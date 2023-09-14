«إينوك» تطلق محطة خدمة لدعم احتياجات التزود بالوقود في العين

«إينوك» تطلق محطة خدمة لدعم احتياجات التزود بالوقود في العين
التاريخ
9/14/2023 2:53:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة إينوك، إطلاق أحدث محطة خدمة لها في منطقة المبزرة الخضراء في العين، بهدف تزويد العملاء بخدمات التزود بالوقود بشكل سهل ومريح، ليصبح عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في دولة الإمارات 191 محطة. وصممت المحطة لتلبية احتياجات التزود بالوقود لسكان منطقة المبزرة الخضراء وسائقي السيارات المتجهين نحو وادي أدفنتشر وجبل حفيت وطريق إ95 (E95) من العين.
وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تلبي محطة الخدمة الجديدة في المبزرة الخضراء احتياجات التزود بالوقود للمسافرين داخل الحدود الشرقية لمدينة العين وخارجها، حيث يأتي ذلك في إطار التزامنا بتلبية احتياجات الإمارات من الطاقة بخيارات آمنة ومستدامة للتزود بالوقود. ويتماشى افتتاح محطة الخدمة الجديدة مع خططنا لتعزيز حضورنا في مجال بيع الوقود بالتجزئة في المنطقة لخدمة الأفراد والمجتمع بشكل أفضل. وتمتد المحطة على مساحة 4000 متر مربع وهي مجهزة بثلاث مضخات لتعبئة الوقود وستة خزانات وقود تتيح التزود بالوقود على جانبي المحطة، وتقدم البنزين «خصوصي 95»، و«سوبر 98»، و«إي بلس»، والديزل، وتضم المحطة أيضاً متجر «زووم» وخدمات «أوتوبرو».
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