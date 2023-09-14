إخلاء عمارة سكنية في جرش احترازيا لهذا السبب!

إخلاء عمارة سكنية في جرش احترازيا لهذا السبب!
التاريخ
9/14/2023 3:09:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أخلت لجنة السلامة في جرش عمارة سكنية مكونة من 3 شقق " احترازيا" وحفاظا على أرواح قاطنيها إثر "تصدعات وتشققات" في العمارة، وفقا لمحافظ جرش فراس الفاعور.
وقال الفاعور الخميس، إنّ لجنة السلامة أخلت العمارة داخل الوسط التجاري "احترازيا"؛ لحين إجراء صيانة للعمارة، مبينا أن إخلاء العمارة جاء بناء على تقرير فني من لجنة السلامة العامة.
وأضاف أنه تم تأمين سكان العمارة بمأوى آخر لحين إجراء الصيانة والكشف عليها من قبل اللجان المختصة بعدم وجود أي خطورة على سكانها قبل عودتهم.
وبيّن الفاعور أن قرار الإخلاء جاء احترازيا وحفاظا على أرواح قاطني العمارة.
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