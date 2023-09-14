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حلويات حبيبة الاولى بالشرق الاوسط وضمن افضل 42 محل حلويات عالميا

9/14/2023 3:09:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اظهر موقع "تاست اتلاس" تصنيف محلات الحلويات على مستوى العالم في اخر دراسة نشرت عبر منصة الموقع يوم امس الاربعاء.
وصنف الموقع الشهير عالميا حلويات حبيبة الاردنية بالمركز الاول على مستوى محلات الحلويات بالشرق الاوسط والمركز 42 على مستوى العالم .
ووصف الموقع محلات حلويات حبيبة بأنها مشهورة في العاصمة عمان، ويُحتفى بها بسبب حلوياتها الشرقية الشهيرة، وخاصة الكنافة ،حيث تأسست في عام 1951، وأصبحت رمزًا لتراث الطهي الأردني .


ومن الجدير ذكره ان موقع "تاست اتلاس" مختص بتمكين المستخدمين بالبحث عن أطباق محددة،وتصفح المأكولات الإقليمية،وهو موقع ومنصة عبر الإنترنت تركز على توثيق وعرض مجموعة متنوعة من الأطباق والأطعمة وتقاليد الطهي من جميع أنحاء العالم.
ويوفر الموقع قاعدة بيانات للأطباق بمعلوماتها وأوصافها ومكوناتها وأصولها الإقليمية،والعثور على معلومات حول أماكن تجربة هذه الأطباق محليًا أو كيفية تحضيرها في المنزل.
و"تاست اتلاس"مصدر قيم للمسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف المأكولات المحلية أثناء زيارتهم لبلدان أو مناطق مختلفة،بالإضافة إلى ذلك يقدم الموقع وصفات للعديد من الأطباق .




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