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الصليب الأحمر الألماني يلغي إيصال مساعدات للمغرب

9/14/2023 3:09:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الصليب الأحمر الألماني إلغاء خطة إيصال مساعدات للمغرب بعد الزلزال المدمر، مشيرا إلى أنه لأسباب خارجة عن الإرداة "حالت قواعد ولوائح جديدة دون إقلاع الطائرة المخصصة اليوم".
وقال الصليب الأحمر الألماني في بيان له، اليوم الخميس: "لأسباب خارجة عن إرادتنا... فإن قواعد ولوائح جديدة تم الإعلان عنها في فترة قصيرة جعلت من المستحيل إقلاع الطائرة اليوم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف: "نأسف بشدة لهذه التطورات لأن الناس على الأرض بحاجة ماسة إلى المساعدة".
هذا وقد ضرب المغرب زلزال قوي الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص، معظمهم في قرى نائية في جبال الأطلس الكبير، وتشريد أعداد كبيرة من الناس.

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