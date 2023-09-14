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تأهب وقلق في مدرسة بإربد بسبب حشرة.. والتربية تعلق الدوام

9/14/2023 2:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- تسببت حشرة "النمر الأسود" الآسيوي بتعليق الدوام في مدرسة أبو اللوقس الأساسية المختلطة في بني كنانة بعد إصابة 3 طالبات بلسعات تم نقلهن إلى المركز الصحي، وفق مدير التربية والتعليم للواء بني كنانة الدكتور محمد غزلان.

وقال غزلان إن المديرية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة الطلبة بالتعاون مع الحاكمية الإدارية والبلدية والصحة والمركز الأمني والمجتمع المحلي ومركز الأمراض الطفيلية برش المدرسة؛ لمنع انتشار هذه الحشرة ولتوفير البيئة الصحية الملائمة، على أن يعود الطلبة لمدرستهم صباح يوم الأحد.

وأشار إلى أن ثلاث طالبات راجعن مركز صحي حريما إثر تأثرهن بوخزه هذه الحشرة وتم اتخاذ اللازم وغادرن إلى بيوتهن.



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