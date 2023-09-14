الإمارات.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب غرباً مساءً.

فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:07والمد الثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 19:24 والجزر الثاني عند الساعة 07:56.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:06 والمد الثاني عند الساعة 22:15 والجزر الأول عند 16:17 والجزر الثاني عند الساعة 04:20.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا..



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 95 15

دبي 39 30 90 20

الشارقة 38 29 90 15

عجمان 37 30 85 20

أم القيوين 37 28 85 25

رأس الخيمة 40 28 80 20

الفجيرة 32 29 90 50

العـين 42 28 85 15

ليوا 44 27 90 10

الرويس 36 28 85 15

السلع 37 29 90 20

دلـمـا 38 30 85 25

طنب الكبرى 32 30 85 30

طنب الصغري 32 30 85 30

أبو موسى 33 31 85 30.