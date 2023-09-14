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الزراعة : هذا سعر تنكة زيت الزيتون بالاردن

9/14/2023 3:09:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تهيب وزارة الزراعة بالمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر عند شراء زيت الزيتون وأن يكون الشراء من مصادر موثوقة (مزارع معروفة، معاصر زيتون، المهرجان الوطني للزيتون، الحملة الوطنية التي نظمتها وزارة الزراعة مع الاتحاد العام (لأصحاب ومنتجي معصرة الزيتون الأردنيين والمتاجر والمعارض المرخصة لبيع زيت الزيتون) والابتعاد وعدم الشراء من خلال الإعلانات المضللة المنتشرة على صفحات الفيسبوك، حيث تقدم هذه الإعلانات أسعاراً غير حقيقية وغالباً ما تكون أقل من تكلفة تنكة زيت الزيتون، ومع كل تنكة زيت هناك مجموعة من الهدايا المختلفة، ووزارة الزراعة تؤكد أن أسعار الزيت للموسم الحالي 2023/2024 تقارب أسعار الموسم السابق (80 - 95) ديناراً، بحسب على العرض والطلب ونوعية الزيت.
كما ستعلن وزارة الزراعة الأسبوع المقبل عن إطلاق الحملة الوطنية التوعوية لزيت الزيتون، والتي تنفذها الوزارة سنويا بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

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