رئيس أركان الجيش الأمريكي يرد على معلومات بشأن مهاجمة إيران

رئيس أركان الجيش الأمريكي يرد على معلومات بشأن مهاجمة إيران
التاريخ
9/14/2023 3:09:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة المنتهية ولايته، الجنرال مارك ميلي، بشكل قاطع ادعاءات كبير موظفي الرئيس السابق دونالد ترامب، مارك ميدوز، حول خطط لمهاجمة إيران.
وفي مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن"، رد الجنرال ميلي على تصريحات ميدوز قائلا: "سيكون من غير المناسب التعليق على أي شيء في إطار التحقيق الفيدرالي الحالي، لذا لن أفعل ذلك.. لكن اسمحوا لي أن أقول الآتي: بوصفي الرئيس، أو أي عضو في هيئة الأركان المشتركة، مهمتنا هي تقديم المشورة".
وأضاف ميلي: "لدينا خطط لجميع أنواع الأشياء.. فعندما نقدم المشورة، عادة ما نقول إن مسار العمل هو واحد أو اثنان أو ثلاثة.. نتحدث عن التكاليف والمخاطر ونقدم التوصيات.. يمكنني تأكيد أنني لم أوص ولو لمرة واحدة بمهاجمة إيران".
وجاء نفي الجنرال ميلي بعد أن نشرت "سي إن إن" في يونيو الماضي، تسجيلا صوتيا مسربا، قالت إنه "لترامب وهو يتحدث عن حيازته وثائق تتعلق بإيران، لم يرفع عنها السرية".
ويتضمن التسجيل "الحديث عن خطط لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يقودها ميلي، بشن هجوم على إيران".
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