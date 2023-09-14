إطلاق Monster Hunter Now في كل أنحاء العالم على الهاتف المحمول!

إطلاق Monster Hunter Now في كل أنحاء العالم على الهاتف المحمول!
التاريخ
9/14/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم CaCo., Ltd. (طوكيو:9697) إطلاق Monster Hunter Now، اللعبة الجديدة على الهاتف المحمول (المتوفرة لنظام iOS/Android) ضمن سلسلة Monster Hunter، في كل أنحاء العالم في 14 من سبتمبر 2023.
تعد Monster Hunter Now لعبة جديدة على الهاتف المحمول ضمن سلسلة Monster Hunter تقدم للاعبين تجربة صيد مذهلة يمكن الاستمتاع بها في الحياة اليومية، وتقوم على عملية التطوير والتوزيع شركة Niantic، وهي شركة تفتخر بخبرتها الكبيرة في المجالات المتطورة مثل التكنولوجيا القائمة على الموقع والواقع المعزز. وفي اللعبة، يتقمص اللاعبون دور الصيادين ويخوضون مغامرة شائقة يصطادون في أثنائها الوحوش النابضة بالحياة التي تظهر في العالم الحقيقي.
تمزج هذه اللعبة الجديدة بين جاذبية سلسلة Monster Hunter والتقنيات المتطورة من Niantic، بالإضافة إلى أنها تتضمن مزايا تتيح للاعبين التعاون مع الآخرين لتنفيذ مهمات الصيد أو صيد الوحوش التي ظهرت في أثناء إغلاق التطبيق لاحقًا في أوقات فراغهم. ومن المتوقع أن تحقق اللعبة نجاحًا كبيرًا، إذ تجاوز عدد المتقدمين للمشاركة في اختبار بيتا المغلقة عدد الأماكن المتاحة، كما تجاوز عدد اللاعبين المسجلين مسبقًا الآن أكثر من 3 ملايين شخص. وعليه، ستواصل Caالتعاون مع Niantic لتطوير اللعبة باستمرار بغية إمتاع قطاع أكبر من الجمهور على مستوى العالم بلعبة Monster Hunter.
تتمثل مهمة Caفي تحقيق مزيد من التطور واضعة نصب أعينها هدف توفير فرص تجارية جديدة وتعزيز قيمة محتوى لعبتها، لذا ستواصل الشركة جهودها للاستفادة من علاماتها التجارية الرائدة بغية المحافظة على مكانتها في سوق ألعاب الهاتف المحمول الآخذ في التطور في كل أنحاء العالم.
عن سلسلة Monster Hunter :
تتألف سلسلة Monster Hunter من ألعاب حركة وصيد شائقة تضع اللاعبين في مواجهة وحوش عملاقة في بيئات طبيعية خلابة، بالإضافة إلى ذلك، قدمت السلسلة نوعًا جديدًا يتعاون فيه اللاعبون مع أصدقائهم عبر الشبكة ومنذ ذلك الحين، حققت السلسلة نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم إذ تجاوزت المبيعات التراكمية لها 94 مليون وحدة اعتبارًا من 30 من يونيو 2023.
عن CA
تعد Caشركة رائدة على مستوى العالم في مجال تطوير ونشر وتوزيع الألعاب الترفيهية التفاعلية على أجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة واللاسلكية، فقد ابتكرت الشركة، التي تأسست في عام 1983، مئات الألعاب، من ضمنها سلاسل الألعاب المذهلة التالية: Resident EvilTM وMonster HunterTM وStreet FighterTM وMega ManTM وDevil May CryTM وAce AttorneyTM. هذا، وتنتشر أعمال الشركة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهونج كونج وتايوان وسنغافورة وطوكيو، ويقع مقرها الرئيسي في أوساكا باليابان. يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن الشركة على
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