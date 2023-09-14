رئيس أركان الجيش الأمريكي يرد على معلومات بشأن مهاجمة إيران

وفي مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن"، رد الجنرال ميلي على تصريحات ميدوز قائلا: "سيكون من غير المناسب التعليق على أي شيء في إطار التحقيق الفيدرالي الحالي، لذا لن أفعل ذلك.. لكن اسمحوا لي أن أقول الآتي: بوصفي الرئيس، أو أي عضو في هيئة الأركان المشتركة، مهمتنا هي تقديم المشورة".

وأضاف ميلي: "لدينا خطط لجميع أنواع الأشياء.. فعندما نقدم المشورة، عادة ما نقول إن مسار العمل هو واحد أو اثنان أو ثلاثة.. نتحدث عن التكاليف والمخاطر ونقدم التوصيات.. يمكنني تأكيد أنني لم أوص ولو لمرة واحدة بمهاجمة إيران".

وجاء نفي الجنرال ميلي بعد أن نشرت "سي إن إن" في يونيو الماضي، تسجيلا صوتيا مسربا، قالت إنه "لترامب وهو يتحدث عن حيازته وثائق تتعلق بإيران، لم يرفع عنها السرية".

ويتضمن التسجيل "الحديث عن خطط لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يقودها ميلي، بشن هجوم على إيران".