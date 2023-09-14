روسيا تطرد السكرتير الأول والثاني للسفارة الأميركية من أراضيها

روسيا تطرد السكرتير الأول والثاني للسفارة الأميركية من أراضيها
التاريخ
9/14/2023 3:09:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- طلبت السلطات الحكومية الروسية اليوم الخميس، من السكرتير الأول والثاني في سفارة الولايات المتحدة الأميركية مغادرة الأراضي الروسية خلال مدة أقصاها 7 أيام.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنه "تم استدعاء السفيرة الأميركية لدى موسكو، وإخطارها بـ "إعلان روسيا اثنين من موظفي السفارة الأميركية شخصين غير مرغوب بوجودهما على الأراضي الروسية، وعليهما المغادرة خلال 7 أيام" موضحة أن تصرفات السكرتير الأول والسكرتير الثاني للسفارة الأميركية لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي".
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