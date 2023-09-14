نمو العملاء عبر الصناعة واستيعاب قوة الحلول المتعددة تُشكِّل الزخم الذي تشهده أعمال شركة Armis

(MENAFN- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Armis ، شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، اليوم عن تحقيق إنجاز تجاري آخر حيث بلغت نسبة العوائد السنوية نحو 100 مليون دولار أمريكي في فبراير، معلنة أنها حققت نموًا في قاعدة عملائها بنسبة 80% في الأشهر الستة الأولى فقط من سنتها المالية المنتهية في يوليو 2023. وسَّع العملاء في جميع أنحاء العالم أيضًا استخدامهم لمنصَّة Armis بمعدل اعتماد يبلغ 50% لاثنين من الحلول في قائمة مشاريع Armis، مع اعتماد أكثر من 15% لثلاثة أو أكثر من حلولها في العام الماضي
صرَّح Yevgeny Dibrov، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Armis قائلاً: "نحن نصب كامل تركيزنا على تمكين الشركات من خلال معلومات الأصول والخطط القابلة للتنفيذ حتى تتمكَّن من التأكُّد من أن البنية الأساسية الخاصة بها آمنة وقابلة للتشغيل في جميع الأوقات". "يتجلى أمامنا جميعًا اليوم مدى تفضيل Armis كمنصَّة لشركات Fortune 100 و200 و500 في جميع أنحاء العالم التي تتطلع إلى فهم سطح الهجوم الخاص بها والدفاع بشكل استباقي عن نفسها ضد التهديدات المتزايدة. أقوم بقياس نجاحنا ليس فقط فيما يتعلق بالنمو المالي، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالتأثير الإيجابي الذي تحدثه الشركة على جميع الصناعات تقريبًا بفضل الثقة التي منحها لنا عملاؤنا.
سطح الهجوم يتوسَّع والتهديدات في تصاعد
تتوقع Armis أنه بحلول عام 2025، سينمو عدد الأصول المتصلة إلى 50 مليارًا، لكن 80% من الأصول تظل غير مرئية وغير خاضعة للإدارة وتفتقر إلى أي إجراءات أمنية. تتزايد الثغرات أيضًا مع ظل النمو بنسبة 689% في السنوات الست الماضية، وتستهدف الكثير منها البنية الأساسية الحيوية مع زيادة الهجمات الإلكترونية على وجه التحديد بنسبة 140% في هذا القطاع. هذه الزيادة أدت إلى خلق أجواء صعبة وسريعة التغيُّر حيث تكافح المؤسسات من أجل تصدر المشهد.
تعمل شركة Armis على حل تحديات الأمن السيبراني الحرجة للعملاء من خلال طرح أربعة عروض رئيسية: إدارة الأصول والأمن - يتم إجراء جرد كامل لجميع أنواع الأصول مما يسمح لأي مؤسسة برؤية سطح الهجوم وتأمينه أمن التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء - تعرَّف على وقم بتأمين شبكات التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء والأصول المادية، وضمان وقت التشغيل وبناء استراتيجية أمنية فعَّالة وشاملة أمن الأجهزة الطبية - اكتسب رؤية وأمانًا كاملين لجميع الأجهزة الطبية والأصول السريرية ونظام الرعاية الصحية بأكمله - دون أي انقطاع في رعاية المرضى تحديد أولويات الثغرات ومعالجتها - ادمج جميع الثغرات وحدِّد أولوياتها وقم بمعالجتها؛ حسِّن متوسط الوقت اللازم للمعالجة (MTTR) من خلال المعالجة التلقائية وعمليات سير العمل الخاصة بإصدار التذاكر
صُمِّمِت هذه الحلول الأربعة، التي يعترف بها المحللون والعملاء، اعتمادًا على نفس مبادئ المنصَّة مما يضمَن أن العملاء يمكنهم الاستفادة من منصَّة متكاملة تزيد من قيمة الأصول وتُمكِّن العملاء من رؤية سطح الهجوم الخاص بهم وحمايته وإدارته بشكل حقيقي.
Armis أصبحت معيار صناعة الأمن السيبراني، مما يحمي الأصول الأكثر أهمية على هذا الكوكب
ومن بين بعض المكاسب البارزة الأخيرة Vestas، شركة مصنعة رائدة ومزود خدمات طاقة الرياح المستدامة في العالم، وReckitt، شركة السلع الاستهلاكية المتعددة الجنسيات، وBooking Holdings، الشركة الرائدة عالميًا في مجال السفر عبر الإنترنت، وPort of Antwerp، أكبر ميناء للشحن في العالم، وJLR، أكبر شركة مصنعة للسيارات الفاخرة في المملكة المتحدة.
"باعتبارنا شركة مصنعة رائدة ومزود خدمات طاقة الرياح المستدامة، يحتاج عملاؤنا إلى ضوابط أمنية بمستوى عالمي لتلبية المتطلبات التنظيمية. نحن نستخدم Armis لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها وعملنا على نطاق واسع مع Armis لتشكيل نوع من أنواع التكامل، بحيث يتناسب المنتج مع استراتيجية الكشف والاستجابة الشاملة لدينا. "لقد أثبتت الرؤى التي قدمتها Armis مدى القيمة العالية التي تتمتع بها في العمليات اليومية مرارًا وتكرارًا، ونحن نعمل حاليًا على توسيع نطاق تجهيزاتنا"، حسبما صرَّح Steffen Høgh Vinter، مدير التمكين وإدارة المشكلات CMRC في Vestas .
"عندما باشرنا عملنا على البرنامج بواسطة فريق إلكتروني مركزي، لم تكن لدينا رؤية واضحة داخل مصنعنا، لذلك لم يكن كل جهاز مرئيًا. الآن، إزاء تعميم العمل بمنصَّة Armis في نصف مصانعنا، رأينا عشرات الآلاف من الأجهزة التي لم نكن نعرف عنها شيئًا من قبل. تُمكِّنا منصَّة Armis من معالجة ثلاث حالات استخدام: أولاً، منحنا تلك الرؤية التي لم تكن لدينا من قبل. ثانيًا، السماح لنا بتحديد الثغرات، مما يسمح لنا بإزالة المخاطر عن بلدنا. وثالثًا، السماح لنا بتحديد أي سلوك عدائي يحدث في شبكتنا،" حسبما صرَّح David Boyd، مدير الاستراتيجية والمشاركة الإلكترونية في Reckitt .
"منصَّة Armis هي أحد تلك الاختراعات التي يجب أن تحدث بمنتهى البساطة. تفي بمتطلب أساسي لم يتم العمل عليه في مجال الأمن السيبراني، وهو القدرة على "الاطّلاع على كل المخاطر" (على الشبكة) من خلال اكتشاف الأجهزة الضارة وتوفير معلومات في الوقت الفعلي حول هويتها وحالتها. "باستخدام منصَّة Armis، ليست هناك حاجة إلى العديد من المهندسين أو المحللين لفك تشفير الأنظمة المعقدة وإشاراتها" حسبما صرَّح Spencer Mott، كبير مسؤولي الأمن في Booking Holdings .
تقدير المحللين وتكريمهم
في عام 2023، حصلت Armis على تكريم في Deloitte Technology Fast 500TM نظير النمو والأداء العالي الذي حققته، كما تم تكريمها من قِبل Fast Company باعتبارها الشركة الأمنية الأكثر ابتكارًا لعام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريمها في Inc. 5000 list ، وحصل برنامج تجربة شركاء Armis (APEX) على تصنيف 5 نجوم في دليل برنامج شركاء CRN لعام 2023.
حازت Armis على تكريم باعتبارها شركة رائدة في GigaOm Radar لأمن التكنولوجيا التشغيلية لعام 2023. كما حازت Armis على تكريم كمورِّد تمثيلي في ثلاثة أدلة سوق Gartner لعام 2023: دليل سوق Gartner لمنصات حماية CPS ، ودليل سوق Gartner لحلول أمان الأجهزة الطبية ودليل سوق Gartner لتقييم الثغرات الأمنية. تم تنصيب Armis كمورِّد نموذجي في خمس دورات ضجيج Gartner لعام 2023:
دورة الضجيج لعمليات الأمان لعام 2023 دورة الضجيج لأعباء العمل وأمن الشبكات لعام 2023 دورة الضجيج لإدارة المخاطر السيبرانية لعام 2023 دورة الضجيج لتقنيات تحويل الشبكة الرقمية لعام 2023 دورة الضجيج لتقنيات النظام الصحي في الوقت الفعلي لعام 2023 كرَّمت شركة KLAS Research شركة Armis باعتبارها الشركة الأفضل أداءً بين المورِّدين ذوي التصنيف الكامل في تقرير أمان إنترنت الأشياء Healthcare لعام 2023 والمورِّد الأعلى تقييمًا في مختلف الصناعات. تم تنصيب Armis كشركة صاحبة رؤية في تقرير رؤية المورِّدين لـ لعام 2023 من قِبل رابطة شركاء إدارة المؤسسات (EMA).
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نبذة عن Armis
تعمل شركة Armis، وهي شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، على حماية سطح الهجوم بالكامل وتدير مستويات تعرُّض المؤسسة للمخاطر السيبرانية في الوقت الفعلي. تضمن شركة Armis، في ظل وجود عالم سريع التطور منفتح، أن تقوم المؤسسات باستمرار برؤية جميع الأصول الحيوية وتأمينها وحمايتها وإدارتها. تقوم Armis بتأمين شركات Fortune 100 و200 و500 بالإضافة إلى الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية والمحلية للمساعدة في الحفاظ على حالة الأمان والسلامة للبنية الأساسية الحيوية والاقتصادات والمجتمع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. Armis هي شركة خاصة ويقع مقرها في كاليفورنيا.
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