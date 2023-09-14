تعلن Linksys عن الخطوة التالية في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Linksys® ، وهي شركة رائدة في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة، في بيان توجيهي عن تقنية Cognitive Experience الجديدة الخاصة بها. توفر Cognitive Experience مستوى جديدًا تمامًا من الذكاء للتواصل مع الميزات التكنولوجية المتطورة المصممة خصيصًا لتعزيز تجربة المستخدم وتحسينها.
في مجال التكنولوجيا، تشير كلمة "معرفي" إلى "تقنيات التفكير" القادرة على حل المشاكل بشكل حتمي - إما عن طريق اختيار المستخدم أو التشغيل الآلي. تم تطوير Cognitive Experience استنادًا إلى مدخلات المستخدم وملاحظاته، وهي تركز على توفير الوقت والجهد من خلال أتمتة عملية الإبلاغ عن المشكلات الفنية إلى وكلاء دعم العملاء.
صرح Lucas Peterson، رئيس قسم دعم المنتجات في Linksys: "في الوقت الحالي، 50% من مكالمات الدعم لدينا هي في الهواء الطلق، ولا أحد يتحدث، حيث يقوم المسؤولون لدينا بمراجعة السجلات ومعلومات الشبكة أثناء اتصال العميل بالهاتف". "من خلال Linksys Cognitive Experience، نحصل على جميع المعلومات التي نحتاجها مرسلة مقدمًا من خلال الأتمتة حتى يتمكن المسؤولون لدينا من المراجعة والتشخيص قبل الاتصال بالعميل. وهذا إلى جانب قدرتنا على المشاركة في إدارة الشبكة مؤقتًا - بعد الحصول على إذن العميل بالطبع - سيُمَكِننا من حل المشكلات في وقت سريع للغاية.
تسمح Cognitive Experience لوكيل خدمة عملاء Linksys بتحليل مشكلتك الفنية عن بُعد، بحيث يكون لديه جميع المعلومات اللازمة لمعالجة المشكلة عند اتصاله بالمستخدم. يمكن لوكلاء خدمة العملاء بعد ذلك إدارة الدعم الفني عن بُعد من خلال شبكتك. يمكنك منح أو إلغاء الوصول إلى الشبكة في أي وقت. يتيح ذلك لوكلاء خدمة العملاء معالجة أي مشكلات بشكل فعال في وقت سريع للغاية.
في المرحلة 1 من تنفيذها، ستركز سمات Cognitive Experience على ما يلي:
إذا واجهت مشكلة في شبكة WiFi الخاصة بك، فيمكن لـ Cognitive Experience إجراء اختبار على شبكتك
افتح تذكرة مشكلة من Linksys App واحصل على مكالمة من وكلاء خدمة عملاء Linksys
سيقوم أحد الوكلاء بمراجعة التقرير ويمكنه بسهولة الوصول إلى شبكتك، بعد الحصول على إذن منك، لمعالجة المشكلة
ستجري Cognitive Experience فحصًا صحيًا على شبكتك لتحديد أي مشكلات محتملة إضافية
ومن المقرر أن تكتمل المرحلة 1 من Linksys Cognitive Experience بحلول نهاية هذا العام التقويمي. ستظهر Cognitive Experience لأول مرة مع المنتجات في Linksys Designer Series حتى نهاية العام. اعتبارًا من عام 2024، ستكون Cognitive Experience متاحة في منتجات Linksys الأخرى.
المرحلة 2 من Linksys Cognitive Experience قيد التطوير حاليًا وتتضمن "إشعارات ذكية" جديدة تعمل على إضفاء طابع إنساني على الرؤى المستمدة من شبكتك أو تخصيصها، ويتم تقديمها بطريقة هادفة.
تتضمن أمثلة الإشعارات الذكية ما يلي:
عندما تتعطل WAN الخاصة بالشبكة، نتحقق من تشغيل الشبكة المنزلية ثم نرسل إشعارًا بتعطل WAN
عندما تعود WAN الخاصة بالشبكة إلى العمل مرة أخرى، فإننا نتحقق منها ونعيد اختبار الشبكة المنزلية ونرسل إخطارات WAN Up وHome Network Up
يمكن للمستخدمين تحديد أجهزة معينة ليتم إعلامهم عند مغادرتهم الشبكة والانضمام إليها مرة أخرى
عروض Designer Series التي تتضمن Cognitive Experience هي:
Velop Pro 6E – متوفر حاليًا في الولايات المتحدة على Amazon و Best Buy و Linksys
Velop Pro 7 – من المتوقع صدوره في سبتمبر / أكتوبر، وهو متاح الآن للطلب المسبق على Amazon و Best Buy
Velop Micro Router 6 – متوقع في أكتوبر / نوفمبر
Velop Micro Mesh 6 – متوقع في أكتوبر / نوفمبر
نبذة عن Linksys
في Linksys، نقوم بتصميم البساطة حتى لا تواجه التعقيد أبدًا. Linksys هي علامة تجارية مميزة تحتفل بمرور 35 عامًا على ابتكارها في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة. بفضل العديد من الشركات الرائدة في الصناعة، تقدم Linksys منتجات بسيطة وسريعة وموثوقة وبأسعار معقولة للمنزل والمكاتب الصغيرة حيث "لا توجد تكنولوجيا معلومات".
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