Visa تُصدر مؤشر رأس المال العامل للشركات النامية الأول في السوق المتوسطة

Visa تُصدر مؤشر رأس المال العامل للشركات النامية الأول في السوق المتوسطة
التاريخ
9/14/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت V(المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) أول مؤشر رأس مال عامل للشركات النامية لعام 2023-2024 (WCI) على الإطلاق. وقد شمل استبيان الدراسة المديرين الماليين (CFOs) وأمناء الخزانة في الشركات النامية، والمؤسسات التي لديها احتياجات وقدرات فريدة ولكنها غالبًا ما تخرج من الحسابات ما بين الشركات والمؤسسات الصغيرة في ما يتعلق بالحلول المُصمَّمة لها على وجه الخصوص.
كشفت النتائج أن هذه المؤسسات تواجه تحديات في تأمين حلول رأس المال العامل التي تناسب الاحتياجات التشغيلية والمالية الفريدة لأعمالها. يخطط ما يقرب من نصف الشركات النامية التي شملها الاستبيان لاستخدام المزيد من رأس المال العامل في العام المقبل لتحقيق مبادرات النمو الإستراتيجي، رغم أن 18% منها حاليًا لا يستخدم رأس المال العامل بالشكل الأمثل، إما بسبب عدم الوصول إلى حلول رأس المال العامل أو عدم توافقها مع المتطلبات الخاصة بالقطاع.
يسلط مؤشر رأس المال العامل الضوء على أن ما يقرب من ثلث (32%) الشركات النامية التي شملها الاستبيان استخدمت حلول رأس المال العامل الخارجي في تحقيق أغراض النمو الإستراتيجي لتمويل توسيع الأعمال، وشراء المخزون، وترقية الأنظمة القديمة، وغيرها من مبادرات النمو. في الواقع، استخدمت الشركات صاحبة الأداء العالي رأس المال العامل الخارجي في أغراض إستراتيجية أكثر من الشركات ذات الأداء المنخفض بنسبة 34% في العام الماضي. أظهرت تلك الشركات ذات النمو بالأداء الأعلى كفاءات في تحسين أيام استحقاق الدفع (DPO)، مع تحسين الاستقرار المالي للمورِّدين الذين يتلقون المدفوعات والمنظومة المالية النهائية التي يتعاملون معها أيضًا.
يصرح Darren Parslow، الرئيس العالمي لشركة VCommercial Solutions قائلاً "يسر شركة Vأن تقدم مؤشر رأس المال العامل للشركات النامية لعام 2023-2024، والذي يلقي نظرة عن كثب على مجتمع الشركات في السوق المتوسطة وكيفية تعاملهم مع التحديات التي تواجه رأس المال العامل". "يقدم هذا التقرير رؤى عملية حول كيفية قيام المديرين الماليين (CFOs) وأمناء الخزانة بموازنة المتطلبات اليومية لشركاتهم مع متطلبات التدفق النقدي اللازمة للاستمرار والازدهار والتوسُّع. ومن الجدير بالذكر أنه يكشف كيف تقود الشركات التي تحقق النمو بالأداء العالي الطريق، وتتبنى مجموعة كبيرة من حلول رأس المال العامل الخارجي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية."
تتضمن النتائج الإضافية في مؤشر رأس المال العامل (WCI) ما يلي:
على مقياس من 0 إلى 100، حيث تمثل 100 النسبة المثالية للكفاءة التشغيلية من خلال استخدام حلول رأس المال العامل، بلغ متوسط درجات المشاركين 49، ما يدل على الاختلال الأكبر لاحتياجات القطاع مع خيارات رأس المال العامل المتاحة والوصول إليها. حققت الشركات صاحبة الأداء العالي متوسط درجات بلغ 70 في مؤشر رأس المال العامل (WCI)، أي ثلاثة أضعاف الذي وفرته الشركات صاحبة الأداء المتدني، في المتوسط، بمعدل 3.3 ملايين دولار سنويًا من الفوائد والرسوم المتأخرة، وتكاليف المعالجة الداخلية، وخصومات المورِّدين مقابل الدفع المبكر.
بلغت نسبة ما استخدمه المديرون الماليون (CFOs) وأمناء الخزانة من حلول رأس المال العامل لتمويل النمو الإستراتيجي ضعف ما تم استخدامه لسد فجوات التدفق النقدي غير المخطط لها خلال أخر 12 شهرًا.
تركزت نسبة 8% من المشاركين الذين أرادوا استخدام حلول رأس المال العامل ولكن تم حرمانهم من الوصول إليها بصورة رئيسية في منطقتي أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) وآسيا والمحيط الهادئ (APAC)، وأعزوا العوائق المتعلقة بالموافقة، بما في ذلك معايير الأهلية وعمليات التقديم المطوّلة كأسباب لعدم استخدامها.
تتجاهل الشركات النامية التي شملها الاستبيان توقعات الركود العالمي وتتوقع تخفيف شروط الائتمان وتحسين ظروف العمل في عام 2024. ومن هذا المنطلق، يخطط 92% من المديرين الماليين (CFOs) للشركات النامية لاستخدام حلول رأس المال العامل خلال الـ 12 شهرًا القادمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% في استخدام حلول رأس المال العامل.
ينظر أكثر من ثلثي المشاركين في الشركات النامية إلى البطاقات الافتراضية باعتبارها خيارًا متعدد الاستخدامات لرأس المال العامل، ومن المتوقع أن يتضاعف استخدامها ثلاث مرات في عام 2024.
يشير Alan Koenigsberg، نائب الرئيس الأول، والرئيس العالمي للأسواق الكبيرة والمتوسطة، وقطاعات الخزانة والصناعة لدى VCommercial Solutions قائلاً "تركز Vعلى الشركات ذات النمو الآخذ في الصعود وتستثمر فيها، وهي شركات السوق المتوسطة اليوم التي تمتلك إمكانات هائلة لتصبح عمالقة المؤسسات في الغد." "تمثل هدف Vمن مؤشر رأس المال العامل للشركات النامية لعام 2023-2024 في الحصول على فهم أفضل لتأثير حلول رأس المال العامل على الكفاءة التشغيلية لهذه الشركات. ويُعد هذا التقرير معيارًا مهمًا لقياس مدى سلامة قطاع الأعمال النابض بالحياة والقدرة على مواءمة حلول رأس المال العامل مع احتياجات وتوقعات المديرين الماليين (CFOs) وأمناء الخزانة الذين يعتمدون عليها لتنمية أعمالهم."
للحصول على مزيد من المعلومات عن مؤشر رأس المال العامل (WCI)، تُرجى زيارة
نبذة عن شركة VInc.
تُعد V(المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، ما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات لا بد أن تشمل الجميع في كل مكان، وترتقي بمستوى الجميع في كل مكان، وأن الوصول إلى الخدمات أمر أساسي لمستقبل حركة الأموال. تعرف على المزيد على Visa.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN14092023004146001356ID1107070877
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.