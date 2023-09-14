Thursday, 14 September 2023 11:27 GMT

كودة البناء في الأردن مصممة لمقاومة زلازل بقوة تصل لـ 6.2

9/14/2023 2:53:15 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال نقيب المهندسين أحمد الزعبي الخميس، إنّ كودة البناء المتعلقة بالزلازل في الأردن مصممة لمقاومة زلازل بقوة تصل لـ 6.2 على مقياس ريختر.

وأضاف الزعبي، أن الأردن يطبق كودة البناء المتعلقة بمقاومة الزلازل منذ عام 1995، وذلك وفق حديث للمملكة.

MENAFN14092023000151011027ID1107070992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث