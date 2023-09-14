إصدار الخريف من Maxon One يتضمن ميزات جديدة وتحسينات كبيرة في الأداء

إصدار الخريف من Maxon One يتضمن ميزات جديدة وتحسينات كبيرة في الأداء
التاريخ
9/14/2023 2:22:34 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Maxon ، التي تطور الحلول البرمجية الاحترافية للمحررين وصانعي الأفلام ومصممي الحركات وفناني المؤثرات البصرية والمبدعين من كل الأنواع، أن تعلن عن إصدار شهر سبتمبر المرتقب بشدة مع تحديثات لكل منتجات Maxon تقريبًا. Cinema 4D 2024 أفضل من أي وقت مضى، مع تحسينات ضخمة في أداء التشغيل التفاعلي، وتعزيزات لعمليات المحاكاة Rigid Body ومسار عمل Pyro أكثر "قابلية للإخراج الفني". يستطيع الفنانون باستخدام Trapcode 2024 الآن أن يبتكروا ديناميكيات حرارية واقعية مع ميزة Combustion الجديدة وإنشاء مسارات جسيمات باستخدام Stroke من Parent. يفتح VFX 2024 بُعدًا جديدًا للتحكم في الإضاءة ويتضمن عدة تحسينات لميزة Real Lens Flares الشهيرة. مع Magic Bullet 2024، أصبح تصحيح الألوان أسهل من أي وقت مضى، إلى جانب الكثير من القيم المسبقة الجديدة التي تعطي الفنانين حرية أكبر في الإبداع. كما يشهد Universe 2024 الكثير من التحسينات في مسار العمل ويقدم قيمًا مسبقة جديدة. يقدم Redshift حرية أكبر في الإبداع عند استخدام أداتي الظلال MatCap وDistorter إلى جانب التحسينات في الأداء مع وحدات المعالجة المركزية متعددة الأنوية. على سبيل المكافأة الخاصة لمشتركي Maxon One، يأتي إصدارنا الأكثر شمولاً من Maxon Capsules حتى اليوم، بما في ذلك أداة تعديل الشرائح الجديدة من Rocket Lasso، ومادتا Redshift Metal وCar Paint، إلى جانب النماذج ثلاثية الأبعاد الجاهزة للاستخدام في التحويل البصري الداخلي والخارجي.
Cinema 4D 2024
يقدم Cinema 4D 2024 سرعة وأداء غير مسبوقين للمشاهد الإبداعية الأكثر تعقيدًا. تستطيع عمليات محاكاة Rigid Body الآن أن تتفاعل مع كل القوى الموجودة والحرارة والملابس والأجسام الناعمة. يتألف Pyro الآن بميزة جديدة جذابة تتيح انبثاق النار من الجسيمات والمنابت. وتقدم أدوات Vertex Normal الجديدة للفنانين دقة ليس لها مثيل للأسطح الكاملة.
Red Giant 2024
تتضمن آخر تحديثات Red Giant تحديثات في مجموعات الأدوات Trapcode وMagic Bullet وVFX وUniverse. يتيح Trapcode 2024 للفنانين أن يبتكروا ديناميكيات حرارية واقعية بفضل امتداد Particular Fluid Dynamics Simulation. يفتح VFX 2024 بُعدًا جديدًا للتحكم في الإضاءة ويتضمن عدة تحسينات لميزة Real Lens Flares الشهيرة. مع Magic Bullet 2024، أصبح تصحيح الألوان أسهل من أي وقت مضى، إلى جانب الكثير من القيم المسبقة الجديدة التي تعطي المصممين حرية أكبر في الإبداع. ويقدم Universe 2024 عددًا رائعًا من القيم المسبقة الجديدة.
كما أن كل أدوات Red Giant تتوفر الآن باللغتين الصينية واليابانية، ما ييسر على الفنانين أن يبدأوا في استخدام البرنامج بلغتهم الأصلية.
Redshift
يضيف Redshift 3.5.19 عدة ميزات لتعديل الصور إلى أداة التظليل MatCap، وتدعم أداة التظليل Distorter الآن التمويه ثلاثي الأبعاد من Maxon Noise والتمويه ثنائي الأبعاد لخرائط الصدمات وقد تم تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية من Redshift في الأنظمة التي تضم أكثر من 12 خط وحدة معالجة مركزية.
تتوفر كل التحديثات فورًا للمشتركين عبر تطبيق Maxon وموقع Maxon الإلكتروني .
نبذة عن شركة Maxon
Maxon تصنع حلولاً برمجية قوية لكنها سهلة في التعامل لمبتكري المحتوى الذين يعملون في التصميم ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية والتحويل البصري. يساعد تساعد محفظة المنتجات المبتكرة من Maxon الفنانين في التعزيز الفائق لمسارات عملهم المبتكرة. تشمل خطوط منتجاتنا مجموعة Cinema 4D الحائزة على جوائز التي تضم تكنولوجيا النمذجة والمحاكاة والتحريك ثلاثية الأبعاد، وتطبيق النحت المتنقل Forger للابتكار في أثناء التنقل، ومجموعة Red Giant المتنوعة من الأدوات الثورية للتحرير وتصميم الحركة وصناعة الأفلام، وأداة عرض Redshift المتقدمة فائقة السرعة، وZBrush ، الحل القياسي في المجال للنحت والرسم الرقميين.
يتألف فريق شركة Maxon من أشخاص مرحين متحمسين يؤمنون ببناء مجتمع فني ناجح وتمكينه. من فعالياتنا الشهيرة الشاملة إلى مواردنا التعليمية المجانية من Cineversity ، تدرك شركة Maxon أن إقامة صلات قوية مع المبدعين ورعاية نموهم المهني جزء لا يتجزأ من قدرتنا على مواصلة الاطلاع على أحدث التوجهات في المجال وخدمة العملاء بشكل أفضل.
شركة Maxon جزء من Nemetschek Group .
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