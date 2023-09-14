إطلاق Monster Hunter Now في كل أنحاء العالم على الهاتف المحمول!

تعد Monster Hunter Now لعبة جديدة على الهاتف المحمول ضمن سلسلة Monster Hunter تقدم للاعبين تجربة صيد مذهلة يمكن الاستمتاع بها في الحياة اليومية، وتقوم على عملية التطوير والتوزيع شركة Niantic، وهي شركة تفتخر بخبرتها الكبيرة في المجالات المتطورة مثل التكنولوجيا القائمة على الموقع والواقع المعزز. وفي اللعبة، يتقمص اللاعبون دور الصيادين ويخوضون مغامرة شائقة يصطادون في أثنائها الوحوش النابضة بالحياة التي تظهر في العالم الحقيقي.

تمزج هذه اللعبة الجديدة بين جاذبية سلسلة Monster Hunter والتقنيات المتطورة من Niantic، بالإضافة إلى أنها تتضمن مزايا تتيح للاعبين التعاون مع الآخرين لتنفيذ مهمات الصيد أو صيد الوحوش التي ظهرت في أثناء إغلاق التطبيق لاحقًا في أوقات فراغهم. ومن المتوقع أن تحقق اللعبة نجاحًا كبيرًا، إذ تجاوز عدد المتقدمين للمشاركة في اختبار بيتا المغلقة عدد الأماكن المتاحة، كما تجاوز عدد اللاعبين المسجلين مسبقًا الآن أكثر من 3 ملايين شخص. وعليه، ستواصل Caالتعاون مع Niantic لتطوير اللعبة باستمرار بغية إمتاع قطاع أكبر من الجمهور على مستوى العالم بلعبة Monster Hunter.

تتمثل مهمة Caفي تحقيق مزيد من التطور واضعة نصب أعينها هدف توفير فرص تجارية جديدة وتعزيز قيمة محتوى لعبتها، لذا ستواصل الشركة جهودها للاستفادة من علاماتها التجارية الرائدة بغية المحافظة على مكانتها في سوق ألعاب الهاتف المحمول الآخذ في التطور في كل أنحاء العالم.

عن سلسلة Monster Hunter :

تتألف سلسلة Monster Hunter من ألعاب حركة وصيد شائقة تضع اللاعبين في مواجهة وحوش عملاقة في بيئات طبيعية خلابة، بالإضافة إلى ذلك، قدمت السلسلة نوعًا جديدًا يتعاون فيه اللاعبون مع أصدقائهم عبر الشبكة ومنذ ذلك الحين، حققت السلسلة نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم إذ تجاوزت المبيعات التراكمية لها 94 مليون وحدة اعتبارًا من 30 من يونيو 2023.

عن CA

تعد Caشركة رائدة على مستوى العالم في مجال تطوير ونشر وتوزيع الألعاب الترفيهية التفاعلية على أجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة واللاسلكية، فقد ابتكرت الشركة، التي تأسست في عام 1983، مئات الألعاب، من ضمنها سلاسل الألعاب المذهلة التالية: Resident EvilTM‎ وMonster HunterTM‎ وStreet FighterTM‎ وMega ManTM‎ وDevil May CryTM‎ وAce AttorneyTM‎. هذا، وتنتشر أعمال الشركة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهونج كونج وتايوان وسنغافورة وطوكيو، ويقع مقرها الرئيسي في أوساكا باليابان. يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن الشركة على

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