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سيناء تشهد حدثا كبيرا بمشاركة روسيا

9/14/2023 3:03:25 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تستضيف مدينة دهب المصرية غدا انطلاق مهرجان "سيناء عاصمة السلام"، الذي يعقد تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية للتنشيط السياحي.

ويهدف المهرجان إلى تنشيط حركة السياحة بوجه عام، والسياحة الرياضية على وجه الخصوص، حيث من المقرر أن أن يشهد المهرجان تنظيم بطولة دولية في رياضة "الكيك بوكسينغ" بمشاركة 22 لاعبا محترفا من عدة دول مختلفة مثل روسيا ومصر وكازاخستان وهولندا والسودان والأردن.

ومن المقرر أن تعقد الجهات المنظمة للمهرجان مؤتمرا صحافيا مساء اليوم، للإعلان عن تفاصيل المهرجان كخطوة ترويجية للسياحة الرياضة في مدينة دهب.

وقال المهندس على خليفة، أحد منظمى مهرجان سيناء عاصمة السلام، إن "السياحة في سيناء حالة خاصة في النمط السياحي، وما نروج له هو إحداث تنمية في عالم الرياضة السياحية".

من جانبه، أفاد الكابتن محمد عبده، بطل العالم في الكيك بوكسينج، بأن مهرجان سيناء عاصمة السلام جاء لإحياء التواصل المجتمعي بين أهل سيناء والعالم، كنوع من السياحة الرياضية، لتروج لفكرة أن مدن سيناء قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

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