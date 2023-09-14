شركة Belkin تقدم واقيات الشاشات Ultraglass 2 لهواتف Iphone 15، متاحة الآن

شركة Belkin تقدم واقيات الشاشات Ultraglass 2 لهواتف Iphone 15، متاحة الآن
التاريخ
9/14/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Belkin ، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية على مدار 40 عامًا، اليوم عن إتاحة الحماية الأقوى للشاشة من إنتاجها، والتي تم تصميمها لهواتف iPhone 15 وiPhone 15 PوiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. يتمتع واقي الشاشة Belkin UltraGlass 2 بهندسة تقدم حماية فائقة أكبر من الصدمات تصل إلى قوة أكبر بمعدل 2.7 ضعف بالمقارنة مع واقيات الزجاج المقوى القياسية1. إنها متاحة للشراء الآن من الموقع belkinوapple.
يقدم واقي الشاشة Belkin UltraGlass 2 حماية أكبر لزجاج الهاتف الذكي الأقوى في العالم، ويظل مع ذلك فائق النحافة بسُمك 0.29 مم ويتكيف مع تجربة الشاشة اللمسية الأصلية. UltraGlass 2 هو الزجاج الأقوى والأكثر تحملاً من Belkin حتى اليوم مع نتائج أفضل في اختبار السقوط بنسبة تصل إلى 24% بالمقارنة مع UltraGlass الأصلي الحائز على جوائز2.
تتضمن العبوة الخالية تمامًا من البلاستيك واقي الشاشة Belkin UltraGlass 2 وقطعة قماش للتنظيف ولاصق لإزالة الغبار لمنع فقاعات الهواء ودرج Easy Align الحاصل على براءة اختراع لتحقيق محاذاة بدون أخطاء واستخدام مانع للتلاعب.
للاطلاع على المزيد من عروض حماية الشاشات من Belkin، انظر مجموعة ScreenForceTM لطُرُز iPhone 15 من هنا:
التسعير والإتاحة
تتوفر مجموعة واقيات الشاشة Belkin UltraGlass 2 لطُرُز iPhone 15 الجديدة على الموقع belkinوappleاليوم مقابل 39.95 دولار أمريكي وهي قادمة إلى مواقع Apple Store في كل أنحاء العالم.
يتوفر تطبيق حماية احترافية مجانية للشاشة عبر نظام حماية الشاشة الجديد على مواقع Apple Store في كل أنحاء العالم يجب على العملاء أن يشتروا واقي الشاشة المتاح في المتجر. يقدم نظام حماية الشاشة في Apple تطبيق واقي الشاشة في دقائق مع الدقة الخبيرة واللمسة النهائية الكاملة لتحقيق أقصى رضا للعميل.
تتوفر المجموعة الإعلامية للتنزيل من هنا .
نبذة عن شركة Belkin
تحتل شركة Belkin مكانة رائدة في سوق الإكسسوارات، حيث تقدم حلول الطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال والصوت والأمان والأتمتة المنزلية لمجموعة واسعة من الإلكترونيات الاستهلاكية والبيئات المؤسسية على مدار آخر 40 عامًا. تبتكر شركة Belkin منتجات يجري تصميمها في جنوب كاليفورنيا وبيعها في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، وهي منتجات تتيح للناس الشعور بقدر أكبر من الحيوية في كل يوم، سواء في المنزل أو العمل أو في مغامرة جديدة. اندمجت شركة Belkin International في عام 2018 مع شركة Foxconn Interconnect Technology لتعزيز نفوذها العالمي مع الحفاظ على تركيزها الثابت على الأبحاث والتطوير، والمجتمع، والتعليم والاستدامة. تظل شركة Belkin دائمًا تجد الإلهام لدى الناس والكوكب الذي نعيش فيه.
1 بناء على اختبارات السقوط الداخلية باستخدام ورقة صنفرة خشنة، نجت نسبة 80% من واقيات الشاشات من ارتفاع سقوط يصل إلى 1.07 م بالمقارنة مع 0.4 م بالنسبة إلى الزجاج التقليدي أحادي الطبقة من سيليكات الألومنيوم.
2 بناء على اختبارات السقوط الداخلية باستخدام ورقة صنفرة خشنة، نجت نسبة 80% من واقيات الشاشات من ارتفاع سقوط يصل إلى 1.07 م بالمقارنة مع 0.86 م بالنسبة إلى Belkin UltraGlass السابق.
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