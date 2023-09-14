ملياردير روسي: عودة تدريجية للأموال الروسية المستثمرة في الغرب

وتابع: "هنا، بالطبع، لا يحظى ذلك بالتقدير. وتستمر جميع أنواع التنمر من أجهزة إنفاذ القانون في خلق كابوس للأعمال التجارية، وتستمر الهجمات على رجال الأعمال، وعلى المستثمرين الأجانب الذين بقوا معنا وعلى أصولهم".

وسبق أن قدرت وكالة "بلومبرغ" أن حجم أصول رجال الأعمال الروس الذين تم سحبها من أوروبا إلى روسيا والدول الصديقة منذ فبراير 2022 يصل إلى 50 مليار دولار.