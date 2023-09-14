إصدار الخريف من Maxon One يتضمن ميزات جديدة وتحسينات كبيرة في الأداء

Cinema 4D 2024

يقدم Cinema 4D 2024 سرعة وأداء غير مسبوقين للمشاهد الإبداعية الأكثر تعقيدًا. تستطيع عمليات محاكاة Rigid Body الآن أن تتفاعل مع كل القوى الموجودة والحرارة والملابس والأجسام الناعمة. يتألف Pyro الآن بميزة جديدة جذابة تتيح انبثاق النار من الجسيمات والمنابت. وتقدم أدوات Vertex Normal الجديدة للفنانين دقة ليس لها مثيل للأسطح الكاملة.

Red Giant 2024

تتضمن آخر تحديثات Red Giant تحديثات في مجموعات الأدوات Trapcode وMagic Bullet وVFX وUniverse. يتيح Trapcode 2024 للفنانين أن يبتكروا ديناميكيات حرارية واقعية بفضل امتداد Particular Fluid Dynamics Simulation. يفتح VFX 2024 بُعدًا جديدًا للتحكم في الإضاءة ويتضمن عدة تحسينات لميزة Real Lens Flares الشهيرة. مع Magic Bullet 2024، أصبح تصحيح الألوان أسهل من أي وقت مضى، إلى جانب الكثير من القيم المسبقة الجديدة التي تعطي المصممين حرية أكبر في الإبداع. ويقدم Universe 2024 عددًا رائعًا من القيم المسبقة الجديدة.

كما أن كل أدوات Red Giant تتوفر الآن باللغتين الصينية واليابانية، ما ييسر على الفنانين أن يبدأوا في استخدام البرنامج بلغتهم الأصلية.

Redshift

يضيف Redshift 3.5.19 عدة ميزات لتعديل الصور إلى أداة التظليل MatCap، وتدعم أداة التظليل Distorter الآن التمويه ثلاثي الأبعاد من Maxon Noise والتمويه ثنائي الأبعاد لخرائط الصدمات وقد تم تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية من Redshift في الأنظمة التي تضم أكثر من 12 خط وحدة معالجة مركزية.

تتوفر كل التحديثات فورًا للمشتركين عبر تطبيق Maxon وموقع Maxon الإلكتروني .

نبذة عن شركة Maxon

Maxon تصنع حلولاً برمجية قوية لكنها سهلة في التعامل لمبتكري المحتوى الذين يعملون في التصميم ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية والتحويل البصري. يساعد تساعد محفظة المنتجات المبتكرة من Maxon الفنانين في التعزيز الفائق لمسارات عملهم المبتكرة. تشمل خطوط منتجاتنا مجموعة Cinema 4D الحائزة على جوائز التي تضم تكنولوجيا النمذجة والمحاكاة والتحريك ثلاثية الأبعاد، وتطبيق النحت المتنقل Forger للابتكار في أثناء التنقل، ومجموعة Red Giant المتنوعة من الأدوات الثورية للتحرير وتصميم الحركة وصناعة الأفلام، وأداة عرض Redshift المتقدمة فائقة السرعة، وZBrush ، الحل القياسي في المجال للنحت والرسم الرقميين.

يتألف فريق شركة Maxon من أشخاص مرحين متحمسين يؤمنون ببناء مجتمع فني ناجح وتمكينه. من فعالياتنا الشهيرة الشاملة إلى مواردنا التعليمية المجانية من Cineversity ، تدرك شركة Maxon أن إقامة صلات قوية مع المبدعين ورعاية نموهم المهني جزء لا يتجزأ من قدرتنا على مواصلة الاطلاع على أحدث التوجهات في المجال وخدمة العملاء بشكل أفضل.

شركة Maxon جزء من Nemetschek Group .

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