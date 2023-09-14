10 برامج أكاديمية لـ3 كليات في اليرموك تحصل على الاعتماد الدولي الأميركي

أثنى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد على جهود أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة في الكليات والدوائر المختلفة، وذلك لمساهمتهم الفاعلة وحصول عشرة برامج أكاديمية في كليات "الحجاوي للهندسة التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب والعلوم" على الاعتماد الدولي الأميركي (ABET).



وشدد مسّاد خلال تكريمه عمداء هذه الكليات ورؤساء وأعضاء الأقسام التي تطرح البرامج الحاصلة على هذا الاعتماد، على أهمية أن ينعكس هذا الإنجاز إيجابا على سمعة ومكانة الجامعة على خارطة المؤسسات الأكاديمية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مبينًا أن النظرة للجامعات باتت اليوم تقوم على ما تحققه هذه الجامعات وتنجزه فيما يخص ملف الاعتماد والتصنيفات.



وأضاف أن هذا الإنجاز جسّد ويجسد روح الفريق والتعاون بين الزملاء كافة في هذه الأقسام والكليات، من خلال مثابرتهم وإخلاصهم في خدمة جامعتهم ووطنهم، مشيدًا بجهود طلبة هذه الأقسام وتفاعلهم الإيجابي مع أساتذتهم ومشاركتهم في عمليات التقييم أثناء الزيارات الرسمية للجهة القائمة على هذا الاعتماد، واجتهادهم بإبراز مكامن التميز والجودة الأكاديمية والتدريسية في أقسامهم، ولافتًا إلى جهود المجتمع المحلي من خلال المجالس الاستشارية لكل برنامج من هذه البرامج التي حصلت على الاعتماد وما تضمه هذه المجالس من خبراء وخريجين ومختصين.



وأكد مسّاد أهمية البناء على ما تحقق بحصول هذه البرامج على الاعتماد الدولي الأميركي، وتضمين هذا المنجز في الخطط الاستراتيجية والسياسات المستقبلية للكليات، فيما يخص المساقات الدراسية وتحديثها وتطوير النشاطات اللامنهجية النوعية للطلبة وتفعيلها بما يحقق الريادة، مشيرًا إلى أن الحصول على هذا الاعتماد من شأنه تعزيز الفرص أمام خريجي هذه البرامج سواء أكان ذلك في أسواق العمل أو الدارسات العليا في أرقى الجامعات العالمية.



من جهتهم، أشار عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والأساتذة، إلى أن حصول كلياتهم وأقسامهم الأكاديمية على هذا الاعتماد، من شأنه الارتقاء بمسيرة هذه الأقسام وتطلعاتها، إضافة إلى تقديم كفاءات ومخرجات متميزة مؤهلة علميًا وعمليًا وقادرة على المنافسة في سوق العمل بكفاءة واقتدار.



يذكر أن البرامج الحاصلة على هذا الاعتماد، هي هندسة الحاسوب، هندسة الإلكترونيات، الهندسة الصناعية، هندسة الاتصالات، هندسة النظم الطبية الحيوية، هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية، في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وعلوم الحاسوب، نظم المعلومات الحاسوبية، تكنولوجيا معلومات الأعمال، في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، وبرنامج الإحصاء في كلية العلوم، كما يعتبر هذا الاعتماد من أكثر الاعتمادات الدولية موثوقية في مجالات العلوم التطبيقية والحاسوب والهندسة والتكنولوجيا، والأكثر شيوعًا في الجامعات الأميركية وغيرها من دول العالم.







