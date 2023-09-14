الصليب الأحمر الألماني يلغي إيصال مساعدات للمغرب

وأضاف: "نأسف بشدة لهذه التطورات لأن الناس على الأرض بحاجة ماسة إلى المساعدة".

هذا وقد ضرب المغرب زلزال قوي الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص، معظمهم في قرى نائية في جبال الأطلس الكبير، وتشريد أعداد كبيرة من الناس.