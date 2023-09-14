شركة Belkin تقدم واقيات الشاشات Ultraglass 2 لهواتف Iphone 15، متاحة الآن

يقدم واقي الشاشة Belkin UltraGlass 2 حماية أكبر لزجاج الهاتف الذكي الأقوى في العالم، ويظل مع ذلك فائق النحافة بسُمك 0.29 مم ويتكيف مع تجربة الشاشة اللمسية الأصلية. UltraGlass 2 هو الزجاج الأقوى والأكثر تحملاً من Belkin حتى اليوم مع نتائج أفضل في اختبار السقوط بنسبة تصل إلى 24% بالمقارنة مع UltraGlass الأصلي الحائز على جوائز2.

تتضمن العبوة الخالية تمامًا من البلاستيك واقي الشاشة Belkin UltraGlass 2 وقطعة قماش للتنظيف ولاصق لإزالة الغبار لمنع فقاعات الهواء ودرج Easy Align الحاصل على براءة اختراع لتحقيق محاذاة بدون أخطاء واستخدام مانع للتلاعب.

للاطلاع على المزيد من عروض حماية الشاشات من Belkin، انظر مجموعة ScreenForceTM لطُرُز iPhone 15 من هنا:

التسعير والإتاحة

تتوفر مجموعة واقيات الشاشة Belkin UltraGlass 2 لطُرُز iPhone 15 الجديدة على الموقع belkinوappleاليوم مقابل 39.95 دولار أمريكي وهي قادمة إلى مواقع Apple Store في كل أنحاء العالم.

يتوفر تطبيق حماية احترافية مجانية للشاشة عبر نظام حماية الشاشة الجديد على مواقع Apple Store في كل أنحاء العالم يجب على العملاء أن يشتروا واقي الشاشة المتاح في المتجر. يقدم نظام حماية الشاشة في Apple تطبيق واقي الشاشة في دقائق مع الدقة الخبيرة واللمسة النهائية الكاملة لتحقيق أقصى رضا للعميل.

تتوفر المجموعة الإعلامية للتنزيل من هنا .

نبذة عن شركة Belkin

تحتل شركة Belkin مكانة رائدة في سوق الإكسسوارات، حيث تقدم حلول الطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال والصوت والأمان والأتمتة المنزلية لمجموعة واسعة من الإلكترونيات الاستهلاكية والبيئات المؤسسية على مدار آخر 40 عامًا. تبتكر شركة Belkin منتجات يجري تصميمها في جنوب كاليفورنيا وبيعها في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، وهي منتجات تتيح للناس الشعور بقدر أكبر من الحيوية في كل يوم، سواء في المنزل أو العمل أو في مغامرة جديدة. اندمجت شركة Belkin International في عام 2018 مع شركة Foxconn Interconnect Technology لتعزيز نفوذها العالمي مع الحفاظ على تركيزها الثابت على الأبحاث والتطوير، والمجتمع، والتعليم والاستدامة. تظل شركة Belkin دائمًا تجد الإلهام لدى الناس والكوكب الذي نعيش فيه.

1 بناء على اختبارات السقوط الداخلية باستخدام ورقة صنفرة خشنة، نجت نسبة 80% من واقيات الشاشات من ارتفاع سقوط يصل إلى 1.07 م بالمقارنة مع 0.4 م بالنسبة إلى الزجاج التقليدي أحادي الطبقة من سيليكات الألومنيوم.

2 بناء على اختبارات السقوط الداخلية باستخدام ورقة صنفرة خشنة، نجت نسبة 80% من واقيات الشاشات من ارتفاع سقوط يصل إلى 1.07 م بالمقارنة مع 0.86 م بالنسبة إلى Belkin UltraGlass السابق.

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