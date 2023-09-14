Exagrid تعيِّن مديرين جدد لدعم العملاء الدوليين
التاريخ
9/14/2023 2:22:34 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة ExaGrid ®، حل تخزين النسخ الاحتياطي متعدد الطبقات الوحيد في الصناعة، عن تعيين Ian Redmond وSimon Powell كمديرين جدد لدعم العملاء الدوليين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
تقدم شركة ExaGrid دعم العملاء الفعلي باللغات المحلية لعملائها، وتفخر بتقديم نموذج دعم العملاء الرائد في الصناعة، حيث يتم تعيين كبار مهندسي الدعم من المستوى الثاني للعملاء الأفراد، مما يضمن أنهم يعملون دائمًا مع نفس المهندس وعدم الحاجة إلى تكرار المشاكل والتعريف بأنفسهم مرة أخرى لموظفي الدعم المختلفين ومن ثمَّ، حل المشكلات بسرعة.
وسيشرف Redmond وPowell على إدارة دعم عملاء ExaGrid في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسينشران خبراتهما التي تمتد لعقود في مجال النسخ الاحتياطي. وقبل انضمامه إلى ExaGrid، كان Redmond يشغل منصب مدير خدمة دعم العملاء لشركة Cohesity في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لأكثر من خمس سنوات، كما قاد فرق دعم العملاء في Tintri وEMC لنطاق البيانات. ينضم Powell إلى ExaGrid بعد أن ترك منصبه في Commvault، حيث عمل لمدة 16 عامًا في مؤسسة الدعم التابعة لها، بعد أن أمضى السنوات السبع الماضية في منصب مدير دعم العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
"تواصل ExaGrid توسيع نطاقها ولديها الآن أكثر من 4000 عملية تثبيت نشطة للعملاء في أكثر من 80 بلدًا.“تشهد أعمالنا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ نموًا سريعًا،" حسبما صرَّح Bill Andrews، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid. "لقد نصبنا كامل تركيزنا على تطوير موظفي الدعم لدينا على المستوى الدولي لدعم قاعدة عملائنا العالمية، ويسعدنا أن نرحب بـ Ian Redmond وSimon Powell في فريق ExaGrid لقيادة مهندسي الدعم الدوليين لدينا."
معلومات عن شركة ExaGrid
توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبأة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات فيروسات الفدية.
تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.
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