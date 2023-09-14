دخول هذه الدولة دون تأشيرة لمدة 5 أشهر.. وهذا هو السبب

دخول هذه الدولة دون تأشيرة لمدة 5 أشهر.. وهذا هو السبب
التاريخ
9/14/2023 3:09:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- وافقت الحكومة التايلاندية الجديدة يوم الأربعاء على إجراء يمنح السياح الصينيين دخولا مؤقتا دون تأشيرة، ما يشير إلى أن انتعاش صناعة السياحة في البلاد يمثل أولوية اقتصادية قصوى.
وقال رئيس الوزراء سريتا تافيسين إن الإعفاء من التأشيرة، والذي سينطبق أيضا على الزوار من دولة كازاخستان في آسيا الوسطى، سيكون ساريا اعتبارا من 25 سبتمبر/أيلول حتى 29 فبراير/شباط من العام المقبل.
وأضاف أنه تم استشارة السلطات المعنية للتأكد من استعدادها للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.
وأصبحت الصين منذ أكثر من عقد من الزمن مصدرا رئيسيا للسياح إلى تايلاند، حيث بلغ عدد الزوار ما يقرب من 11 مليون زائر في عام 2019، وهو ما يمثل 27.6% من إجمالي الوافدين في العام السابق لتدمير جائحة فيروس كورونا لسوق السياحة.
واقترحت الحكومة هذا الإجراء بسبب مخاوف من أن عدد السياح الصينيين هذا العام قد لا يصل إلى الهدف الأولي وهو 5 ملايين بسبب متطلبات التأشيرة الصارمة.
أفادت هيئة السياحة التايلاندية أن حوالي 1.4 مليون سائح صيني جاءوا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
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