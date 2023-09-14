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البورد الكويتي لطب العائلة حصل على اعتراف الكلية البريطانية

9/14/2023 2:59:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلنت مديرة برنامج البورد الكويتي لأطباء العائلة في معهد الكويت للاختصاصات الطبية د.دينا الضبيب، عن حصول البرنامج على «الاعتراف» من قبل الكلية الملكية البريطانية للممارسين العامين. وذكرت في تصريح لـ«الأنباء»، أن هذا الاعتراف هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يأتي إلى جانب الاعتراف المسبق من قبل الجهة ذاتها لامتحانات البرنامج.
وبينت د.الضبيب أنه تم أيضا الاعتراف ببرنامج إعداد مدرب معتمد «TTT» في بورد طب العائلة، لافتة إلى أن المدربين تلقوا شهادة اعتراف مزاولة التدريب حاليا، مشيدة بدعم وزير الصحة د. أحمد العوضي لتذليله كل العقبات من أمامنا، وشاكرة في الوقت ذاته القائمين على معهد الكويت للاختصاصات الطبية، والمنسقين والمدربين في برنامج طب العائلة ولجان الاعتراف.

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