منتدى بريكس الدولي للابتكار في موسكو جمع أكثر من 5000 مشاركاً

وحول المنتدى، قالت ناتاليا سيرجونينا، نائب عمدة مدينة موسكو ورئيسة مكتب العمدة التنفيذي وحكومة موسكو:"جمع منتدى بريكس الدولي للابتكار في دورته بين أشخاص متشابهين في الرأي من عدة دول. حيث شارك في المنتدى قرابة 300 خبير روسي وأجنبي في 50 جلسة لمناقشة مواضيع مختلفة. كما شهد المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات، بما في ذلك إعلان موسكو للتنمية الابتكارية. ويمكنني القول أن هذه الأيام الثلاثة ساعدتنا في رسم خطوات إضافية للتعاون في المجال التكنولوجي".

وخصص المنتدى كل يوم من أيامه لمناقشة موضوع محدد، ليغطي مواضيع عن الناس والاقتصاد والمدينة. وكان من بين المتحدثين الفائزين بجائزة نوبل للسلام محمد يونس، أستاذ الاقتصاد؛ وراي كونغ تشونغ، إلى جانب عائشة بنت بشر، رئيسة مجلس دبي للمستقبل للشؤون الرقمية؛ وخالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

ووقعت مجموعة موسكو للابتكار بالتعاون مع ممثلين لجهات حكومية وبعض شركات القطاع من 10 دول اتفاق "إعلان موسكو للتنمية الابتكارية". ويهدف هذا الاتفاق إلى تنظيم جهود التعاون في العديد من المجالات، بدءً من تحسين البيئات الرقمية وتوفير أحدث التقنيات إلى مشاركة التجارب وإقامة شراكات تجارية.

ونجحت الشركات الروسية خلال المنتدى في عقد عدة اتفاقات دولية بقيمة إجمالية 347 مليون دولار أمريكي. على سبيل المثال، قامت شركة أوتونوميكا التي يقع مقرها الرئيسي في موسكو بجذب استثمارات تزيد عن 320 مليون دولار أمريكي، من ضمنها 270 مليون دولار أمريكي كجزء من اتفاق لتوطين إنتاج روبوت "بيكسل" لقطاع الخدمات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و50 مليون دولار أمريكي إضافية لتطوير تكنولوجيا الروبوت "بيكسل" للتنظيف الذاتي كاستثمار من "ستارشوت فينتشرز"، صندوق رأس المال الاستثماري الهندي الرائد في مجال الآلات المتحكمة ذاتياً، وتقنيات الطائرات بدون طيار ومكافحة الطائرات بدون طيار.

حصلت حكومة موسكو خلال المنتدى على جائزة الابتكار العالمية لتطوير التكنولوجيا والبيئة الرقمية للمدينة. وقد منحت هذه الجائزة لنتاليا سيرجونينا، حيث احتلت المرتبة الأولى في إحدى الفئات الرئيسية - "الابتكار والصناعات والبنية التحتية". تهدف الجائزة إلى التعرف على الإسهام الكبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتُمنح في سبع فئات.

واستمتع ضيوف المنتدى بجولة في معرض شامل يضم أحدث الابتكارات من شركات التكنولوجيا الرائدة في روسيا مما أتاح لهم مشاهدة الحلول المستقبلية المتطورة. وشكّل منتدى منتدى بريكس الدولي للابتكار "مدينة السحاب" مثالاً للتعاون العالمي في السعي إلى تحقيق التقدم التكنولوجي.