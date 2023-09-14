دخول هذه الدولة دون تأشيرة لمدة 5 أشهر.. وهذا هو السبب

وأصبحت الصين منذ أكثر من عقد من الزمن مصدرا رئيسيا للسياح إلى تايلاند، حيث بلغ عدد الزوار ما يقرب من 11 مليون زائر في عام 2019، وهو ما يمثل 27.6% من إجمالي الوافدين في العام السابق لتدمير جائحة فيروس كورونا لسوق السياحة.

واقترحت الحكومة هذا الإجراء بسبب مخاوف من أن عدد السياح الصينيين هذا العام قد لا يصل إلى الهدف الأولي وهو 5 ملايين بسبب متطلبات التأشيرة الصارمة.

أفادت هيئة السياحة التايلاندية أن حوالي 1.4 مليون سائح صيني جاءوا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.