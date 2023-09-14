Armis تُطلق Armis Centrixtm، منصَّة إدارة التعرُّض السيبراني المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي

Armis تُطلق Armis Centrixtm، منصَّة إدارة التعرُّض السيبراني المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي
التاريخ
9/14/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Armis ، شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، اليوم عن إطلاق منصَّة Armis CentrixTM ، وهي منصَّة إدارة التعرُّض السيبراني المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي. Armis CentrixTM عبارة عن منصَّة سحابية سلسة وخالية من المشكلات تعمل على تأمين جميع أصولك بشكل استباقي ومعالجة الثغرات ومنع التهديدات وحماية سطح الهجوم بالكامل.
تُمكِّن منصَّة Armis CentrixTM المؤسسات من اكتشاف كل الأصول في بيئتها وصياغتها وإثرائها وتعريفها مع بناء خط دفاع من خلال الاستفادة من نتائج المخاطر والسياسات والتنبيهات والتصوُّرات الخاصة بمعلومات الأصول في Armis CentrixTM، والأهم من ذلك: منح الأولوية للجهود التي تتصدى لعمليات التعرُّض التي تهم عملك. تتكامل منصَّة Armis CentrixTM أيضًا مع أدوات التنفيذ والخاصة بإصدار التذاكر الحالية لإنشاء عمليات سير عمل شاملة وإدارة دورة حياة المخاطر الحقيقية وتتبُّع جهود الحد من المخاطر للإبلاغ بسهولة عن التقدُّم المُحرز. تتخذ منصَّة Armis CentrixTM تدابير استباقية، وتكتشف التهديدات وتتصدى للهجمات لإنشاء عمليات سير عمل تشغيلية وتتبُّع الحد من المخاطر.
"في عالم منفتح، حيث تكون الأصول متصلة رقميًا، لم تعد حدود الأمن السيبراني التقليدية قائمة. "لم تعد الأنظمة والحلول النقطية القديمة الداخلية مناسبة للهدف الموضح مما يترك سطح الهجوم الخاص بك والأصول الأكثر أهمية مفتوحة ومعرضة لهجمات مجرمي الإنترنت والعديد من الجهات الفاعلة الضائرة الأخرى". حسبما صرَّح Nadir Izrael، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة Armis. "يتطلب النطاق الهائل والطبيعة الديناميكية لسطح الهجوم اتباع نهج مختلف تمامًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهذا هو ما تهدف منصَّة Armis CentrixTM إلى تحقيقه - الذكاء الاصطناعي الذي يدعم مجموعة من الأدوات القوية لإدارة التعرُّض للمخاطر السيبرانية."
تساعد منصَّة Armis CentrixTM المؤسسات على رؤية سطح الهجوم والحماية منه وإدارته بالكامل، مع حماية أصولها ذات المهام الحرجة بشكل مستمر من التهديدات السيبرانية. تُمثل منصَّة Armis CentrixTM، التي تأسست في السحابة وتدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي، المنصَّة الوحيدة التي تقدم نهجًا معياريًا حقيقيًا لإدارة التعرُّض السيبراني ومن ثمَّ، استيفاء احتياجات الأمن السيبراني الأكثر أهمية لعملائنا عبر 4 حلول:
إدارة الأصول والأمن - يتم إجراء جرد كامل لجميع أنواع الأصول مما يسمح لأي مؤسسة برؤية سطح الهجوم وتأمينه
أمن التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء - تعرَّف على وقم بتأمين شبكات التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء والأصول المادية، وضمان وقت التشغيل وبناء استراتيجية أمنية فعَّالة وشاملة
أمن الأجهزة الطبية - اكتسب رؤية وأمانًا كاملين لجميع الأجهزة الطبية والأصول السريرية ونظام الرعاية الصحية بأكمله - دون أي انقطاع في رعاية المرضى
تحديد أولويات الثغرات ومعالجتها - ادمج جميع الثغرات وحدِّد أولوياتها وقم بمعالجتها؛ حسِّن متوسط الوقت اللازم للمعالجة (MTTR) من خلال المعالجة التلقائية وعمليات سير العمل الخاصة بإصدار التذاكر
أوضحت Dana Gilboa، مديرة المنتجات في شركة Armis: "هذا يعتبر تطورًا ثوريًا من شأنه أن يغير الطريقة التي تجيب بها الشركات على الأسئلة الرئيسية المتعلقة بوضع الأمن السيبراني الخاص بها". "يمكن لشركة Armis مساعدة المؤسسات على التخفيف من المخاطر المحيطة بأصولها السيبرانية وحماية سطح الهجوم بالكامل من خلال توفير المعلومات اللازمة لمواءمة الجهود الأمنية والتجارية. وباتباع هذا النهج، يمكننا أخيرًا أن نوفر للمؤسسات مستويات خيالية من راحة البال، مما يسمح لها برؤية جميع أصولها الحيوية وحمايتها وإدارتها."
Armis CentrixTMهي منصَّة مستقلة عن الصناعة، حيث تسمح لقطاعات التصنيع والصحة والطب وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمرافق والخدمات المالية والنقل والاتصالات والإعلام والقطاع العام وغيرها الكثير بالاستفادة من قدراتها. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون شركة Armis مع كبار مورِّدي التكنولوجيا العالمية في العالم لضمان قدرة عملائها على دمج منصة Armis CentrixTM بسلاسة مع مجموعات تكنولوجيا المعلومات والأمن الحالية.
إذا كنت تريد معرفة المزيد عن Armis CentrixTM، منصَّة إدارة التعرُّض السيبراني، فتفضَّل بزيارة armis.com/centrix أو تواصل معنا عبر .
نبذة عن Armis
تعمل شركة Armis، وهي شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، على حماية سطح الهجوم بالكامل وتدير مستويات تعرُّض المؤسسة للمخاطر السيبرانية في الوقت الفعلي. تضمن شركة Armis، في ظل وجود عالم سريع التطور منفتح، أن تقوم المؤسسات باستمرار برؤية جميع الأصول الحيوية وتأمينها وحمايتها وإدارتها. تقوم Armis بتأمين شركات Fortune 100 و200 و500 بالإضافة إلى الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية والمحلية للمساعدة في الحفاظ على حالة الأمان والسلامة للبنية الأساسية الحيوية والاقتصادات والمجتمع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. Armis هي شركة خاصة ويقع مقرها في كاليفورنيا.
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