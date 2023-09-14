Vertigis تقدم: Vertigis Networks

(BUSINESS WIRE )-- يسر VertiGIS، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول إدارة الأصول المكانية إعلان الإطلاق العالمي لخط إنتاج VertiGIS Networks عقب ظهورها الأول في أمريكا الشمالية في شهر مايو. وبفضل حلول VertiGIS Networks الرائعة، يمكن للمرافق تصور بيانات شبكتها وتحريرها ودمجها باستخدام تطبيقات الويب الحديثة.

أطلقت شركة Esri، الشركة الرائدة عالميًا في برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ArcGIS Utility Network في عام 2018. ويعد VertiGIS Networks خط إنتاج عصريًا شاملاً يتيح للمرافق تصور بيانات ArcGIS Utility Network وتعقبها وتحليلها وتحريرها في كل من متصفحات الويب والتطبيقات الأصلية في إطار نظام سير العمل على الإنترنت وبدونه.

يمكن أن يستفيد خط إنتاج VertiGIS Networks من إمكانية تطور البنية التحتية السحابية ومرونتها لتوفير عامل التكامل السلس للمؤسسات والاستخدام الفعال للموارد إلى جانب زيادة المرونة، وعلى وجه الخصوص، يمكن لخط الإنتاج هذا أتمتة عملية تبادل البيانات والمزامنة بين GIS وSAP أو النظم المؤسسية الأخرى، وهذا من شأنه أن يمنع تكرار البيانات في مختلف الأنظمة مع ضمان توفير الجودة العالية والتكامل في قواعد البيانات المعنية.

صرح Drew Millen، مدير قسم التكنولوجيا في VertiGIS، قائلاً: "يتيح لنا VertiGIS Networks تزويد الشركات بحل شامل يتناول دورة حياة أصولها بأكملها من مرحلة التصميم والبناء والتشغيل إلى الصيانة والإصلاح والتجديد في كل مجالات العمل". "وعن طريق توفير هذه الحلول في السحابة، فنحن نقلل العوائق التي تعترض سبيلنا وبهذا تتمكن المرافق من الاستفادة من ميزات ArcGIS Utility Network من Esri بدون الاستثمار في البنية التحتية للبرمجيات."

يتضمن خط إنتاج VertiGIS Networks‏، VertiGIS Network Explorer وVertiGIS Network Simulator وVertiGIS Network Editor وVertiGIS Network Locator وVertiGIS Outage Manager وVertiGIS Network Maintenance، ويمكن بسهولة تخصيص نماذج بيانات VertiGIS المستندة إلى ArcGIS Utility Network لتلائم متطلبات العمل الداخلية مع الالتزام بالمعايير المقررة. إضافةً إلى ذلك، تضمن هذه النماذج الاتساق في كل خطوط الأعمال وتُشكل أساسًا راسخًا للتوأم الرقمي للبنية التحتية للشبكة.

عن VertiGIS

تعد VertiGIS إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول إدارة الأصول وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطوير البرامج، وينصب تركيزها على تطوير حلول وخدمات البرمجيات التي تتيح للمتخصصين في قطاعات سوق المرافق والحكومة والاتصالات والبنية التحتية ربط أعمالهم التجارية بتكنولوجيا الإدارة المكانية، وقد صُممت مجموعة منتجات VertiGIS، التي يستخدمها أكثر من 5000 عميل وملايين المستخدمين النهائيين على مستوى العالم، لتعزيز قدرات برامج GIS الرائدة، وخاصةً ArcGIS®‎ من Esri. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة vertigis.

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