مؤلف سفاح الجيزة يفجر مفاجآت عن المسلسل

وقال محمد صلاح العزب، إن أغلب أحداث المسلسل من وحي خياله، وليست مقتبسة بشكل كامل من القصة الحقيقية المتعلقة بقذافي فرج عبدالعاطي، الشهير إعلامياً بقضية "سفاح الجيزة"، والذي ينتظر حكماً بالإعدام في قضية قتله لـ4 أشخاص.

وأوضح العزب أنه فكر في كتابة مسلسل عن السفاح، بعدما قام قذافي بتمثيل جريمته أثناء محاكمته، فوجده أنه شخص متفرد في الجريمة المصرية، لاسيما بعدما انتحل 8 أسماء وهمية، وكان يمتلك 12 بطاقة مزورة، وعاش في 8 عوالم مختلفة في عدة محافظات مصرية، ونجح في خداع العديد من الأشخاص المحيطين به في جميع الأماكن، وفي الوقت نفسه استطاع أن يوهم الجميع بأنه شخص يتسم بالطيبة ويحب مساعدة المحيطين به، والخير لهم، من خلال تقديم صدقات جارية وجلب أدوية لغير القادرين، منفذاً جرائمه في المنطقة الشعبية التي يسكن بها في بولاق الدكرور في الجيزة.

المسلسل من وحي خيال مؤلفه

وقال العزب إن أراد تناول شخصية السفاح من الناحية النفسية، والطفولة التي عاشها وأثرت فيه، وجعلته يقتل بدم بارد، وما هي الطقوس التي يتبعها لحظة ارتكابه الجريمة، وما شعوره بعد ارتكابها، مشيراً إلى أن درس جميع الملفات المتاحة عن القاتل المتسلسل سواء المنشورة أو غير المنشوة من تحريات النيابة وتحقيقات المباحث، بالتعاون مع أطباء نفسيين.

وتوصل العزب في نهاية المطاف إلى كتابة نص درامي من خيال المؤلف، بعيداً كلياً عن الوقائع الحقيقية، فلم يكن يرغب في أن يصبح عملاً وثائقياً بل درامياً بشكل متكامل، يخلو من أي أحداث تثير غضب أهالي الضحايا أو أهل المتهم شخصياً، ولا يحتاج إلى مراجعة قانونية، حتى تكون للعزب الحرية الكاملة في الدراما بتحليل شخصية السفاح، من وحي خياله، مثلما حدث في شخصية زينة، التي تجسدها ركين سعد، وبالتالي يتفاعل الجمهور مع المسلسل الدرامي وليس الحقيقة كما هي على أرض الواقع.

الاختلافات بين المسلسل والواقع

بالإضافة إلى ذلك، أكد العزب أن طفولة السفاح في المسلسل مختلفة تماماً عن الواقع، فوالدة القذافي أم لا ذنب لها، تفاجأت بجرائم نجلها مثلما تفاجأ الجميع من حوله، وليس لها علاقة لا من قريب أو بعيد في جعل نجلها سفاحاً ينتظر الإعدام، بينما في المسلسل، كان الأمر مختلفاً، فالأم كانت السبب الرئيسي في جعل نجلها سفاحاً وقاتلاً متسلسلاً، بسبب الطفولة غير السوية التي عاشها معها، وقتلها والده بدم بارد أمام عينيه.

نهاية مفتوحة.. وجزء ثان مع أحمد فهمي

كما كشف أيضاً العزب أن نهاية العمل ستكون مفتوحة تسمح بتقديم جزء ثان، وأوضح أن هناك حديثاً مع الجهة المنتجة حول تقديم جزء آخر، وبالتالي من المحتمل أن نشاهد جزءاً ثانياً من المسلسل قريباً، وسيكون أحمد فهمي بطلاً للجزء الثاني، خصوصاً أن الشخصية الحقيقية لا تزال على قيد الحياة والقضية لا تزال أمام المحكمة.

ويشارك في المسلسل، المكون من 8 حلقات، أحمد فهمي، وركين سعد، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وحنان يوسف، وداليا شوقي، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري.