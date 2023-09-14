تفاصيل الاتفاقية التاريخية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

أو تهديد خارجي وتطوير وتنفيذ الردود الدفاعية والرادعة المناسبة

وقع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والسيد‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وهي‭ ‬اتفاقية‭ ‬تاريخية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الدفع‭ ‬بمستويات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمنطقة‭.‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تنشر‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭: ‬

تأكيداً‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬لبناء‭ ‬إطار‭ ‬شامل‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للردع‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬التهديدات‭ ‬الخارجية؛

إدراكاً‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تدعم‭ ‬أهداف،‭ ‬بيان‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬2020،‭ ‬ولكنها‭ ‬منفصلة‭ ‬عنه،‭ ‬ومنتدى‭ ‬النقب‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬وجهود‭ ‬التكامل‭ ‬الإقليمي‭ ‬الأخرى‭ ‬الحديثة،‭ ‬والتي‭ ‬أسست‭ ‬روابط‭ ‬إقليمية‭ ‬جديدة‭ ‬وعمّقت‭ ‬مدى‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط؛

إقراراً‭ ‬برغبة‭ ‬الأطراف‭ ‬بتوسعة‭ ‬تعاونهم‭ ‬الدفاعي‭ ‬والأمني؛‭ ‬والروابط‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية؛‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا؛

بناءً‭ ‬على‭ ‬الشراكة‭ ‬الأمنية‭ ‬الممتدة‭ ‬لعقود‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والقوات‭ ‬العسكرية‭ ‬البحرينية؛‭ ‬وإذ‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬الإقليمي‭ ‬بشكلٍ‭ ‬أوسع،‭ ‬ودعم‭ ‬الردع‭ ‬المتبادل‭ ‬ضد‭ ‬التهديدات‭ ‬الخارجية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التجارة‭ ‬والعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬الفكر‭ ‬المتشابه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مع‭ ‬التوقع‭ ‬مستقبلاً‭ ‬بترحيب‭ ‬أطراف‭ ‬إضافية‭ ‬لهذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لتعزيز‭ ‬تلك‭ ‬الأهداف؛

اتفقا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

المادة‭ ‬‮١‬‭: ‬مبادئ‭ ‬التعاون

تستند‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬المبادئ‭ ‬والمعتقدات‭ ‬التالية‭ ‬التي‭ ‬يتقاسمها‭ ‬الأطراف‭:‬

1‭. ‬يقوم‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الاحترام‭ ‬الكامل‭ ‬لاستقلال‭ ‬وسيادة‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬والاحترام‭ ‬الكامل‭ ‬لالتزامات‭ ‬الأطراف‭ ‬ضمن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وأهداف‭ ‬ومبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

2‭. ‬يهدف‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الردع‭ ‬والتكامل‭ ‬والتوافق‭ ‬الدفاعي‭.‬

المادة‭ ‬‮٢‬‭: ‬التعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬والأمني

يعتمد‭ ‬تعاون‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬على‭ ‬التزامهم‭ ‬المشترك‭ ‬بالاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

إنه‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬الأطراف‭ ‬العمل‭ ‬معاً‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬ردع‭ ‬ومواجهة‭ ‬أي‭ ‬اعتداء‭ ‬خارجي‭ ‬ضد‭ ‬سلامة‭ ‬أراضي‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭.‬

أي‭ ‬اعتداء‭ ‬خارجي‭ ‬أو‭ ‬تهديد‭ ‬باعتداء‭ ‬خارجي‭ ‬ضد‭ ‬سيادة‭ ‬واستقلال‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضي‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬تكون‭ ‬مسألة‭ ‬قلق‭ ‬شديد‭ ‬للأطراف‭ ‬الأخرى‭. ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الخارجي‭ ‬أو‭ ‬التهديد‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الخارجي‭ ‬ضد‭ ‬طرف‭ ‬واحد،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الأطراف،‭ ‬وفقاً‭ ‬لدساتيرهم‭ ‬وقوانينهم،‭ ‬الاجتماع‭ ‬فوراً‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحديد‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الدفاعية‭ ‬الإضافية؛‭ ‬وفي‭ ‬تطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الردود‭ ‬الدفاعية‭ ‬والرادعة‭ ‬المناسبة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬متفق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطراف،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬العسكرية‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬السياسية‭.

‬تقف‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والمخابرات‭ ‬المتاحة‭ ‬والملائمة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭.‬

من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬أمن‭ ‬الأطراف‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ولردع‭ ‬المخاطر‭ ‬ضدهم‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬تتفق‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭:‬

1‭. ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬القائمة‭.‬

2‭. ‬بهدف‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬تكامل‭ ‬الأنظمة‭ ‬الدفاعية‭ ‬وإمكانيات‭ ‬الردع‭ ‬للأطراف،‭ ‬بالتحديد‭ ‬في‭ ‬النطاق‭ ‬الجوي‭ ‬والبحري،‭ ‬يتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬زيادة‭ ‬دمج‭ ‬القدرات‭ ‬الدفاعية‭ ‬الجوية‭ ‬والصاروخية‭ ‬وعمليات‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬والقدرات‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والاتصالات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والادراك‭ ‬المشترك‭ ‬حول‭ ‬التهديدات‭ ‬الناشئة‭.‬

3‭. ‬لزيادة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬والأمني‭ ‬وذلك‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬قدرتهم‭ ‬العسكرية‭ ‬والدفاعية‭ ‬ولتحسين‭ ‬التوافق،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تشمل‭:‬

أ‭. ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬العسكرية؛

ب‭. ‬تقديم‭ ‬المواد‭ ‬والخدمات‭ ‬الدفاعية؛

جـ‭. ‬المناورات‭ ‬والتمارين‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة؛‭ ‬

د‭. ‬المواصلة‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬المشترك‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬على‭ ‬الأطراف،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المبادئ‭ ‬التوجيهية‭ ‬وقواعد‭ ‬الاشتباك‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬والقيادة‭ ‬والسيطرة،‭ ‬وحسب‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬مناسباً؛

هـ‭. ‬أي‭ ‬تعاون‭ ‬آخر‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭.‬

4‭. ‬التنسيق‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬منتظم‭ ‬ – ‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بشكل‭ ‬نصف‭ ‬سنوي‭ ‬ – ‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬العسكرية‭ ‬والدفاعية‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحتوي‭ ‬هذا‭ ‬التنسيق‭ ‬تركيزاً‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لردع‭ ‬ومواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬العدائية‭ ‬الخارجية‭ ‬ضد‭ ‬طرف‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

5‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬ايضاً‭ ‬عقد‭ (‬مجموعة‭ ‬عمل‭ ‬دفاعية‭) ‬تجتمع‭ ‬وتستضاف‭ ‬سنوياً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬الأطراف‭. ‬تكون‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬الدفاعية‭ ‬هي‭ ‬المنتدى‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمراجعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬

يعيد‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬التزاماته‭ ‬بالتقيد‭ ‬بواجباته‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قانون‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭.‬

المادة‭ ‬‮٣‬‭: ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري

بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثمارات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬الأطراف،‭ ‬يتفق‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭:‬

1‭. ‬تعميق‭ ‬وتقوية‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬لتطوير‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬وفي‭ ‬المنطقة‭.‬

2‭. ‬تحديد‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬النافعة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬واحد،‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬المعززة‭ ‬للتعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬الثنائي‭ ‬والمتعدد‭ ‬الأطراف،‭ ‬كمجالات‭ ‬مرونة‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭.‬

المادة‭ ‬‮٤‬‭: ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وأمن‭ ‬الشبكات

إدراكاً‭ ‬بأن‭ ‬الاستقرار‭ ‬والازهار‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يمكن‭ ‬تطويره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنمية‭ ‬التعاون‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬بين‭ ‬الأطراف،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬ونشر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الموثوقة‭ ‬والتي‭ ‬تدعم‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬للأطراف،‭ ‬يتفق‭ ‬الأطراف‭ ‬بالتعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭:‬

1‭. ‬تشجيع‭ ‬التعاون‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬الترتيبات‭ ‬المناسبة‭ ‬لهذا‭ ‬التعاون‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬لاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الأطراف،‭ ‬متوافق‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬القائمة‭ ‬للتعاون‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني،‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬يشمل‭:‬

أ‭. ‬أوجه‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الأفكار‭ ‬والمعلومات‭ ‬والمهارات‭ ‬المبتكرة‭ ‬وتبادلها؛

ب‭. ‬تقوية‭ ‬القدرات‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬علاقات‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقاً‭ ‬والممتدة‭ ‬بين‭ ‬المجتمعات‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬الشاسعة‭ ‬للأطراف؛

جـ‭. ‬السعي‭ ‬لتشجيع‭ ‬التبادلات‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجية؛‭ ‬

د‭. ‬أي‭ ‬تعاون‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬المجالات‭ ‬العلمية‭ ‬والتقنية‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭.‬

2‭. ‬في‭ ‬حال‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الأطراف،‭ ‬يتم‭ ‬تطوير‭ ‬وتبادل‭ ‬المعايير‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬والقواعد‭ ‬الإرشادية‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬بهدف‭ ‬قيام‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬بتأمين‭ ‬شبكاته‭ ‬وأنظمة‭ ‬اتصالاته‭ ‬وبرمجياته‭ ‬وأجهزته‭ ‬لمنع‭ ‬الوصول‭ ‬غير‭ ‬المصرح‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬الحساسة‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تعطل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬أو‭ ‬توجه‭ ‬البيانات‭ ‬بشكل‭ ‬ضار‭.‬

3‭. ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬سلسلة‭ ‬إمدادات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬أماناً‭ ‬ومرونة‭ ‬وتنوعاً‭ ‬وتنافسية‭ ‬وذات‭ ‬شفافية‭ ‬واستدامة،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬الاتصالات‭ ‬العالمية‭.‬

المادة‭ ‬‮٥‬‭: ‬النزاعات‭ ‬والتنفيذ

1‭.

‬قد‭ ‬يدخل‭ ‬الأطراف‭ ‬اتفاقيات‭ ‬أو‭ ‬ترتيبات‭ ‬إضافية‭ ‬حسب‭ ‬الحاجة‭ ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬مناسب‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭.‬

2‭. ‬أي‭ ‬اختلاف‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬أو‭ ‬النزاع‭ ‬بشأن‭ ‬تفسير‭ ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬حله‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستشارات‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬ولا‭ ‬تحال‭ ‬لأي‭ ‬محكمة‭ ‬وطنية‭ ‬أو‭ ‬دولية‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬تحكيم‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬مشابهة،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬ثالث‭ ‬للتسوية‭.‬

3‭. ‬جميع‭ ‬التعاون‭ ‬والنشاطات‭ ‬تحت‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬وفقاً‭ ‬للقوانين‭ ‬المحلية‭ ‬للأطراف‭ ‬وتخضع‭ ‬لتوافر‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭.‬

4‭. ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والترتيبات‭ ‬الأخرى‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭.

‬بحيث‭ ‬تقوم‭ ‬الأطراف‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بطريقة‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الترتيبات‭ ‬الأخرى‭.‬

المادة‭ ‬‮٦‬‭: ‬التعديل

يمكن‭ ‬تعديل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتفاق‭ ‬الخطي‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭.‬

المادة‭ ‬7‭: ‬التوقيع‭ ‬والدخول‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ

1‭. ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬متاحة‭ ‬للتوقيع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ (‬‮«‬الدول‭ ‬الموقعة‮»‬‭).‬

2‭. ‬تدخل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثون‭ ‬بعد‭ ‬تاريخ‭ ‬آخر‭ ‬إشعار‭ ‬تُعلم‭ ‬به‭ ‬الدول‭ ‬الموقعة‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬بأنها‭ ‬قد‭ ‬أكملت‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدخول‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ،‭ ‬وعند‭ ‬دخولها‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ‭ ‬تكون‭ ‬الدول‭ ‬الموقعة‭ ‬أطرافاً‭ ‬لهذه‭ ‬الاتفاقية‭.‬

المادة‭ ‬‮٨‬‭: ‬الأطراف‭ ‬الإضافية‭ ‬لهذه‭ ‬الاتفاقية

1‭. ‬يمكن‭ ‬للأطراف‭ ‬بالاتفاق‭ ‬بالإجماع‭ ‬دعوة‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬للإنضمام‭ ‬لهذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬الدولة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أهداف‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وبالتالي‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

2‭. ‬تدخل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬بعد‭ ‬تقديمها‭ ‬إخطاراً‭ ‬خطياً‭ ‬لكل‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القنوات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بأنها‭ ‬أكملت‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتصبح‭ ‬طرفاً‭ ‬لهذه‭ ‬الاتفاقية‭.‬

2‭. ‬يكون‭ ‬تاريخ‭ ‬دخول‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهذه‭ ‬الدولة،‭ ‬والذي‭ ‬تصبح‭ ‬فيه‭ ‬تلك‭ ‬الدولة‭ ‬طرفاً‭ ‬لهذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬آخر‭ ‬إخطار‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭.‬

المادة‭ ‬‮٩‬‭: ‬الانسحاب

1‭. ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬يجوز‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬الانسحاب‭ ‬بتقديم‭ ‬إخطار‭ ‬خطي‭ ‬بنيته‭ ‬بالانسحاب‭ ‬لكل‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القنوات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬ويدخل‭ ‬الانسحاب‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬إشعار‭.‬

2‭. ‬بهذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬ولو‭ ‬إن‭ ‬للأطراف‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬اتفاقية‭ ‬تنفيذية‭ ‬أو‭ ‬ترتيب‭ ‬تنفيذي‭ ‬دخله‭ ‬ذلك‭ ‬الطرف‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬سيبقى‭ ‬سارياً‭ ‬حسب‭ ‬احكامه،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬النص‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أحكام‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التنفيذية‭ ‬أو‭ ‬الترتيب‭ ‬التنفيذي‭ ‬المحدد‭.

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وقعت‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬بنسختين‭ ‬أصليتين‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬والعربية‭. ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬اختلاف‭ ‬أو‭ ‬التباس‭ ‬بين‭ ‬نص‭ ‬اللغتين،‭ ‬فيسود‭ ‬النص‭ ‬الإنجليزي‭.‬

الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭:‬

البحرين‭: ‬