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مبارك للدكتورة تهاني سامي العزام

9/14/2023 3:09:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم أبناء المرحوم الحاج أحمد موسى الزغول بأجمل باقات التهنئه والتبريك لشقيقهم الدكتور موسى الزغول وزوجته الدكتوره تهاني سامي العزام بمناسبة تعيينها عضو هيئة التدريس قسم اللغه الانجليزيه في جامعة البلقاء التطبيقيه مع امنيات التوفيق والنجاح الدائم .

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