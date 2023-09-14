نمو العملاء عبر الصناعة واستيعاب قوة الحلول المتعددة تُشكِّل الزخم الذي تشهده أعمال شركة Armis

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Armis ، شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، اليوم عن تحقيق إنجاز تجاري آخر حيث بلغت نسبة العوائد السنوية نحو 100 مليون دولار أمريكي في فبراير، معلنة أنها حققت نموًا في قاعدة عملائها بنسبة 80% في الأشهر الستة الأولى فقط من سنتها المالية المنتهية في يوليو 2023. وسَّع العملاء في جميع أنحاء العالم أيضًا استخدامهم لمنصَّة Armis بمعدل اعتماد يبلغ 50% لاثنين من الحلول في قائمة مشاريع Armis، مع اعتماد أكثر من 15% لثلاثة أو أكثر من حلولها في العام الماضي

صرَّح Yevgeny Dibrov، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Armis قائلاً: "نحن نصب كامل تركيزنا على تمكين الشركات من خلال معلومات الأصول والخطط القابلة للتنفيذ حتى تتمكَّن من التأكُّد من أن البنية الأساسية الخاصة بها آمنة وقابلة للتشغيل في جميع الأوقات". "يتجلى أمامنا جميعًا اليوم مدى تفضيل Armis كمنصَّة لشركات Fortune 100 و200 و500 في جميع أنحاء العالم التي تتطلع إلى فهم سطح الهجوم الخاص بها والدفاع بشكل استباقي عن نفسها ضد التهديدات المتزايدة. أقوم بقياس نجاحنا ليس فقط فيما يتعلق بالنمو المالي، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالتأثير الإيجابي الذي تحدثه الشركة على جميع الصناعات تقريبًا بفضل الثقة التي منحها لنا عملاؤنا.

سطح الهجوم يتوسَّع والتهديدات في تصاعد

تتوقع Armis أنه بحلول عام 2025، سينمو عدد الأصول المتصلة إلى 50 مليارًا، لكن 80% من الأصول تظل غير مرئية وغير خاضعة للإدارة وتفتقر إلى أي إجراءات أمنية. تتزايد الثغرات أيضًا مع ظل النمو بنسبة 689% في السنوات الست الماضية، وتستهدف الكثير منها البنية الأساسية الحيوية مع زيادة الهجمات الإلكترونية على وجه التحديد بنسبة 140% في هذا القطاع. هذه الزيادة أدت إلى خلق أجواء صعبة وسريعة التغيُّر حيث تكافح المؤسسات من أجل تصدر المشهد.

تعمل شركة Armis على حل تحديات الأمن السيبراني الحرجة للعملاء من خلال طرح أربعة عروض رئيسية:

صُمِّمِت هذه الحلول الأربعة، التي يعترف بها المحللون والعملاء، اعتمادًا على نفس مبادئ المنصَّة مما يضمَن أن العملاء يمكنهم الاستفادة من منصَّة متكاملة تزيد من قيمة الأصول وتُمكِّن العملاء من رؤية سطح الهجوم الخاص بهم وحمايته وإدارته بشكل حقيقي.

Armis أصبحت معيار صناعة الأمن السيبراني، مما يحمي الأصول الأكثر أهمية على هذا الكوكب

ومن بين بعض المكاسب البارزة الأخيرة Vestas، شركة مصنعة رائدة ومزود خدمات طاقة الرياح المستدامة في العالم، وReckitt، شركة السلع الاستهلاكية المتعددة الجنسيات، وBooking Holdings، الشركة الرائدة عالميًا في مجال السفر عبر الإنترنت، وPort of Antwerp، أكبر ميناء للشحن في العالم، وJLR، أكبر شركة مصنعة للسيارات الفاخرة في المملكة المتحدة.

"باعتبارنا شركة مصنعة رائدة ومزود خدمات طاقة الرياح المستدامة، يحتاج عملاؤنا إلى ضوابط أمنية بمستوى عالمي لتلبية المتطلبات التنظيمية. نحن نستخدم Armis لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها وعملنا على نطاق واسع مع Armis لتشكيل نوع من أنواع التكامل، بحيث يتناسب المنتج مع استراتيجية الكشف والاستجابة الشاملة لدينا. "لقد أثبتت الرؤى التي قدمتها Armis مدى القيمة العالية التي تتمتع بها في العمليات اليومية مرارًا وتكرارًا، ونحن نعمل حاليًا على توسيع نطاق تجهيزاتنا"، حسبما صرَّح Steffen Høgh Vinter، مدير التمكين وإدارة المشكلات CMRC في Vestas .

"عندما باشرنا عملنا على البرنامج بواسطة فريق إلكتروني مركزي، لم تكن لدينا رؤية واضحة داخل مصنعنا، لذلك لم يكن كل جهاز مرئيًا. الآن، إزاء تعميم العمل بمنصَّة Armis في نصف مصانعنا، رأينا عشرات الآلاف من الأجهزة التي لم نكن نعرف عنها شيئًا من قبل. تُمكِّنا منصَّة Armis من معالجة ثلاث حالات استخدام: أولاً، منحنا تلك الرؤية التي لم تكن لدينا من قبل. ثانيًا، السماح لنا بتحديد الثغرات، مما يسمح لنا بإزالة المخاطر عن بلدنا. وثالثًا، السماح لنا بتحديد أي سلوك عدائي يحدث في شبكتنا،" حسبما صرَّح David Boyd، مدير الاستراتيجية والمشاركة الإلكترونية في Reckitt .

"منصَّة Armis هي أحد تلك الاختراعات التي يجب أن تحدث بمنتهى البساطة. تفي بمتطلب أساسي لم يتم العمل عليه في مجال الأمن السيبراني، وهو القدرة على "الاطّلاع على كل المخاطر" (على الشبكة) من خلال اكتشاف الأجهزة الضارة وتوفير معلومات في الوقت الفعلي حول هويتها وحالتها. "باستخدام منصَّة Armis، ليست هناك حاجة إلى العديد من المهندسين أو المحللين لفك تشفير الأنظمة المعقدة وإشاراتها" حسبما صرَّح Spencer Mott، كبير مسؤولي الأمن في Booking Holdings .

تقدير المحللين وتكريمهم

في عام 2023، حصلت Armis على تكريم في Deloitte Technology Fast 500TM نظير النمو والأداء العالي الذي حققته، كما تم تكريمها من قِبل Fast Company باعتبارها الشركة الأمنية الأكثر ابتكارًا لعام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريمها في Inc. 5000 list ، وحصل برنامج تجربة شركاء Armis (APEX) على تصنيف 5 نجوم في دليل برنامج شركاء CRN لعام 2023.



حازت Armis على تكريم باعتبارها شركة رائدة في GigaOm Radar لأمن التكنولوجيا التشغيلية لعام 2023.

كما حازت Armis على تكريم كمورِّد تمثيلي في ثلاثة أدلة سوق Gartner لعام 2023: دليل سوق Gartner لمنصات حماية CPS ، ودليل سوق Gartner لحلول أمان الأجهزة الطبية ودليل سوق Gartner لتقييم الثغرات الأمنية.

تم تنصيب Armis كمورِّد نموذجي في خمس دورات ضجيج Gartner لعام 2023:



دورة الضجيج لعمليات الأمان لعام 2023



دورة الضجيج لأعباء العمل وأمن الشبكات لعام 2023



دورة الضجيج لإدارة المخاطر السيبرانية لعام 2023



دورة الضجيج لتقنيات تحويل الشبكة الرقمية لعام 2023

دورة الضجيج لتقنيات النظام الصحي في الوقت الفعلي لعام 2023

كرَّمت شركة KLAS Research شركة Armis باعتبارها الشركة الأفضل أداءً بين المورِّدين ذوي التصنيف الكامل في تقرير أمان إنترنت الأشياء Healthcare لعام 2023 والمورِّد الأعلى تقييمًا في مختلف الصناعات. تم تنصيب Armis كشركة صاحبة رؤية في تقرير رؤية المورِّدين لـ لعام 2023 من قِبل رابطة شركاء إدارة المؤسسات (EMA).

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نبذة عن Armis

تعمل شركة Armis، وهي شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، على حماية سطح الهجوم بالكامل وتدير مستويات تعرُّض المؤسسة للمخاطر السيبرانية في الوقت الفعلي. تضمن شركة Armis، في ظل وجود عالم سريع التطور منفتح، أن تقوم المؤسسات باستمرار برؤية جميع الأصول الحيوية وتأمينها وحمايتها وإدارتها. تقوم Armis بتأمين شركات Fortune 100 و200 و500 بالإضافة إلى الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية والمحلية للمساعدة في الحفاظ على حالة الأمان والسلامة للبنية الأساسية الحيوية والاقتصادات والمجتمع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. Armis هي شركة خاصة ويقع مقرها في كاليفورنيا.

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