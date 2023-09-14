تأهب وقلق في مدرسة بإربد بسبب حشرة.. والتربية تعلق الدوام

تأهب وقلق في مدرسة بإربد بسبب حشرة.. والتربية تعلق الدوام
التاريخ
9/14/2023 2:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
إربد- تسببت حشرة "النمر الأسود" الآسيوي
بتعليق الدوام في مدرسة أبو اللوقس الأساسية المختلطة في بني كنانة بعد إصابة 3
طالبات بلسعات تم نقلهن إلى المركز الصحي، وفق مدير التربية والتعليم للواء بني
كنانة الدكتور محمد غزلان.
وقال غزلان إن المديرية باشرت باتخاذ الإجراءات
اللازمة حفاظاً على سلامة الطلبة بالتعاون مع الحاكمية الإدارية والبلدية والصحة
والمركز الأمني والمجتمع المحلي ومركز الأمراض الطفيلية برش المدرسة؛ لمنع انتشار
هذه الحشرة ولتوفير البيئة الصحية الملائمة، على أن يعود الطلبة لمدرستهم صباح يوم
الأحد.
وأشار إلى أن ثلاث طالبات راجعن مركز صحي حريما
إثر تأثرهن بوخزه هذه الحشرة وتم اتخاذ اللازم وغادرن إلى بيوتهن.
MENAFN14092023000072011014ID1107070926
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.