الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا
التاريخ
9/14/2023 3:09:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الأفراد والكيانات القانونية الروسية.
وتدعي الوزارة أن توسيع قائمة العقوبات يستهدف المؤسسات المالية في روسيا ومجمعها الصناعي العسكري والنخب المرتبطة به، واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، ما يقرب من 70 فردا و100 كيان قانوني.
وتم إدراج شركات من روسيا وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة وسلوفينيا وتركيا وجمهورية أفريقيا الوسطى في قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.
كما وقع 20 مواطنا روسيا ضمن العقوبات الأمريكية، ومن بينهم رجل الأعمال الروسي إسكندر محمودوف وأندريه بوكاريف، ومواطنان اثنان من إستونيا، وشخص واحد مقيم في تركيا، وشخص يحمل جنسية مزدوجة روسية وجورجية.
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