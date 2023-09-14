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الصين تخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية في 2023

9/14/2023 2:53:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خفض البنك المركزي الصيني حجم السيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي للمرة الثانية خلال العام الحالي لتنشيط التعافي الاقتصادي الذي يكافح من أجل الانتعاش.

وقلص بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي لمعظم البنوك بمقدار 25 نقطة أساس، وذكر في بيان أن المتوسط ​​المرجح لنسبة الاحتياطي المطلوب للبنوك سيبلغ 7.4% بعد التخفيض.

وقال بنك الشعب الصيني في البيان إن التخفيض، الذي يسري بدءاً من يوم الجمعة، يهدف إلى المساعدة في الحفاظ على سيولة كافية بشكل معقول.

يفقد تعافي الصين من مرحلة ما بعد كوفيد زخمه منذ الربع الثاني، إذ أظهرت بيانات يوليو ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الاستثمار وارتفاع البطالة.


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