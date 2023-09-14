مبارك للدكتورة تهاني سامي العزام
التاريخ
9/14/2023 3:09:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم أبناء المرحوم الحاج أحمد موسى الزغول بأجمل باقات التهنئه والتبريك لشقيقهم الدكتور موسى الزغول وزوجته الدكتوره تهاني سامي العزام بمناسبة تعيينها عضو هيئة التدريس قسم اللغه الانجليزيه في جامعة البلقاء التطبيقيه مع امنيات التوفيق والنجاح الدائم .
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