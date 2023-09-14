إضراب كتاب هوليوود يتراجع بأسهم نتفلكس 2%

تراجعت أسهم عملاق البث المباشر «نتفلكس» بنسبة 2 % تقريباً خلال التعاملات اليوم الخميس بسبب استمرار إضراب كتاب هوليوود.

وجاء تراجع سهم عملاق البث المباشر بعدما قال المدير المالي سبنسر نيومان، إن إضراب كتاب هوليوود المستمر يضر بالعمل.



وفي حديثه في مؤتمر يوم الأربعاء، حذر نيومان أيضاً من أن خيار البث المدعوم بالإعلانات لن يساعد في دفع الإيرادات للأمام على المدى القصير، وقال إن هوامش التشغيل ستنمو بشكل أبطأ مع المضي قدماً.

إلى ذلك أكد دنكان رابتري-آيرلند، كبير مفاوضي نقابة الممثلين مع الاستوديوهات الهوليوودية ومنصات البث التدفقي الكبرى، أن المؤسسات الإنتاجية لم تبادر بأي خطوة تجاه الممثلين وكتاب السيناريو المضربين منذ وقف المحادثات بين الطرفين في يوليو الماضي، وطالبهم خلال افتتاح مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بمعاودة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل، مشيراً إلى أن الأمر يتجه إلى «النفق المظلم».

وتشهد هوليوود أكبر إضراب في تاريخها منذ 63 عاماً وبانضمام نحو 160 ألف ممثل سينمائي وتلفزيوني منتسبين للنقابة مطالبين بتحسين أجورهم وظروف عملهم، ما أدى إلى شلّ الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية.