اختيار Bata شركة Blue Yonder لإحداث تغيير جذري في خطط الترويج والتجديد

تشتهر شركة Bata بعروضها الرائعة للأحذية، إذ تبيع أكثر من 150 مليون زوج أحذية كل عام، وتمتلك شبكة بيع بالتجزئة تضم أكثر 5300 متجرًا، إلى جانب ذلك، تسجل أحذية الشركة حضورها في أكثر من 70 بلدًا في خمس قارات. ولكن، مرت الشركة بمرحلة صعبة كافحت في أثنائها للتوصل إلى أفضل الطرق لتخصيص منتجاتها سواء في متاجرها أو قنواتها التجارية، لذا لجأت إلى شركة Blue Yonder، وسينفذ الحل السحري لمشكلات الشركة قسم الخدمات المهنية العالمية في شركة Blue Yonder.

بالتعاون مع Blue Yonder، ستتمكن Bata من:



تحسين آلية توزيع المنتجات وفقًا لاحتياجات العملاء، مما يسهم في الانطلاق بتجربة التسوق إلى آفاق جديدة.

تحسين عملياتها وتنظيمها وتسليم منتجات بكفاءة أكثر. ضمان إعادة تزويد مواقع البيع بالبضائع بشكل استباقي (سواء كانت متاجر أو قنوات تجارية).

صرحت Barbara Franceschetto، مدير قسم المنتجات في شركة Bata، قائلة: "لطالما كنا في Bata ملتزمين بتوفير أحذية عالية الجودة، وهذا التعاون مع Blue Yonder يكلل التزامنا بالتميز. فبالتعاون مع Blue Yonder، سنعيد صياغة ملامح شركتنا واضعين معايير جديدة على صعيد الابتكار والاستدامة ورضا العملاء".

سيعمل حل التخصيص والتجديد من Blue Yonder على تمكين Bata من إدارة إستراتيجيات الترويج وخطط المخزون وعمليات التوزيع الشاملة. وستكون النتيجة آلية محسنة تدعم سلسلة توريد أسرع وأكثر استجابة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تجارية أفضل والتعامل بمرونة أكبر مع التغيرات التي تطول طلبات العملاء، وبهذا ستتمكن Bata من توزيع البضائع وتفعيل خطط فعالة لطرح التشكيلات الموسمية ورسم خطة توزيع تتسم بالذكاء بمرور الوقت.

صرح Vince Beacom، نائب الرئيس الأول في قسم البيع بالتجزئة في شركة Blue Yonder، قائلاً: "إن شركة Bata على دراية كاملة بأهمية تلبية احتياجات العملاء بمنتهى الكفاءة، لذا احتاجت إلى التعاون مع شركة حلول سلاسل توريد يمكنها تلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية على صعيد البيع بالتجزئة. وعليه، سيتيح لها حل Blue Yonder إحداث تغيير جذري في كيفية تخصيص البضائع وتجديدها بغية تلبية احتياجات المستهلكين المعنيين".

موارد إضافية:

تعرف على المزيد عن حل التخصيص والتجديد من Blue Yonder

عن Bata

تصمم شركة Bata، الشركة العائلية التي تأسست عام 1894، أحذية أنيقة ومريحة بأسعار معقولة للغاية، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 150 مليون زوج من الأحذية كل عام في 5300 منفذ بيع بالتجزئة تابع لها، وتمتلك منشآت تصنيع عددها 21 منشأة في خمس قارات.

عن Blue Yonder

تعد Blue Yonder شركة رائدة عالميًا في مجال تغيير سلاسل التوريد الرقمية وتحقيق النجاح التجاري المتعدد القنوات، إذ تُمكّن منصة الأعمال المعرفية الشاملة لدينا تجار التجزئة والمصنعين ومقدمي الخدمات اللوجستية من تلبية طلبات العملاء بدءًا من مرحلة التخطيط وصولاً إلى مرحلة التسليم. فمع Blue Yonder، ستتمكن من توحيد بياناتك وسلسلة التوريد وعمليات تجارة التجزئة بهدف توفير فرص تجارية جديدة وتعزيز نظم الأتمتة والتحكم الفعال والتنسيق المجدي، وبهذا يمكنك اتخاذ قرارات على الصعيد التجاري قوامها الربح الكثير والاستدامة الفعالة. Blue Yonder - أطلق العنان لقدراتك TM blueyonder

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