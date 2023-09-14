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القبض على أكبر مروج لزيت الزيتون المغشوش في الاردن

9/14/2023 3:09:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تقدمت وزارة الزراعة بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمحافظ جرش والأجهزة الأمنية على الجهود التي بذلوها في خدمة الوطن، حيث أثمرت في القبض على أكبر مروج لزيت الزيتون المغشوش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مستوى المملكة.
واشارت الوزارة في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري انه كان هناك تنسيق وترتيبات بهذا الخصوص من الوزير والحاكم الاداري والأجهزة الأمنية، وتبين من التحقيقات الأولية أن صاحب هذه الإعلانات المضللة لديه أكثر من صفحة على الفيسبوك لغرض بيع زيت زيتون مغشوش .

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