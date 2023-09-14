Armis تُطلق Armis Centrixtm، منصَّة إدارة التعرُّض السيبراني المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي

تُمكِّن منصَّة Armis CentrixTM المؤسسات من اكتشاف كل الأصول في بيئتها وصياغتها وإثرائها وتعريفها مع بناء خط دفاع من خلال الاستفادة من نتائج المخاطر والسياسات والتنبيهات والتصوُّرات الخاصة بمعلومات الأصول في Armis CentrixTM، والأهم من ذلك: منح الأولوية للجهود التي تتصدى لعمليات التعرُّض التي تهم عملك. تتكامل منصَّة Armis CentrixTM أيضًا مع أدوات التنفيذ والخاصة بإصدار التذاكر الحالية لإنشاء عمليات سير عمل شاملة وإدارة دورة حياة المخاطر الحقيقية وتتبُّع جهود الحد من المخاطر للإبلاغ بسهولة عن التقدُّم المُحرز. تتخذ منصَّة Armis CentrixTM تدابير استباقية، وتكتشف التهديدات وتتصدى للهجمات لإنشاء عمليات سير عمل تشغيلية وتتبُّع الحد من المخاطر.

"في عالم منفتح، حيث تكون الأصول متصلة رقميًا، لم تعد حدود الأمن السيبراني التقليدية قائمة. "لم تعد الأنظمة والحلول النقطية القديمة الداخلية مناسبة للهدف الموضح مما يترك سطح الهجوم الخاص بك والأصول الأكثر أهمية مفتوحة ومعرضة لهجمات مجرمي الإنترنت والعديد من الجهات الفاعلة الضائرة الأخرى". حسبما صرَّح Nadir Izrael، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة Armis. "يتطلب النطاق الهائل والطبيعة الديناميكية لسطح الهجوم اتباع نهج مختلف تمامًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهذا هو ما تهدف منصَّة Armis CentrixTM إلى تحقيقه - الذكاء الاصطناعي الذي يدعم مجموعة من الأدوات القوية لإدارة التعرُّض للمخاطر السيبرانية."

تساعد منصَّة Armis CentrixTM المؤسسات على رؤية سطح الهجوم والحماية منه وإدارته بالكامل، مع حماية أصولها ذات المهام الحرجة بشكل مستمر من التهديدات السيبرانية. تُمثل منصَّة Armis CentrixTM، التي تأسست في السحابة وتدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي، المنصَّة الوحيدة التي تقدم نهجًا معياريًا حقيقيًا لإدارة التعرُّض السيبراني ومن ثمَّ، استيفاء احتياجات الأمن السيبراني الأكثر أهمية لعملائنا عبر 4 حلول:



إدارة الأصول والأمن - يتم إجراء جرد كامل لجميع أنواع الأصول مما يسمح لأي مؤسسة برؤية سطح الهجوم وتأمينه

أمن التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء - تعرَّف على وقم بتأمين شبكات التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء والأصول المادية، وضمان وقت التشغيل وبناء استراتيجية أمنية فعَّالة وشاملة

أمن الأجهزة الطبية - اكتسب رؤية وأمانًا كاملين لجميع الأجهزة الطبية والأصول السريرية ونظام الرعاية الصحية بأكمله - دون أي انقطاع في رعاية المرضى تحديد أولويات الثغرات ومعالجتها - ادمج جميع الثغرات وحدِّد أولوياتها وقم بمعالجتها؛ حسِّن متوسط الوقت اللازم للمعالجة (MTTR) من خلال المعالجة التلقائية وعمليات سير العمل الخاصة بإصدار التذاكر

أوضحت Dana Gilboa، مديرة المنتجات في شركة Armis: "هذا يعتبر تطورًا ثوريًا من شأنه أن يغير الطريقة التي تجيب بها الشركات على الأسئلة الرئيسية المتعلقة بوضع الأمن السيبراني الخاص بها". "يمكن لشركة Armis مساعدة المؤسسات على التخفيف من المخاطر المحيطة بأصولها السيبرانية وحماية سطح الهجوم بالكامل من خلال توفير المعلومات اللازمة لمواءمة الجهود الأمنية والتجارية. وباتباع هذا النهج، يمكننا أخيرًا أن نوفر للمؤسسات مستويات خيالية من راحة البال، مما يسمح لها برؤية جميع أصولها الحيوية وحمايتها وإدارتها."

Armis CentrixTMهي منصَّة مستقلة عن الصناعة، حيث تسمح لقطاعات التصنيع والصحة والطب وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمرافق والخدمات المالية والنقل والاتصالات والإعلام والقطاع العام وغيرها الكثير بالاستفادة من قدراتها. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون شركة Armis مع كبار مورِّدي التكنولوجيا العالمية في العالم لضمان قدرة عملائها على دمج منصة Armis CentrixTM بسلاسة مع مجموعات تكنولوجيا المعلومات والأمن الحالية.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن Armis CentrixTM، منصَّة إدارة التعرُّض السيبراني، فتفضَّل بزيارة armis.com/centrix أو تواصل معنا عبر .

نبذة عن Armis

تعمل شركة Armis، وهي شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، على حماية سطح الهجوم بالكامل وتدير مستويات تعرُّض المؤسسة للمخاطر السيبرانية في الوقت الفعلي. تضمن شركة Armis، في ظل وجود عالم سريع التطور منفتح، أن تقوم المؤسسات باستمرار برؤية جميع الأصول الحيوية وتأمينها وحمايتها وإدارتها. تقوم Armis بتأمين شركات Fortune 100 و200 و500 بالإضافة إلى الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية والمحلية للمساعدة في الحفاظ على حالة الأمان والسلامة للبنية الأساسية الحيوية والاقتصادات والمجتمع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. Armis هي شركة خاصة ويقع مقرها في كاليفورنيا.

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