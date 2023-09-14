اختيار Bata شركة Blue Yonder لإحداث تغيير جذري في خطط الترويج والتجديد

اختيار Bata شركة Blue Yonder لإحداث تغيير جذري في خطط الترويج والتجديد
التاريخ
9/14/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اختارت Bata ، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأحذية، تغيير آلية خطة الترويج والتجديد تغييرًا جذريًا رقميًا بالتعاون مع Blue Yonder ، الشركة الرائدة في مجال حلول سلاسل التوريد، هادفة بهذه الخطوة إلى تفعيل خطة دعاية أفضل لمنتجاتها. هذا، وستفعّل الشركة حل التخصيص والتجديد المعتمد على البرمجيات الخدمية من شركة Blue Yonder بغية تلبية متطلبات العملاء والأهداف التجارية المتنوعة.
تشتهر شركة Bata بعروضها الرائعة للأحذية، إذ تبيع أكثر من 150 مليون زوج أحذية كل عام، وتمتلك شبكة بيع بالتجزئة تضم أكثر 5300 متجرًا، إلى جانب ذلك، تسجل أحذية الشركة حضورها في أكثر من 70 بلدًا في خمس قارات. ولكن، مرت الشركة بمرحلة صعبة كافحت في أثنائها للتوصل إلى أفضل الطرق لتخصيص منتجاتها سواء في متاجرها أو قنواتها التجارية، لذا لجأت إلى شركة Blue Yonder، وسينفذ الحل السحري لمشكلات الشركة قسم الخدمات المهنية العالمية في شركة Blue Yonder.
بالتعاون مع Blue Yonder، ستتمكن Bata من:
تحسين آلية توزيع المنتجات وفقًا لاحتياجات العملاء، مما يسهم في الانطلاق بتجربة التسوق إلى آفاق جديدة.
تحسين عملياتها وتنظيمها وتسليم منتجات بكفاءة أكثر.
ضمان إعادة تزويد مواقع البيع بالبضائع بشكل استباقي (سواء كانت متاجر أو قنوات تجارية).
صرحت Barbara Franceschetto، مدير قسم المنتجات في شركة Bata، قائلة: "لطالما كنا في Bata ملتزمين بتوفير أحذية عالية الجودة، وهذا التعاون مع Blue Yonder يكلل التزامنا بالتميز. فبالتعاون مع Blue Yonder، سنعيد صياغة ملامح شركتنا واضعين معايير جديدة على صعيد الابتكار والاستدامة ورضا العملاء".
سيعمل حل التخصيص والتجديد من Blue Yonder على تمكين Bata من إدارة إستراتيجيات الترويج وخطط المخزون وعمليات التوزيع الشاملة. وستكون النتيجة آلية محسنة تدعم سلسلة توريد أسرع وأكثر استجابة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تجارية أفضل والتعامل بمرونة أكبر مع التغيرات التي تطول طلبات العملاء، وبهذا ستتمكن Bata من توزيع البضائع وتفعيل خطط فعالة لطرح التشكيلات الموسمية ورسم خطة توزيع تتسم بالذكاء بمرور الوقت.
صرح Vince Beacom، نائب الرئيس الأول في قسم البيع بالتجزئة في شركة Blue Yonder، قائلاً: "إن شركة Bata على دراية كاملة بأهمية تلبية احتياجات العملاء بمنتهى الكفاءة، لذا احتاجت إلى التعاون مع شركة حلول سلاسل توريد يمكنها تلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية على صعيد البيع بالتجزئة. وعليه، سيتيح لها حل Blue Yonder إحداث تغيير جذري في كيفية تخصيص البضائع وتجديدها بغية تلبية احتياجات المستهلكين المعنيين".
موارد إضافية:
عن Bata
تصمم شركة Bata، الشركة العائلية التي تأسست عام 1894، أحذية أنيقة ومريحة بأسعار معقولة للغاية، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 150 مليون زوج من الأحذية كل عام في 5300 منفذ بيع بالتجزئة تابع لها، وتمتلك منشآت تصنيع عددها 21 منشأة في خمس قارات.
عن Blue Yonder
تعد Blue Yonder شركة رائدة عالميًا في مجال تغيير سلاسل التوريد الرقمية وتحقيق النجاح التجاري المتعدد القنوات، إذ تُمكّن منصة الأعمال المعرفية الشاملة لدينا تجار التجزئة والمصنعين ومقدمي الخدمات اللوجستية من تلبية طلبات العملاء بدءًا من مرحلة التخطيط وصولاً إلى مرحلة التسليم. فمع Blue Yonder، ستتمكن من توحيد بياناتك وسلسلة التوريد وعمليات تجارة التجزئة بهدف توفير فرص تجارية جديدة وتعزيز نظم الأتمتة والتحكم الفعال والتنسيق المجدي، وبهذا يمكنك اتخاذ قرارات على الصعيد التجاري قوامها الربح الكثير والاستدامة الفعالة. Blue Yonder - أطلق العنان لقدراتك TM blueyonder
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