مجموعة اينوك تطلق محطة خدمة جديدة لدعم احتياجات التزود بالوقود في العين

أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز، اليوم عن إطلاق أحدث محطة خدمة لها في منطقة المبزرة الخضراء في العين، بهدف تزويد العملاء بخدمات التزود بالوقود بشكلٍ سهل ومريح، ليصبح عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في دولة الإمارات 191 محطة.

هذا وصممت المحطة لتلبية احتياجات التزود بالوقود لسكان منطقة المبزرة الخضراء وسائقي السيارات المتجهين نحو وادي أدفنتشر وجبل حفيت وطريق إ95 (E95) من العين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تلبي محطة الخدمة الجديدة في المبزرة الخضراء احتياجات التزود بالوقود للمسافرين داخل الحدود الشرقية لمدينة العين وخارجها، حيث يأتي ذلك في إطار التزامنا بتلبية احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الطاقة بخيارات آمنة ومستدامة للتزود بالوقود. ويتماشى افتتاح محطة الخدمة الجديدة مع خططنا لتعزيز حضورنا في مجال بيع الوقود بالتجزئة في المنطقة لخدمة الأفراد والمجتمع بشكل أفضل. تقع محطة الخدمة في موقع استراتيجي وستلبي احتياجات السكان والشركات في الإمارة".

تمتد محطة الخدمة الجديدة على مساحة 4000 متر مربع وهي مجهزة بثلاث مضخات لتعبئة الوقود وستة خزانات وقود تتيح التزود بالوقود على جانبي المحطة، وتقدم البنزين "خصوصي 95"، و"سوبر 98"، و"إي بلس"، والديزل. وتضم المحطة أيضاً متجر "زووم" وخدمات "أوتوبرو" لتلبية احتياجات سائقي السيارات.

وتماشياً مع معايير السلامة العالمية من الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، صُمم نظام الوقود للحصول على أقصى معدل تدفق مسموح به وآمن لتقليل زمن التزود بالوقود. وشُيّدت المحطة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وبما يتماشى مع معايير البناء الحديثة، وزوّدت أيضاً بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة. وتشتمل المحطة على أنظمة مراقبة بدائرة تلفزيونية مغلقة CCTV

وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان.

ويمكن للعملاء الذين يزورون محطة الخدمة أيضاً الاستفادة من برنامج مكافآت مجموعة اينوك المتميز "YES" من خلال كسب النقاط والجوائز عند الدفع مقابل التزود بالوقود أو خدمات السيارات أو شراء المنتجات من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات على امتداد شبكة محطات خدمة اينوك.