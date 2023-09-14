روسيا تطرد السكرتير الأول والثاني للسفارة الأميركية من أراضيها



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنه "تم استدعاء السفيرة الأميركية لدى موسكو، وإخطارها بـ "إعلان روسيا اثنين من موظفي السفارة الأميركية شخصين غير مرغوب بوجودهما على الأراضي الروسية، وعليهما المغادرة خلال 7 أيام" موضحة أن تصرفات السكرتير الأول والسكرتير الثاني للسفارة الأميركية لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي".