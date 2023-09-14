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إخلاء عمارة سكنية في جرش احترازيا لهذا السبب!

9/14/2023 3:09:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أخلت لجنة السلامة في جرش عمارة سكنية مكونة من 3 شقق " احترازيا" وحفاظا على أرواح قاطنيها إثر "تصدعات وتشققات" في العمارة، وفقا لمحافظ جرش فراس الفاعور.
وقال الفاعور الخميس، إنّ لجنة السلامة أخلت العمارة داخل الوسط التجاري "احترازيا"؛ لحين إجراء صيانة للعمارة، مبينا أن إخلاء العمارة جاء بناء على تقرير فني من لجنة السلامة العامة.
وأضاف أنه تم تأمين سكان العمارة بمأوى آخر لحين إجراء الصيانة والكشف عليها من قبل اللجان المختصة بعدم وجود أي خطورة على سكانها قبل عودتهم.
وبيّن الفاعور أن قرار الإخلاء جاء احترازيا وحفاظا على أرواح قاطني العمارة.

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