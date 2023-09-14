فنان مصري شهير يوجه نداء عاجل
التاريخ
9/14/2023 3:09:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- وجه الفنان المصري المشهور خالد أبو النجا، نداء عاجل يتحدث فيه عن رفض الحكومة المصرية تجديد جواز سفره منذ 8 أشهر.
وقال أبو النجا: "الحكومة المصرية لم تجدد جواز سفري منذ ثمانية أشهر، رغم محاولاتي العديدة لتحري ما الذي يؤخر تجديد جواز السفر!؟ حرية السفر هي من أساسيات حقوق الإنسان".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، الدائرة الثانية للأفراد، حكمها النهائي بشطب الفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، ورفض الطعن الذي تقدم به.
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