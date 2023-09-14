Vertigis تقدم: Vertigis Networks
التاريخ
9/14/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- يسر VertiGIS، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول إدارة الأصول المكانية إعلان الإطلاق العالمي لخط إنتاج VertiGIS Networks عقب ظهورها الأول في أمريكا الشمالية في شهر مايو. وبفضل حلول VertiGIS Networks الرائعة، يمكن للمرافق تصور بيانات شبكتها وتحريرها ودمجها باستخدام تطبيقات الويب الحديثة.
أطلقت شركة Esri، الشركة الرائدة عالميًا في برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ArcGIS Utility Network في عام 2018. ويعد VertiGIS Networks خط إنتاج عصريًا شاملاً يتيح للمرافق تصور بيانات ArcGIS Utility Network وتعقبها وتحليلها وتحريرها في كل من متصفحات الويب والتطبيقات الأصلية في إطار نظام سير العمل على الإنترنت وبدونه.
يمكن أن يستفيد خط إنتاج VertiGIS Networks من إمكانية تطور البنية التحتية السحابية ومرونتها لتوفير عامل التكامل السلس للمؤسسات والاستخدام الفعال للموارد إلى جانب زيادة المرونة، وعلى وجه الخصوص، يمكن لخط الإنتاج هذا أتمتة عملية تبادل البيانات والمزامنة بين GIS وSAP أو النظم المؤسسية الأخرى، وهذا من شأنه أن يمنع تكرار البيانات في مختلف الأنظمة مع ضمان توفير الجودة العالية والتكامل في قواعد البيانات المعنية.
صرح Drew Millen، مدير قسم التكنولوجيا في VertiGIS، قائلاً: "يتيح لنا VertiGIS Networks تزويد الشركات بحل شامل يتناول دورة حياة أصولها بأكملها من مرحلة التصميم والبناء والتشغيل إلى الصيانة والإصلاح والتجديد في كل مجالات العمل". "وعن طريق توفير هذه الحلول في السحابة، فنحن نقلل العوائق التي تعترض سبيلنا وبهذا تتمكن المرافق من الاستفادة من ميزات ArcGIS Utility Network من Esri بدون الاستثمار في البنية التحتية للبرمجيات."
يتضمن خط إنتاج VertiGIS Networks، VertiGIS Network Explorer وVertiGIS Network Simulator وVertiGIS Network Editor وVertiGIS Network Locator وVertiGIS Outage Manager وVertiGIS Network Maintenance، ويمكن بسهولة تخصيص نماذج بيانات VertiGIS المستندة إلى ArcGIS Utility Network لتلائم متطلبات العمل الداخلية مع الالتزام بالمعايير المقررة. إضافةً إلى ذلك، تضمن هذه النماذج الاتساق في كل خطوط الأعمال وتُشكل أساسًا راسخًا للتوأم الرقمي للبنية التحتية للشبكة.
عن VertiGIS
تعد VertiGIS إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول إدارة الأصول وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطوير البرامج، وينصب تركيزها على تطوير حلول وخدمات البرمجيات التي تتيح للمتخصصين في قطاعات سوق المرافق والحكومة والاتصالات والبنية التحتية ربط أعمالهم التجارية بتكنولوجيا الإدارة المكانية، وقد صُممت مجموعة منتجات VertiGIS، التي يستخدمها أكثر من 5000 عميل وملايين المستخدمين النهائيين على مستوى العالم، لتعزيز قدرات برامج GIS الرائدة، وخاصةً ArcGIS® من Esri. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة vertigis.
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