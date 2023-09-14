2.0 ٪ معدل التضخم السنوي في أغسطس

2.0 ٪ معدل التضخم السنوي في أغسطس
التاريخ
9/14/2023 2:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 2.0% خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك مقارنة بشهر أغسطس 2022م، وهو أقل من الشهر السابق يوليو 2023م، وعلى أساس سنوي حيث كان 2.3% وُيعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9.0% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%
فيما كانت أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر أغسطس 2023م مقارنة بشهر أغسطس 2022م حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8% في شهر أغسطس 2023م، و قد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أغسطس 2023م
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