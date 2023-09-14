2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 450 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم منها 99 مبايعة للأراضي بقيمة 869.78 مليون درهم و351 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 781.57 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 55.23 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 37.88 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 129.04 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 30.19 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 58.22 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 113.65 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 54.44 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 298.77 مليون درهم منها 10 رهون لأراض بقيمة 21.21 مليون درهم و132 رهنا لفلل وشقق بقيمة 277.56 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 41.88 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 36.6 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 285.48 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 62.9 مليون درهم.