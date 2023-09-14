شراكة في الخدمات المالية بين دبي وهونغ كونغ لتفعيل الممرات الاقتصادية







أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الخدمات المالية والخزانة لحكومة هونغ كونغ، الصين، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الخدمات المالية بين الجانبين، وجرى توقيعها خلال قمة "مبادرة الحزام والطريق" في هونغ كونغ من قبل هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وجوزيف تشان، وكيل وزارة الخدمات المالية والخزانة في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وتعكس هذه الخطوة الالتزام الراسخ بالشراكة الاقتصادية في قطاع الخدمات المالية، وتسلّط الضوء على عزم جانبي التعاون على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل المعرفة ورفع مستوى التواصل والتعاون بين أسواقهما المالية، ما يسهم في تسريع نمو قطاع الخدمات المالية بين الطرفين، فضلا عن تمهيد الطريق نحو شراكة مهمة بين دبي وهونغ كونغ، وتدعم مساعيهما للارتقاء بتحويل مشهد قطاع المكاتب العائلية وترسيخ الروابط وتعزيز فرص التعاون بين الأسواق.

تدعم مذكرة التفاهم أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، مع مضاعفة حجم اقتصادها خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: "تنسجم مذكرة التفاهم مع أولويات الخدمات المالية

لحكومة دبي وحكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتمهّد الطريق لتعزيز التبادل المعرفي الاقتصادي والتعاون بين مجموعة من الجهات المعنية والشركاء. ونؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز مراكز المكاتب العائلية، ورفع مستويات التعاون في مجالات أسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية بين الطرفين".

من جهته، قال متحدث باسم مكتب الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ: "تعكس مذكرة التفاهم هذه التزام منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ودبي بتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون بينهما، وكذلك السعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة المتبادلة لقطاع الخدمات المالية. بالإضافة إلى تسهيل التواصل بخصوص السياسات، وتبادل المعرفة، وتحديد فرص التعاون في المجالات الرئيسية لقطاع الخدمات المالية بين الطرفين، بما في ذلك على سبيل المثال، المكاتب العائلية، والتكنولوجيا المالية، والأصول الافتراضية، والتمويل الأخضر والمستدام، وغيرها".

وتسهم مذكرة التفاهم في دعم نمو منظومات التكنولوجيا المالية في المدينتين من خلال إقامة فعاليات مشتركة تستضيفها الجهات المعنية، فضلاً عن تطوير قطاع الأصول الافتراضية، علاوة على ذلك، تغطي مذكرة التفاهم تسريع تبادل المعلومات في مجال التمويل الأخضر والمستدام، بما يشمل أفضل الممارسات ونشر المعلومات حول المنتج وتنمية المواهب.

وأكد هادي بدري أهمية التفاهم في دعم الأهداف الاقتصادية الطموحة لدبي، قائلا: "يعتبر هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة لدبي ويجسد التزامنا بتحقيق الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزيز

مكانة دبي بين أفضل عواصم المال العالمية، فضلاً عن بناء ممر اقتصادي مع هونغ كونغ لتحقيق نمو اقتصادي مستدام".

وأوضح بدري قائلا: "كلنا ثقة بأن مذكرة التفاهم هذه ستوفر منصة جديدة للتعاون الاقتصادي بين الشركاء المشاركين في المكاتب العائلية وقطاعات الخدمات المالية لدى الجانبين. كما أننا سنواصل التركيز على استثمار نقاط القوة والإمكانيات لدينا، وأيضا الكشف عن فرص جديدة ضمن الأسواق، وتهيئة البيئة المناسبة لضمان نمو القطاعات المالية في الاقتصادات الناشئة. وسنبذل قصارى جهدنا للاستفادة من المزايا الفريدة لدبي؛ واستكشاف آفاق الأسواق المبتكرة، وتطوير القطاعات المالية للاقتصاد الجديد".

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تسهيل التعاون في القطاعات المبتكرة بين طرفيها بما في ذلك برامج تنمية المهارات، وتحديات الابتكار، والتعاون البحثي، ومبادرات الاستدامة. وتتيح مذكرة التفاهم للجانبين تبادل الخبرات بين الهيئات التنظيمية المالية والمنظمات والمؤسسات وممثلي القطاع، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتحديد الفرص الواعدة لتوظيف الجهود المشتركة. كما يسهم هذا التعاون في تبسيط وتحديد وتنفيذ جهود التعاون بين الطرفين.