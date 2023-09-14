الزراعة : هذا سعر تنكة زيت الزيتون بالاردن
التاريخ
9/14/2023 3:09:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تهيب وزارة الزراعة بالمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر عند شراء زيت الزيتون وأن يكون الشراء من مصادر موثوقة (مزارع معروفة، معاصر زيتون، المهرجان الوطني للزيتون، الحملة الوطنية التي نظمتها وزارة الزراعة مع الاتحاد العام (لأصحاب ومنتجي معصرة الزيتون الأردنيين والمتاجر والمعارض المرخصة لبيع زيت الزيتون) والابتعاد وعدم الشراء من خلال الإعلانات المضللة المنتشرة على صفحات الفيسبوك، حيث تقدم هذه الإعلانات أسعاراً غير حقيقية وغالباً ما تكون أقل من تكلفة تنكة زيت الزيتون، ومع كل تنكة زيت هناك مجموعة من الهدايا المختلفة، ووزارة الزراعة تؤكد أن أسعار الزيت للموسم الحالي 2023/2024 تقارب أسعار الموسم السابق (80 - 95) ديناراً، بحسب على العرض والطلب ونوعية الزيت.
كما ستعلن وزارة الزراعة الأسبوع المقبل عن إطلاق الحملة الوطنية التوعوية لزيت الزيتون، والتي تنفذها الوزارة سنويا بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
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