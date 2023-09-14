ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج مياه وبرك

ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج مياه وبرك
التاريخ
9/14/2023 2:26:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية لدى وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الامن العام من خلال المنسق الأمني لدى سلطة المياه ضبطت اعتداءات كبيرة على خطوط المياه المخصصة للاستخدام المنزلي لتعبئة صهاريج في مناطق كفيراز وسنينة من المزار الجنوبي/الكرك .
و قالت سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية ازالت المخالفات وقامت باعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة بالمخالفين وتقدير قيمة المياه المسروقة واحالة الاوراق للاجهزة المختصة لضبط المعتدين واحالتهم للقضاء ، مؤكدة على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة وبكل قوة ودعم وتعاون من كافة الاجهزة الرسمية داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالابلاغ عن اي شبهة حول ذلك .
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