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الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

9/14/2023 3:09:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الأفراد والكيانات القانونية الروسية.

وتدعي الوزارة أن توسيع قائمة العقوبات يستهدف المؤسسات المالية في روسيا ومجمعها الصناعي العسكري والنخب المرتبطة به، واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، ما يقرب من 70 فردا و100 كيان قانوني.
وتم إدراج شركات من روسيا وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة وسلوفينيا وتركيا وجمهورية أفريقيا الوسطى في قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.
كما وقع 20 مواطنا روسيا ضمن العقوبات الأمريكية، ومن بينهم رجل الأعمال الروسي إسكندر محمودوف وأندريه بوكاريف، ومواطنان اثنان من إستونيا، وشخص واحد مقيم في تركيا، وشخص يحمل جنسية مزدوجة روسية وجورجية.

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