬لدى‭ ‬اليمن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬جابر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬من‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬رمضان‭ ‬1444هـ‭ ‬الموافق‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬أبريل‭ ‬2023م،‭ ‬واستمرارا‭ ‬لجهود‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬دائم‭ ‬وشامل‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬مستدام‭ ‬ومقبول‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬اليمنية،‭ ‬فقد‭ ‬وجهت‭ ‬المملكة‭ ‬دعوة‭ ‬لوفد‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬لزيارة‭ ‬المملكة‭ ‬لاستكمال‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬والنقاشات‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أوضح‭ ‬مصدران‭ ‬مطلعان‭ ‬أن‭ ‬مبعوثين‭ ‬من‭ ‬الحوثيين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬سيصلون‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬لمحاولة‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬المصدران،‭ ‬وهما‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالمحادثات،‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحوثيين‭ ‬سيسافرون‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬مع‭ ‬الوسطاء‭ ‬العمانيين‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬وفق‭ ‬رويترز‭.‬

وكان‭ ‬وفد‭ ‬عماني‭ ‬قد‭ ‬حط‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬أغسطس‭ ‬الفائت‭ ‬بزيارة‭ ‬استمرت‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬جهود‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬منسقة‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬للدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬أكثر‭ ‬شمولا،‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاستئناف‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬المتعثرة‭.‬

إذ‭ ‬تدفع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إرساء‭ ‬اتفاق‭ ‬دائم‭ ‬بين‭ ‬اليمنيين‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الاقتتال‭.‬

وأكد‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬هانس‭ ‬غروندبرغ،‭ ‬في‭ ‬إحاطته‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬أن‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬تواصل‭ ‬إظهار‭ ‬الاستعداد‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ترجمة‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬خطوات‭ ‬ملموسة‭.‬

يذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬عقدت‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬عدة‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬اليمنية‭ ‬اليمنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى،‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬أشمل‭ ‬للأزمة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬برعاية‭ ‬أممية‭. ‬وقد‭ ‬أفضت‭ ‬حينها‭ ‬تلك‭ ‬المحادثات‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬مئات‭ ‬الأسرى‭ ‬بين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والحكومة‭.‬

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