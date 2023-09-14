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روسيا تطرد اثنين من موظفي السفارة الأمريكية

9/14/2023 2:53:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية أعلنت اليوم الخميس أن اثنين من طاقم السفارة الأمريكية 'غير مرغوب فيهما' واستدعت السفيرة الأمريكية لدى موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الوزارة قالت إنه لن يُسمح بأي تدخل من جانب السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية لروسيا.

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