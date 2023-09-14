المنظفات تحتوي على مواد خطرة
التاريخ
9/14/2023 3:03:20 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وجدت دراسة تمت مراجعتها من قبل علماء مجموعة العمل البيئي، تفاصيل مثيرة للقلق، حيال المخاطر الصحية المحتملة لمنتجات التنظيف المنزلية الشائعة.
وحللت الدراسة، التي نشرت في مجلة «كيمياسفير»، 30 منتج تنظيف، بما في ذلك منظفات متعددة الأغراض والزجاج ومعطرات الهواء وغيرها، وكشفت أن هذه المنتجات اليومية قد تطلق ما مجموعه 530 من المركبات العضوية المتطايرة الخطرة.
ومن بين هذه المركبات، كانت 193 من المركبات العضوية المتطايرة خطرة - تم تحديدها على أنها قادرة على التسبب في أضرار صحية، مثل تلف الجهاز التنفسي، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.
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