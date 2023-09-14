Visa تُصدر مؤشر رأس المال العامل للشركات النامية الأول في السوق المتوسطة

كشفت النتائج أن هذه المؤسسات تواجه تحديات في تأمين حلول رأس المال العامل التي تناسب الاحتياجات التشغيلية والمالية الفريدة لأعمالها. يخطط ما يقرب من نصف الشركات النامية التي شملها الاستبيان لاستخدام المزيد من رأس المال العامل في العام المقبل لتحقيق مبادرات النمو الإستراتيجي، رغم أن 18% منها حاليًا لا يستخدم رأس المال العامل بالشكل الأمثل، إما بسبب عدم الوصول إلى حلول رأس المال العامل أو عدم توافقها مع المتطلبات الخاصة بالقطاع.

يسلط مؤشر رأس المال العامل الضوء على أن ما يقرب من ثلث (32%) الشركات النامية التي شملها الاستبيان استخدمت حلول رأس المال العامل الخارجي في تحقيق أغراض النمو الإستراتيجي لتمويل توسيع الأعمال، وشراء المخزون، وترقية الأنظمة القديمة، وغيرها من مبادرات النمو. في الواقع، استخدمت الشركات صاحبة الأداء العالي رأس المال العامل الخارجي في أغراض إستراتيجية أكثر من الشركات ذات الأداء المنخفض بنسبة 34% في العام الماضي. أظهرت تلك الشركات ذات النمو بالأداء الأعلى كفاءات في تحسين أيام استحقاق الدفع (DPO)، مع تحسين الاستقرار المالي للمورِّدين الذين يتلقون المدفوعات والمنظومة المالية النهائية التي يتعاملون معها أيضًا.

يصرح Darren Parslow، الرئيس العالمي لشركة VCommercial Solutions قائلاً "يسر شركة Vأن تقدم مؤشر رأس المال العامل للشركات النامية لعام 2023-2024، والذي يلقي نظرة عن كثب على مجتمع الشركات في السوق المتوسطة وكيفية تعاملهم مع التحديات التي تواجه رأس المال العامل". "يقدم هذا التقرير رؤى عملية حول كيفية قيام المديرين الماليين (CFOs) وأمناء الخزانة بموازنة المتطلبات اليومية لشركاتهم مع متطلبات التدفق النقدي اللازمة للاستمرار والازدهار والتوسُّع. ومن الجدير بالذكر أنه يكشف كيف تقود الشركات التي تحقق النمو بالأداء العالي الطريق، وتتبنى مجموعة كبيرة من حلول رأس المال العامل الخارجي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية."

تتضمن النتائج الإضافية في مؤشر رأس المال العامل (WCI) ما يلي:

على مقياس من 0 إلى 100، حيث تمثل 100 النسبة المثالية للكفاءة التشغيلية من خلال استخدام حلول رأس المال العامل، بلغ متوسط درجات المشاركين 49، ما يدل على الاختلال الأكبر لاحتياجات القطاع مع خيارات رأس المال العامل المتاحة والوصول إليها. حققت الشركات صاحبة الأداء العالي متوسط درجات بلغ 70 في مؤشر رأس المال العامل (WCI)، أي ثلاثة أضعاف الذي وفرته الشركات صاحبة الأداء المتدني، في المتوسط، بمعدل 3.3 ملايين دولار سنويًا من الفوائد والرسوم المتأخرة، وتكاليف المعالجة الداخلية، وخصومات المورِّدين مقابل الدفع المبكر.

بلغت نسبة ما استخدمه المديرون الماليون (CFOs) وأمناء الخزانة من حلول رأس المال العامل لتمويل النمو الإستراتيجي ضعف ما تم استخدامه لسد فجوات التدفق النقدي غير المخطط لها خلال أخر 12 شهرًا.

تركزت نسبة 8% من المشاركين الذين أرادوا استخدام حلول رأس المال العامل ولكن تم حرمانهم من الوصول إليها بصورة رئيسية في منطقتي أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) وآسيا والمحيط الهادئ (APAC)، وأعزوا العوائق المتعلقة بالموافقة، بما في ذلك معايير الأهلية وعمليات التقديم المطوّلة كأسباب لعدم استخدامها.

تتجاهل الشركات النامية التي شملها الاستبيان توقعات الركود العالمي وتتوقع تخفيف شروط الائتمان وتحسين ظروف العمل في عام 2024. ومن هذا المنطلق، يخطط 92% من المديرين الماليين (CFOs) للشركات النامية لاستخدام حلول رأس المال العامل خلال الـ 12 شهرًا القادمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% في استخدام حلول رأس المال العامل.

ينظر أكثر من ثلثي المشاركين في الشركات النامية إلى البطاقات الافتراضية باعتبارها خيارًا متعدد الاستخدامات لرأس المال العامل، ومن المتوقع أن يتضاعف استخدامها ثلاث مرات في عام 2024.

يشير Alan Koenigsberg، نائب الرئيس الأول، والرئيس العالمي للأسواق الكبيرة والمتوسطة، وقطاعات الخزانة والصناعة لدى VCommercial Solutions قائلاً "تركز Vعلى الشركات ذات النمو الآخذ في الصعود وتستثمر فيها، وهي شركات السوق المتوسطة اليوم التي تمتلك إمكانات هائلة لتصبح عمالقة المؤسسات في الغد." "تمثل هدف Vمن مؤشر رأس المال العامل للشركات النامية لعام 2023-2024 في الحصول على فهم أفضل لتأثير حلول رأس المال العامل على الكفاءة التشغيلية لهذه الشركات. ويُعد هذا التقرير معيارًا مهمًا لقياس مدى سلامة قطاع الأعمال النابض بالحياة والقدرة على مواءمة حلول رأس المال العامل مع احتياجات وتوقعات المديرين الماليين (CFOs) وأمناء الخزانة الذين يعتمدون عليها لتنمية أعمالهم."

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