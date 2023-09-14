«إينوك» تطلق محطة خدمة لدعم احتياجات التزود بالوقود في العين

أعلنت مجموعة إينوك، إطلاق أحدث محطة خدمة لها في منطقة المبزرة الخضراء في العين، بهدف تزويد العملاء بخدمات التزود بالوقود بشكل سهل ومريح، ليصبح عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في دولة الإمارات 191 محطة. وصممت المحطة لتلبية احتياجات التزود بالوقود لسكان منطقة المبزرة الخضراء وسائقي السيارات المتجهين نحو وادي أدفنتشر وجبل حفيت وطريق إ95 (E95) من العين.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تلبي محطة الخدمة الجديدة في المبزرة الخضراء احتياجات التزود بالوقود للمسافرين داخل الحدود الشرقية لمدينة العين وخارجها، حيث يأتي ذلك في إطار التزامنا بتلبية احتياجات الإمارات من الطاقة بخيارات آمنة ومستدامة للتزود بالوقود. ويتماشى افتتاح محطة الخدمة الجديدة مع خططنا لتعزيز حضورنا في مجال بيع الوقود بالتجزئة في المنطقة لخدمة الأفراد والمجتمع بشكل أفضل. وتمتد المحطة على مساحة 4000 متر مربع وهي مجهزة بثلاث مضخات لتعبئة الوقود وستة خزانات وقود تتيح التزود بالوقود على جانبي المحطة، وتقدم البنزين «خصوصي 95»، و«سوبر 98»، و«إي بلس»، والديزل، وتضم المحطة أيضاً متجر «زووم» وخدمات «أوتوبرو».