فنان مصري شهير يوجه نداء عاجل

وقال أبو النجا: "الحكومة المصرية لم تجدد جواز سفري منذ ثمانية أشهر، رغم محاولاتي العديدة لتحري ما الذي يؤخر تجديد جواز السفر!؟ حرية السفر هي من أساسيات حقوق الإنسان".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، الدائرة الثانية للأفراد، حكمها النهائي بشطب الفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، ورفض الطعن الذي تقدم به.