Exagrid تعيِّن مديرين جدد لدعم العملاء الدوليين

تقدم شركة ExaGrid دعم العملاء الفعلي باللغات المحلية لعملائها، وتفخر بتقديم نموذج دعم العملاء الرائد في الصناعة، حيث يتم تعيين كبار مهندسي الدعم من المستوى الثاني للعملاء الأفراد، مما يضمن أنهم يعملون دائمًا مع نفس المهندس وعدم الحاجة إلى تكرار المشاكل والتعريف بأنفسهم مرة أخرى لموظفي الدعم المختلفين ومن ثمَّ، حل المشكلات بسرعة.

وسيشرف Redmond وPowell على إدارة دعم عملاء ExaGrid في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسينشران خبراتهما التي تمتد لعقود في مجال النسخ الاحتياطي. وقبل انضمامه إلى ExaGrid، كان Redmond يشغل منصب مدير خدمة دعم العملاء لشركة Cohesity في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لأكثر من خمس سنوات، كما قاد فرق دعم العملاء في Tintri وEMC لنطاق البيانات. ينضم Powell إلى ExaGrid بعد أن ترك منصبه في Commvault، حيث عمل لمدة 16 عامًا في مؤسسة الدعم التابعة لها، بعد أن أمضى السنوات السبع الماضية في منصب مدير دعم العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

"تواصل ExaGrid توسيع نطاقها ولديها الآن أكثر من 4000 عملية تثبيت نشطة للعملاء في أكثر من 80 بلدًا.“تشهد أعمالنا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ نموًا سريعًا،" حسبما صرَّح Bill Andrews، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid. "لقد نصبنا كامل تركيزنا على تطوير موظفي الدعم لدينا على المستوى الدولي لدعم قاعدة عملائنا العالمية، ويسعدنا أن نرحب بـ Ian Redmond وSimon Powell في فريق ExaGrid لقيادة مهندسي الدعم الدوليين لدينا."

معلومات عن شركة ExaGrid

توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبأة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات فيروسات الفدية.

تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.

تفضَّل بزيارة الموقع الإلكتروني exagridأو تواصل معنا على LinkedIn . اطلع على آراء عملائنا حول تجاربهم الخاصة مع شركة ExaGrid واعرف أسباب التوفير الكبير في الوقت الذي يحققونه الآن في عمليات التخزين الاحتياطي في قسم customer success stories . تفخر شركة ExaGrid بتحقيق درجة +81 في مقياس تزكية العملاء NPS score!

ExaGrid علامة تجارية مسجلة لشركة ExaGrid Systems, Inc. كل العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها المعنيين.

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