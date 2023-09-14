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روسيا تطرد السكرتير الأول والثاني للسفارة الأميركية من أراضيها

9/14/2023 3:09:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- طلبت السلطات الحكومية الروسية اليوم الخميس، من السكرتير الأول والثاني في سفارة الولايات المتحدة الأميركية مغادرة الأراضي الروسية خلال مدة أقصاها 7 أيام.


وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنه "تم استدعاء السفيرة الأميركية لدى موسكو، وإخطارها بـ "إعلان روسيا اثنين من موظفي السفارة الأميركية شخصين غير مرغوب بوجودهما على الأراضي الروسية، وعليهما المغادرة خلال 7 أيام" موضحة أن تصرفات السكرتير الأول والسكرتير الثاني للسفارة الأميركية لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي".

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