Thursday, 14 September 2023 11:26 GMT

إصدار الخريف من Maxon One يتضمن ميزات جديدة وتحسينات كبيرة في الأداء

9/14/2023 2:22:34 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Maxon ، التي تطور الحلول البرمجية الاحترافية للمحررين وصانعي الأفلام ومصممي الحركات وفناني المؤثرات البصرية والمبدعين من كل الأنواع، أن تعلن عن إصدار شهر سبتمبر المرتقب بشدة مع تحديثات لكل منتجات Maxon تقريبًا. Cinema 4D 2024 أفضل من أي وقت مضى، مع تحسينات ضخمة في أداء التشغيل التفاعلي، وتعزيزات لعمليات المحاكاة Rigid Body ومسار عمل Pyro أكثر "قابلية للإخراج الفني". يستطيع الفنانون باستخدام Trapcode 2024 الآن أن يبتكروا ديناميكيات حرارية واقعية مع ميزة Combustion الجديدة وإنشاء مسارات جسيمات باستخدام Stroke من Parent. يفتح VFX 2024 بُعدًا جديدًا للتحكم في الإضاءة ويتضمن عدة تحسينات لميزة Real Lens Flares الشهيرة. مع Magic Bullet 2024، أصبح تصحيح الألوان أسهل من أي وقت مضى، إلى جانب الكثير من القيم المسبقة الجديدة التي تعطي الفنانين حرية أكبر في الإبداع. كما يشهد Universe 2024 الكثير من التحسينات في مسار العمل ويقدم قيمًا مسبقة جديدة. يقدم Redshift حرية أكبر في الإبداع عند استخدام أداتي الظلال MatCap وDistorter إلى جانب التحسينات في الأداء مع وحدات المعالجة المركزية متعددة الأنوية. على سبيل المكافأة الخاصة لمشتركي Maxon One، يأتي إصدارنا الأكثر شمولاً من Maxon Capsules حتى اليوم، بما في ذلك أداة تعديل الشرائح الجديدة من Rocket Lasso، ومادتا Redshift Metal وCar Paint، إلى جانب النماذج ثلاثية الأبعاد الجاهزة للاستخدام في التحويل البصري الداخلي والخارجي.

Cinema 4D 2024

يقدم Cinema 4D 2024 سرعة وأداء غير مسبوقين للمشاهد الإبداعية الأكثر تعقيدًا. تستطيع عمليات محاكاة Rigid Body الآن أن تتفاعل مع كل القوى الموجودة والحرارة والملابس والأجسام الناعمة. يتألف Pyro الآن بميزة جديدة جذابة تتيح انبثاق النار من الجسيمات والمنابت. وتقدم أدوات Vertex Normal الجديدة للفنانين دقة ليس لها مثيل للأسطح الكاملة.

Red Giant 2024

تتضمن آخر تحديثات Red Giant تحديثات في مجموعات الأدوات Trapcode وMagic Bullet وVFX وUniverse. يتيح Trapcode 2024 للفنانين أن يبتكروا ديناميكيات حرارية واقعية بفضل امتداد Particular Fluid Dynamics Simulation. يفتح VFX 2024 بُعدًا جديدًا للتحكم في الإضاءة ويتضمن عدة تحسينات لميزة Real Lens Flares الشهيرة. مع Magic Bullet 2024، أصبح تصحيح الألوان أسهل من أي وقت مضى، إلى جانب الكثير من القيم المسبقة الجديدة التي تعطي المصممين حرية أكبر في الإبداع. ويقدم Universe 2024 عددًا رائعًا من القيم المسبقة الجديدة.

كما أن كل أدوات Red Giant تتوفر الآن باللغتين الصينية واليابانية، ما ييسر على الفنانين أن يبدأوا في استخدام البرنامج بلغتهم الأصلية.

Redshift

يضيف Redshift 3.5.19 عدة ميزات لتعديل الصور إلى أداة التظليل MatCap، وتدعم أداة التظليل Distorter الآن التمويه ثلاثي الأبعاد من Maxon Noise والتمويه ثنائي الأبعاد لخرائط الصدمات وقد تم تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية من Redshift في الأنظمة التي تضم أكثر من 12 خط وحدة معالجة مركزية.

تتوفر كل التحديثات فورًا للمشتركين عبر تطبيق Maxon وموقع Maxon الإلكتروني .

نبذة عن شركة Maxon

Maxon تصنع حلولاً برمجية قوية لكنها سهلة في التعامل لمبتكري المحتوى الذين يعملون في التصميم ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية والتحويل البصري. يساعد تساعد محفظة المنتجات المبتكرة من Maxon الفنانين في التعزيز الفائق لمسارات عملهم المبتكرة. تشمل خطوط منتجاتنا مجموعة Cinema 4D الحائزة على جوائز التي تضم تكنولوجيا النمذجة والمحاكاة والتحريك ثلاثية الأبعاد، وتطبيق النحت المتنقل Forger للابتكار في أثناء التنقل، ومجموعة Red Giant المتنوعة من الأدوات الثورية للتحرير وتصميم الحركة وصناعة الأفلام، وأداة عرض Redshift المتقدمة فائقة السرعة، وZBrush ، الحل القياسي في المجال للنحت والرسم الرقميين.

يتألف فريق شركة Maxon من أشخاص مرحين متحمسين يؤمنون ببناء مجتمع فني ناجح وتمكينه. من فعالياتنا الشهيرة الشاملة إلى مواردنا التعليمية المجانية من Cineversity ، تدرك شركة Maxon أن إقامة صلات قوية مع المبدعين ورعاية نموهم المهني جزء لا يتجزأ من قدرتنا على مواصلة الاطلاع على أحدث التوجهات في المجال وخدمة العملاء بشكل أفضل.

شركة Maxon جزء من Nemetschek Group .

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.


MENAFN14092023004146001356ID1107070874

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث