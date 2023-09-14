ركاب طائرةاحتجزوا كرهائن يتهمون بريطانيا باستخدامهم لإدخال جواسيس إلى الكويت أثناء الغزو

وجرى‭ ‬إنزال‭ ‬ركاب‭ ‬رحلة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬رقم‭ ‬149‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬كوالالمبور‭ ‬عند‭ ‬هبوطها‭ ‬ترانزيت‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬أغسطس‭ ‬1990،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬اجتياح‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬الكويت‭. ‬وأمضى‭ ‬بعض‭ ‬الركاب‭ ‬وأفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬367‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬قيد‭ ‬الاحتجاز،‭ ‬إذ‭ ‬استخدموا‭ ‬دروعا‭ ‬بشرية‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الغربية‭.‬

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ماكيو‭ ‬جوري‭ ‬وشركاه‮»‬‭ ‬للمحاماة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬السابقين‭ ‬والركاب‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الضحايا‭ ‬يتخذون‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬لضمان‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الحقيقة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬ودفع‭ ‬التعويضات‭ ‬المستحقة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يعرفه‭ ‬الرهائن‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬وجود‭ ‬أدلة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬وشركة‭ ‬الطيران‭ ‬‮«‬كانتا‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بأن‭ ‬الغزو‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬بالفعل‮»‬‭ ‬لكنهما‭ ‬سمحتا‭ ‬للطائرة‭ ‬بالهبوط‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭.‬

وزعمت‭ ‬شركة‭ ‬المحاماة‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬والشركة‭ ‬فعلتا‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬الرحلة‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬لإدخال‭ ‬فريق‭ ‬عمليات‭ ‬سري‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬وأجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬السابقة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭. ‬وأشارت‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وهي‭ ‬تتوقع‭ ‬تقديمها‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

وناشدت‭ ‬الشركة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الركاب‭ ‬أو‭ ‬طاقم‭ ‬الرحلة‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الإجراء‭ ‬القانوني،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬السابقين‭ ‬‮«‬بإمكانه‭ ‬المطالبة‭ ‬بعطل‭ ‬وضرر‭ ‬بقيمة‭ ‬170‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬باري‭ ‬مانرز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نُعامل‭ ‬كمواطنين،‭ ‬بل‭ ‬كبيادق‭ ‬قابلة‭ ‬للاستهلاك‭ ‬لتحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬تجارية‭ ‬وسياسية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التستر‭ ‬والإنكار‭ ‬الصريح‭ ‬سيساعد‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬عمليتنا‭ ‬السياسية‭ ‬والقضائية‮»‬‭.‬

وكشفت‭ ‬ملفات‭ ‬تم‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭ ‬أن‭ ‬سفير‭ ‬بريطانيا‭ ‬لدى‭ ‬الكويت‭ ‬أبلغ‭ ‬لندن‭ ‬عن‭ ‬تقارير‭ ‬حول‭ ‬توغل‭ ‬عراقي‭ ‬قبل‭ ‬هبوط‭ ‬الرحلة،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تعميم‭ ‬الرسالة‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭. ‬لكن‭ ‬ثمة‭ ‬مزاعم‭ ‬أيضا‭ ‬نفتها‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬بأن‭ ‬لندن‭ ‬عرّضت‭ ‬الركاب‭ ‬للخطر‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬الرحلة‭ ‬لنشر‭ ‬عملاء‭ ‬سريين،‭ ‬وأخّرت‭ ‬إقلاعها‭ ‬للسماح‭ ‬لهم‭ ‬بالصعود‭ ‬إلى‭ ‬الطائرة‭.‬

وأعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬وسوء‭ ‬معاملة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الركاب‭ ‬وأفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬تقع‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‮»‬‭. ‬وطالما‭ ‬نفت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالإهمال‭ ‬والتآمر‭ ‬والتستر‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتلك‭ ‬الرحلة‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬السجلات‭ ‬الحكومية‭ ‬الصادرة‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬‮«‬أكدت‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحذير‭ ‬بريتيش‭ ‬إيرويز‭ ‬بشأن‭ ‬الغزو‮»‬‭.‬

كما‭ ‬قدّمت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬اعتذاراتها‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬ركاب‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بريتش‭ ‬إيرويز‮»‬ (BritishAirways) أخذهم‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬رهائن‭ ‬واستخدمهم‭ ‬دروعا‭ ‬بشرية،‭ ‬معترفة‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬بأنها‭ ‬لم‭ ‬تحذّر‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬غزا‭ ‬الكويت‭ ‬حيث‭ ‬هبطت‭ ‬الطائرة‭.‬