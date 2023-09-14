القبض على أكبر مروج لزيت الزيتون المغشوش في الاردن

القبض على أكبر مروج لزيت الزيتون المغشوش في الاردن
التاريخ
9/14/2023 3:09:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تقدمت وزارة الزراعة بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمحافظ جرش والأجهزة الأمنية على الجهود التي بذلوها في خدمة الوطن، حيث أثمرت في القبض على أكبر مروج لزيت الزيتون المغشوش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مستوى المملكة.
واشارت الوزارة في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري انه كان هناك تنسيق وترتيبات بهذا الخصوص من الوزير والحاكم الاداري والأجهزة الأمنية، وتبين من التحقيقات الأولية أن صاحب هذه الإعلانات المضللة لديه أكثر من صفحة على الفيسبوك لغرض بيع زيت زيتون مغشوش .
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