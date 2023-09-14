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دخول هذه الدولة دون تأشيرة لمدة 5 أشهر.. وهذا هو السبب

9/14/2023 3:09:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وافقت الحكومة التايلاندية الجديدة يوم الأربعاء على إجراء يمنح السياح الصينيين دخولا مؤقتا دون تأشيرة، ما يشير إلى أن انتعاش صناعة السياحة في البلاد يمثل أولوية اقتصادية قصوى.
وقال رئيس الوزراء سريتا تافيسين إن الإعفاء من التأشيرة، والذي سينطبق أيضا على الزوار من دولة كازاخستان في آسيا الوسطى، سيكون ساريا اعتبارا من 25 سبتمبر/أيلول حتى 29 فبراير/شباط من العام المقبل.
وأضاف أنه تم استشارة السلطات المعنية للتأكد من استعدادها للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.

وأصبحت الصين منذ أكثر من عقد من الزمن مصدرا رئيسيا للسياح إلى تايلاند، حيث بلغ عدد الزوار ما يقرب من 11 مليون زائر في عام 2019، وهو ما يمثل 27.6% من إجمالي الوافدين في العام السابق لتدمير جائحة فيروس كورونا لسوق السياحة.
واقترحت الحكومة هذا الإجراء بسبب مخاوف من أن عدد السياح الصينيين هذا العام قد لا يصل إلى الهدف الأولي وهو 5 ملايين بسبب متطلبات التأشيرة الصارمة.
أفادت هيئة السياحة التايلاندية أن حوالي 1.4 مليون سائح صيني جاءوا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

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