المنظفات تحتوي على مواد خطرة





وحللت الدراسة، التي نشرت في مجلة «كيمياسفير»، 30 منتج تنظيف، بما في ذلك منظفات متعددة الأغراض والزجاج ومعطرات الهواء وغيرها، وكشفت أن هذه المنتجات اليومية قد تطلق ما مجموعه 530 من المركبات العضوية المتطايرة الخطرة.

ومن بين هذه المركبات، كانت 193 من المركبات العضوية المتطايرة خطرة - تم تحديدها على أنها قادرة على التسبب في أضرار صحية، مثل تلف الجهاز التنفسي، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

