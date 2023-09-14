تعلن Linksys عن الخطوة التالية في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة

في مجال التكنولوجيا، تشير كلمة "معرفي" إلى "تقنيات التفكير" القادرة على حل المشاكل بشكل حتمي - إما عن طريق اختيار المستخدم أو التشغيل الآلي. تم تطوير Cognitive Experience استنادًا إلى مدخلات المستخدم وملاحظاته، وهي تركز على توفير الوقت والجهد من خلال أتمتة عملية الإبلاغ عن المشكلات الفنية إلى وكلاء دعم العملاء.

صرح Lucas Peterson، رئيس قسم دعم المنتجات في Linksys: "في الوقت الحالي، 50% من مكالمات الدعم لدينا هي في الهواء الطلق، ولا أحد يتحدث، حيث يقوم المسؤولون لدينا بمراجعة السجلات ومعلومات الشبكة أثناء اتصال العميل بالهاتف". "من خلال Linksys Cognitive Experience، نحصل على جميع المعلومات التي نحتاجها مرسلة مقدمًا من خلال الأتمتة حتى يتمكن المسؤولون لدينا من المراجعة والتشخيص قبل الاتصال بالعميل. وهذا إلى جانب قدرتنا على المشاركة في إدارة الشبكة مؤقتًا - بعد الحصول على إذن العميل بالطبع - سيُمَكِننا من حل المشكلات في وقت سريع للغاية.

تسمح Cognitive Experience لوكيل خدمة عملاء Linksys بتحليل مشكلتك الفنية عن بُعد، بحيث يكون لديه جميع المعلومات اللازمة لمعالجة المشكلة عند اتصاله بالمستخدم. يمكن لوكلاء خدمة العملاء بعد ذلك إدارة الدعم الفني عن بُعد من خلال شبكتك. يمكنك منح أو إلغاء الوصول إلى الشبكة في أي وقت. يتيح ذلك لوكلاء خدمة العملاء معالجة أي مشكلات بشكل فعال في وقت سريع للغاية.

في المرحلة 1 من تنفيذها، ستركز سمات Cognitive Experience على ما يلي:



إذا واجهت مشكلة في شبكة WiFi الخاصة بك، فيمكن لـ Cognitive Experience إجراء اختبار على شبكتك

افتح تذكرة مشكلة من Linksys App واحصل على مكالمة من وكلاء خدمة عملاء Linksys

سيقوم أحد الوكلاء بمراجعة التقرير ويمكنه بسهولة الوصول إلى شبكتك، بعد الحصول على إذن منك، لمعالجة المشكلة ستجري Cognitive Experience فحصًا صحيًا على شبكتك لتحديد أي مشكلات محتملة إضافية

ومن المقرر أن تكتمل المرحلة 1 من Linksys Cognitive Experience بحلول نهاية هذا العام التقويمي. ستظهر Cognitive Experience لأول مرة مع المنتجات في Linksys Designer Series حتى نهاية العام. اعتبارًا من عام 2024، ستكون Cognitive Experience متاحة في منتجات Linksys الأخرى.

المرحلة 2 من Linksys Cognitive Experience قيد التطوير حاليًا وتتضمن "إشعارات ذكية" جديدة تعمل على إضفاء طابع إنساني على الرؤى المستمدة من شبكتك أو تخصيصها، ويتم تقديمها بطريقة هادفة.

تتضمن أمثلة الإشعارات الذكية ما يلي:



عندما تتعطل WAN الخاصة بالشبكة، نتحقق من تشغيل الشبكة المنزلية ثم نرسل إشعارًا بتعطل WAN

عندما تعود WAN الخاصة بالشبكة إلى العمل مرة أخرى، فإننا نتحقق منها ونعيد اختبار الشبكة المنزلية ونرسل إخطارات WAN Up وHome Network Up يمكن للمستخدمين تحديد أجهزة معينة ليتم إعلامهم عند مغادرتهم الشبكة والانضمام إليها مرة أخرى

عروض Designer Series التي تتضمن Cognitive Experience هي:



Velop Pro 6E – متوفر حاليًا في الولايات المتحدة على Amazon و Best Buy و Linksys

Velop Pro 7 – من المتوقع صدوره في سبتمبر / أكتوبر، وهو متاح الآن للطلب المسبق على Amazon و Best Buy

Velop Micro Router 6 – متوقع في أكتوبر / نوفمبر Velop Micro Mesh 6 – متوقع في أكتوبر / نوفمبر

نبذة عن Linksys

في Linksys، نقوم بتصميم البساطة حتى لا تواجه التعقيد أبدًا. Linksys هي علامة تجارية مميزة تحتفل بمرور 35 عامًا على ابتكارها في مجال الاتصال المنزلي والمكاتب الصغيرة. بفضل العديد من الشركات الرائدة في الصناعة، تقدم Linksys منتجات بسيطة وسريعة وموثوقة وبأسعار معقولة للمنزل والمكاتب الصغيرة حيث "لا توجد تكنولوجيا معلومات".

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