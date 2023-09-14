كودة البناء في الأردن مصممة لمقاومة زلازل بقوة تصل لـ 6.2

كودة البناء في الأردن مصممة لمقاومة زلازل بقوة تصل لـ 6.2
التاريخ
9/14/2023 2:53:15 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال نقيب المهندسين أحمد الزعبي الخميس، إنّ كودة البناء المتعلقة بالزلازل في الأردن مصممة لمقاومة زلازل بقوة تصل لـ 6.2 على مقياس ريختر.
وأضاف الزعبي، أن الأردن يطبق كودة البناء المتعلقة بمقاومة الزلازل منذ عام 1995، وذلك وفق حديث للمملكة.
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