أحمد بن محمد يؤكد أهمية التعاون للارتقاء بمكونات الحركة الأولمبية

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة الحركة الأولمبية وما تتضمنه من مشاركات كبرى باسم الوطن على جميع الأصعدة التي يبرز فيها دور الرياضيين في تمثيل دولة الإمارات وتقديم أفضل المستويات في ميادين التنافس لتحقيق الميداليات الملونة والمراكز المتقدمة.

ورحّب سموه بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية؛ مشيراً إلى أهمية ترتيب الأولويات والتعاون المشترك بين أعضاء المجلس الإدارة، وما يشكله ذلك من ضرورة للارتقاء بمكونات الحركة الأولمبية من خلال تبنى الأفكار وتطبيق الممارسات المعاصرة في مجالات التخطيط والإعداد الفني والبدني والجوانب التنظيمية والإدارية؛ بالتنسيق مع الشركاء من مختلف الجهات الوطنية المعنية.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه بتولي رئاسة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات هذا العام، ودعا سموه إلى مضافرة كافة الجهود من أجل إخراج الحدث على أفضل صورة ممكنة وبما يرقى إلى مكانة دولة الإمارات وتاريخها الكبير في تنظيم الفعاليات الكبرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة المنتخب للجنة الأولمبية الوطنية للفترة (2021 – 2024) الذي ترأسه سموه اليوم (الخميس) في دبي بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة، حيث شهد الاجتماع اعتماد العديد من القرارات المهمة سواءً على صعيد تسمية المناصب الإدارية الجديدة للجنة أو فيما يتعلق بالمشاركات الخارجية المختلفة للوفود الرياضية الوطنية.

وشهد الاجتماع توزيع المناصب الإدارية للجنة الأولمبية الوطنية وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية، حيث سيكون الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي نائبين لسمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، فيما تم تسمية سعادة فارس المطوع أميناً عاماً للجنة الأولمبية.

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية تسمية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيساً للمكتب التنفيذي للجنة، كما اعتمد عضوية كل من: سعادة فارس المطوع، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية بالمكتب التنفيذي، على أن يقوم الأمين العام بالتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة مع رفع تقرير لسمو الرئيس لتسمية الأعضاء الثلاثة المتبقين وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية.

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية كذلك تشكيل الوفد الرسمي لدولة الإمارات في فعاليات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية؛ برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيساً للوفد، والتي ستستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة (23 سبتمبر – 8 أكتوبر) من العام الجاري، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، إذ تشارك فيها الإمارات ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية بـ140 رياضياً بواقع 102 رياضي و38 رياضية يشاركون في 20 لعبة فردية وجماعية.

كما سيتولى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئاسة اللجنة العليا لدورة الألعاب الخليجية للشباب، مع تسمية سعادة فارس المطوع رئيساً للجنة المنظمة ومديراً للدورة، حيث استعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الموعد المقترح لإقامة الدورة خلال شهر ديسمبر المقبل الذي تم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعميمه على اللجان الأولمبية الخليجية للاعتماد، كما اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية تقرير لجنة الانتخابات للجنة الأولمبية والذي تتضمن جميع المراحل الإجرائية للعملية الانتخابية، بداية من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية لمجلس الإدارة المنتخب.

مسؤولية وطنية

من جانبه أعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن اعتزازه بثقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية وتكليفه بمهام المنصب الجديد والمسؤولية الوطنية السامية التي تتضاعف لتقديم الأفضل في ظل الطموحات والآمال المعقودة على أبناء الإمارات خلال مشاركاتهم وتمثيلهم للوطن في جميع المحافل؛ بما يتطلب المزيد من التنسيق والعمل مع جميع الأعضاء لتطبيق رؤية سمو رئيس اللجنة الأولمبية، والمضي قدماً نحو تفعيل الشراكات البناءة واستثمار فرصة وجود ممثل للجنة الرياضيين ضمن أعضاء مجلس إدارة اللجنة؛ لمتابعة مقترحات الرياضيين بصفة دائمة وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم للوقوف على تجاربهم والاستفادة من خبراتهم، بما يعود بالفائدة المرجوة على الرياضة في دولة الإمارات بشكل عام.

استدامة الانجازات

كما عبّر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي عن شكره وتقديره لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بحرص جميع الأعضاء على تعزيز مسيرة اللجنة واستعدادهم للتكاتف والتعاون وإعداد التصورات؛ التي تعيّن الرياضيين في جميع الألعاب الرياضية على مواصلة العطاء واستدامة الإنجازات في مسيرة تمثيل الوطن والتعبير عن الفخر والانتماء إليه؛ بتحقيق الأرقام والنتائج المشرفة في مختلف المشاركات.

بدوره، تقدم سعادة فارس المطوع بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية على الثقة الكبيرة التي حظي بها والتواجد في ذلك الموقع وتلك المسؤولية التي لن تزيده إلا حرصاً واجتهاداً لخدمة رياضة الإمارات والعمل على الارتقاء بها إلى أفضل المستويات؛ مؤكداً أن تسميته أميناً عاماً للجنة الأولمبية ومديراً لدورة الألعاب الخليجية للشباب؛ يعد تكليفاً لتحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة وسمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بتعزيز مكانة الدولة على خارطة الرياضة العالمية.













