شركة بحرينية تفوز بجائزة أفضل اتصال عن طريق محتوى إعلامي

كرّم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬القاسمي،‭ ‬نائب‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للإعلام،‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬العاشرة،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬إكسبو‭ ‬الشارقة،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ‭ ‬12،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬يومي‭ ‬13‭ ‬و14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬موارد‭ ‬اليوم‭.. ‬ثروات‭ ‬الغد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬طارق‭ ‬سعيد‭ ‬علاي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة،‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التكريم،‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬يعرف‭ ‬رؤية‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬تجاه‭ ‬الاتصال‭ ‬وتأثيره‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬جاءت‭ ‬تحقيقا‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬متكاملة‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬معايير‭ ‬ممارسة‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬أولاً،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬ثانياً،‭ ‬والعالم‭ ‬ثالثاً‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬عملت‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬معايير‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬لتقييم‭ ‬ممارسات‭ ‬الاتصال،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬المستمر‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬نماذج‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والبيئية،‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬والصحية‭ ‬وغيرها،‭ ‬واصفاً‭ ‬ذلك‭ ‬بالمهمة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمضاعفة‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬كل‭ ‬العاملين‭ ‬والخبراء‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصال‭ ‬اليوم،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬الأفراد‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬الريسي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬‮«‬وام‮»‬،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬جائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭: ‬‮«‬واكبت‭ ‬جائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬المتغيرات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ونجحت‭ ‬خلال‭ ‬دورتها‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬استشراف‭ ‬مسار‭ ‬التحولات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬استراتيجيات‭ ‬وممارسات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬توسعها‭ ‬من‭ ‬نطاقها‭ ‬المحلي‭ ‬إلى‭ ‬العربي،‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬المشاركات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الشمولية‭ ‬والتخصص،‭ ‬وتنوع‭ ‬ممارسات‭ ‬الاتصال‭ ‬وساحاته‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬منها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المنصات‭ ‬الدولية‭ ‬لتحديد‭ ‬مسؤولية‭ ‬وقوة‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬التنموية‭ ‬العالمية،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬المسار،‭ ‬عملت‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬استحداث‭ ‬محاور‭ ‬مبتكرة‭ ‬للمنافسة،‭ ‬تستجيب‭ ‬لما‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬حكومات‭ ‬ومجتمعات‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬تحولات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬برز‭ ‬في‭ ‬تكريم‭ ‬وتتويج‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬جائزة‭ ‬للمشاركات‭ ‬العربية،‭ ‬و14‭ ‬جائزة‭ ‬للمشاركات‭ ‬العالمية،‭ ‬لتقدم‭ ‬بذلك‭ ‬أبرز‭ ‬النماذج‭ ‬في‭ ‬ممارسات‭ ‬الاتصال‭ ‬وأكثر‭ ‬التجارب‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬ثقافته‭ ‬وتوجهاته‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬الريسي‭ ‬عن‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬لتحسين‭ ‬وتطوير‭ ‬فئات‭ ‬الجائزة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬حجبها‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬كاتب‭ ‬أو‭ ‬مؤلف‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‮»‬،‭ ‬وفئة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬توظيف‭ ‬لتقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمعات‮»‬،‭ ‬وفئة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬عمل‭ ‬درامي‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعاد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تفعيلها‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬المقبلة،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الجائزة‭ ‬أوصت‭ ‬بتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬متخصصة‭ ‬لتدريب‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬استثمار‭ ‬للتقنيات‭ ‬الذكية،‭ ‬نظرا‭ ‬لاحتياج‭ ‬المستخدمين‭ ‬للأدوات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والتمكن‭ ‬من‭ ‬آليات‭ ‬توظيفها،‭ ‬كما‭ ‬أوصت‭ ‬باستحداث‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬شخصية‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تُمنح‭ ‬لأكثر‭ ‬الشخصيات‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬المجتمعات،‭ ‬نظير‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬الممارسات‭ ‬الشخصية‭ ‬المسؤولة‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬يخدم‭ ‬جهود‭ ‬الاتصال‭.‬

وتضمنت‭ ‬مخرجات‭ ‬اللجنة‭ -‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭- ‬استثناء‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬متحدث‭ ‬رسمي‮»‬‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬والرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬ورؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وأن‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬مثل‭ ‬المديرين‭ ‬ورؤساء‭ ‬الإدارات‭ ‬والأقسام،‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتحفيز‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭.‬

وأعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬تقريرا‭ ‬يُعدّ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬100‭ ‬ابتكار‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬لعام‭ ‬2023‮»‬‭ ‬يستعرض‭ ‬100‭ ‬تجربة‭ ‬لمنهجيات‭ ‬وحملات‭ ‬الاتصال‭ ‬المبتكرة،‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لتجاوز‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬وجعلها‭ ‬في‭ ‬مصلحتها،‭ ‬وتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬أبوليتكال‭ ‬ Apolitical ‮»‬‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬لدعم‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والابتكارات‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬التي‭ ‬ستشكل‭ ‬مستقبل‭ ‬الاتصالات‭ ‬الحكومية‭.‬

وسلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬اعتماداً‭ ‬على‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬شمل‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬موظف‭ ‬حكومي‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬ Apolitical ‮»‬‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬إداراتهم‭ ‬الحكومية‭ ‬تتواصل‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬ومبتكر‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭. ‬وبحسب‭ ‬النتائج،‭ ‬أفاد‭ ‬34 % ‭ ‬ممن‭ ‬شملهم‭ ‬الاستطلاع‭ ‬بأن‭ ‬حكوماتهم‭ ‬تتواصل‭ ‬‮«‬أحياناً‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الفئات‭ ‬المستهدفة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أشار‭ ‬42 % ‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتواصل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬معايير‭ ‬الاتصال‭ ‬وتبني‭ ‬التجارب‭ ‬المبتكرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والفاعلية‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭.‬

وفازت‭ ‬بلدية‭ ‬مدينة‭ ‬أبوظبي‭ ‬بجائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬العاشرة،‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬منظومة‭ ‬اتصال‭ ‬متكاملة،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬غنام‭ ‬بطي‭ ‬المزروعي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬تنافسية‭ ‬الكوادر‭ ‬الإماراتية،‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬متحدث‭ ‬رسمي،‭ ‬وحازت‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لشرطة‭ ‬دبي‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬اتصال‭ ‬لبناء‭ ‬وإدارة‭ ‬السمعة‭ ‬المؤسسية‭.‬

وتضم‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬اتصال‭ ‬يستهدف‭ ‬الشباب‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬فرعية،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬الربحي‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بفئة‭ ‬أفضل‭ ‬الحملات‭ ‬للتأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬وعي‭ ‬وممارسات‭ ‬الشباب،‭ ‬بينما‭ ‬فازت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الاتحادية‭ ‬للشباب‭ - ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والشباب،‭ ‬بفئة‭ ‬أفضل‭ ‬برامج‭ ‬اتصال‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬مجلس‭ ‬شباب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ووقاية‭ ‬المجتمع‭ ‬بفئة‭ ‬أفضل‭ ‬مبادرة‭ ‬شبابية‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭.‬

كما‭ ‬فازت‭ ‬جمارك‭ ‬دبي‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬اتصال‭ ‬حكومي،‭ ‬فيما‭ ‬نالت‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإسكان‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حملة‭ ‬لدعم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حملة‭ ‬تستهدف‭ ‬الثقافة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تنقسم‭ ‬إلى‭ ‬فئتين‭ ‬فرعيتين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الشارقة‭ ‬للتعليم‭ ‬الخاص،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حملة‭ ‬دعمت‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬ومجمع‭ ‬الشارقة‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حملة‭ ‬رسخت‭ ‬القيم‭ ‬والهوية‭ ‬العربية‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الفئات‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬فازت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ - ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتواصل‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بفئة‭ ‬أفضل‭ ‬استراتيجية‭ ‬اتصال‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أزمة،‭ ‬وفازت‭ ‬دائرة‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬بفئة‭ ‬أفضل‭ ‬خطة‭ ‬اتصال‭ ‬لدعم‭ ‬برامج‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬بينما‭ ‬فازت‭ ‬مؤسسة‭ ‬سليمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الراجحي‭ ‬الخيرية‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬اتصال‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬التنموية‭.‬

وتضمنت‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬ابتكار‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬فئتين‭ ‬فرعيتين،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الأرشيف‭ ‬والمكتبة‭ ‬الوطنية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بفئة‭ ‬أفضل‭ ‬ابتكار‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حاز‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬ B ‮»‬‭ ‬لمخيم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أفضل‭ ‬مبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬التحدي‭ ‬السنوي‭ ‬للشباب‭ ‬أو‭ ‬الناشئة‭ ‬أو‭ ‬الأطفال‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭.‬

وضمت‭ ‬الفئات‭ ‬المخصصة‭ ‬للإعلام‭ ‬والمحتوى‭ ‬الإعلامي‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الفائزين‭ ‬البارزين،‭ ‬حيث‭ ‬نالت‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والمياه‭ ‬والزراعة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مبادرة‭ ‬اتصال‭ ‬أو‭ ‬محتوى‭ ‬إعلامي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي،‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وشبه‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬فيما‭ ‬حصدت‭ ‬غادة‭ ‬سيف‭ ‬ثابت‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بحث‭ ‬علمي‭ ‬تطبيقي‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأفراد،‭ ‬وفازت‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بفئة‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسة‭ ‬اتصال‭ ‬رافقت‭ ‬حملات‭ ‬تطوعية،‭ ‬ونالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أتنفس‮»‬‭ ‬للإنتاج‭ ‬الإبداعي‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬اتصال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬محتوى‭ ‬إعلامي‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬فئات‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للمشاريع‭ ‬والإرث‮»‬‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬استثمار‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬لدعم‭ ‬برامج‭ ‬الاتصال،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬القاضي‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬كابريو‭ ‬‮«‬القاضي‭ ‬الرحيم‮»‬‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬شخصية‭ ‬ذات‭ ‬أثر‭ ‬اجتماعي‭ ‬إيجابي،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬الإماراتي‭ ‬سلطان‭ ‬النيادي،‭ ‬صاحب‭ ‬أطول‭ ‬مهمة‭ ‬فضائية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العرب،‭ ‬والتي‭ ‬امتدت‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية،‭ ‬ضمن‭ ‬البعثة‭ ‬69،‭ ‬بالجائزة‭ ‬المستحدثة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬شخصية‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وتخلل‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬الفريق‭ ‬الجامعي‭ ‬‮«‬صواب‮»‬‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬الجامعات‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬يُنَظَم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬جامعة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬لدورهم‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬فرق‭ ‬جامعية‭ ‬شاركت‭ ‬خلال‭ ‬التحدي‭ ‬بتصميم‭ ‬وتقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‮»‬،‭ ‬لجهودهم‭ ‬في‭ ‬تحكيم‭ ‬الأعمال‭ ‬المترشحة‭ ‬للجائزة،‭ ‬بينما‭ ‬ألقى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفائزين‭ ‬كلمات‭ ‬مختصرة‭ ‬حول‭ ‬أعمالهم‭ ‬الفائزة‭. ‬