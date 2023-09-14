حلويات حبيبة الاولى بالشرق الاوسط وضمن افضل 42 محل حلويات عالميا



ومن الجدير ذكره ان موقع "تاست اتلاس" مختص بتمكين المستخدمين بالبحث عن أطباق محددة،وتصفح المأكولات الإقليمية،وهو موقع ومنصة عبر الإنترنت تركز على توثيق وعرض مجموعة متنوعة من الأطباق والأطعمة وتقاليد الطهي من جميع أنحاء العالم.

ويوفر الموقع قاعدة بيانات للأطباق بمعلوماتها وأوصافها ومكوناتها وأصولها الإقليمية،والعثور على معلومات حول أماكن تجربة هذه الأطباق محليًا أو كيفية تحضيرها في المنزل.

و"تاست اتلاس"مصدر قيم للمسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف المأكولات المحلية أثناء زيارتهم لبلدان أو مناطق مختلفة،بالإضافة إلى ذلك يقدم الموقع وصفات للعديد من الأطباق .









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