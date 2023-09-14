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النفط عند أعلى مستوى في 2023

9/14/2023 2:53:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، إذ تغلبت التوقعات الخاصة بنقص الإمدادات على المخاوف ذات الصلة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعد خام برنت 1.74 دولار أو 1.88 بالمئة إلى 93.62 دولاراً بحلول الساعة 1524 بتوقيت غرينتش. ووصل خلال الجلسة إلى 93.68 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.57 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 89.09 دولاراً. ووصل هو الآخر إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 90.26 دولاراً.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إن تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصاً كبيراً خلال الربع الرابع. وكانت الأسعار قد تراجعت قليلا بعد بيانات المخزونات في الولايات المتحدة قبل أن تعاود الارتفاع.

كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و 2024.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.

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