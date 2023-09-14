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2.0 ٪ معدل التضخم السنوي في أغسطس

9/14/2023 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 2.0% خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك مقارنة بشهر أغسطس 2022م، وهو أقل من الشهر السابق يوليو 2023م، وعلى أساس سنوي حيث كان 2.3% وُيعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9.0% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%
فيما كانت أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر أغسطس 2023م مقارنة بشهر أغسطس 2022م حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8% في شهر أغسطس 2023م، و قد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أغسطس 2023م

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