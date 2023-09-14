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ملياردير روسي: عودة تدريجية للأموال الروسية المستثمرة في الغرب

9/14/2023 3:08:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا إن الأموال الروسية المستثمرة في الغرب بدأت تعود ببطء، ولكن بوتيرة ثابتة إلى السوق الروسية.
جاء ذلك فيما كتبه ديريباسكا بمنشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب إن أصول الروس التي تقدر بمليارات الدولارات المنقولة إلى الخارج قد بدأت في العودة إلى البلاد، وذلك بسبب مطاردة مؤسسات الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لأموال رجال الأعمال والصناعيين الروس، وهو ما سيؤدي إلى عودة ما يصل إلى من 500 مليار إلى تريليون يورو أو دولار يستثمرها الروس لدى الغرب من الأصول والأسهم والعقارات والحسابات المصرفية والأموال ببطء ولكن بثبات وبطرق مختلفة، ليست الأقرب بل في بعض الأحيان عبر الشرق الأوسط، إلى روسيا.

وتابع: "هنا، بالطبع، لا يحظى ذلك بالتقدير. وتستمر جميع أنواع التنمر من أجهزة إنفاذ القانون في خلق كابوس للأعمال التجارية، وتستمر الهجمات على رجال الأعمال، وعلى المستثمرين الأجانب الذين بقوا معنا وعلى أصولهم".
وسبق أن قدرت وكالة "بلومبرغ" أن حجم أصول رجال الأعمال الروس الذين تم سحبها من أوروبا إلى روسيا والدول الصديقة منذ فبراير 2022 يصل إلى 50 مليار دولار.

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