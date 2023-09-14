أوبك.. 63 عاماً من الإنجازات لدعم استقرار سوق النفط العالمية

تحتفل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم، بالذكرى الـ 63 على تأسيسها عام 1960.

وقالت "أوبك"، في بيان اليوم، أنه خلال الفترة بين 10 إلى 14 سبتمبر 1960، اجتمع ممثلون من خمس دول منتجة للنفط في بغداد لتأسيس منظمة "أوبك"، حيث مثل هذا الإنجاز التاريخي بداية فصل جديد في صناعة النفط.

وسُرعان ما انضمت إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة دول أخرى منتجة للنفط، بهدف دعم استقرار سوق النفط وحماية حق جميع الدول في ممارسة السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية من أجل التنمية.

ودعت منظمة أوبك على مدار 63 عامًا، إلى التعاون والحوار واحترام الآخرين، بالإضافة إلى ضرورة التصدي للتحديات بطريقة جماعية، وهو ما يظهر جلياً من خلال تعاون المنظمة مع 10 دول منتجة غير أعضاء فيها لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

وقال معالي هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إن "أوبك" هي منظمة فريدة من نوعها حيث عملت جاهدة على مدار أكثر من ستة عقود، لدعم استقرار سوق النفط من أجل جميع المنتجين والمستهلكين، وأيضًا بهدف دعم الاقتصاد العالمي عمومًا، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

وأضاف الأمين العام " تاريخ منظمة أوبك مليء بالإنجازات. نحن ممتنون لدعم دول الأعضاء وعائلة أوبك بأكملها. أنا واثق من أن أفضل أيام المنظمة تنتظرنا في المستقبل".