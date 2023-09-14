روسيا تطرد اثنين من موظفي السفارة الأمريكية

روسيا تطرد اثنين من موظفي السفارة الأمريكية
التاريخ
9/14/2023 2:53:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية أعلنت اليوم الخميس أن اثنين من طاقم السفارة الأمريكية 'غير مرغوب فيهما' واستدعت السفيرة الأمريكية لدى موسكو.
وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الوزارة قالت إنه لن يُسمح بأي تدخل من جانب السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية لروسيا.
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