Chery تتصدّر دراسة الجودة الأولية لعام 2023 الصادرة عن شركة جيه. دي. باور للعلامات التجارية الصينية

حصدت Chery، الشركة الصينية الرائدة لصناعة السيارات، جائزة أفضل علامة تجارية صينية في دراسة الجودة الأولية (IQS) التي تُصدرها شركة "جيه. دي. باور" للعلامات التجارية الصينية لعام 2023، ما من شأنه أن يحفّز جهودها المتفانية لإنتاج سيارات استثنائية عالية الجودة وتحقيق رضا العملاء.

في 31 أغسطس، أصدرت "جيه. دي. باور" النتائج المرتقبة لدراسة الجودة الأولية (IQS) لعام 2023، التي تشكّل معيارًا لجودة السيارات الجديدة في سوق السيارات الصيني. اضطلعت Chery بموقع ريادي بين جميع العلامات التجارية الصينية المحلية، فحققت تقدمًا مقارنة بالمركز الذي سبقت أن حققته في عام 2022. تجدر الإشارة إلى أن طرازات السيارات Chery Arrizo 5 و Chery Tiggo 5X (التي تُعرف أيضًا بإسم Tiggo 4 Pro في الأسواق الدولية)، استحوذت على المراكز الأولى في سوق سيارات السيدان المدمجة وسيارات الدفع الرباعي المدمجة، على التوالي.

تعتبر دراسة الجودة الأولية (IQS) الصادرة عن شركة "جيه. دي. باور" واحدة من المراجع العالمية الأبرز في مجال تقييم السيارات التي تضطلع بها شركة "جيه. دي. باور" وتشمل 230 طرازاً من السيارات التي تصنّعها 48 علامة تجارية. ومن خلال التركيز على مشكلات الجودة التي يواجهها مالكو السيارات التي تعمل بالوقود في غضون الشهرين الأولين من ملكيتها حتى ستة أشهر، تقوم الدراسة بتقييم نحو 218 من مكامن الأعطال عبر تسع فئات، باستخدام مقياس عدد الأعطال لكل مائة سيارة ("بيه بيه 100").

إن تفوق Chery المستمر في معظم فئات جوائز "جيه. دي. باور" لهو أمر بديهي لا يمكن إنكاره. وفي دراسة "جيه. دي. باور للأداء والتنفيذ والتخطيط لعام 2023" ("أبيل") التي أُجريت مؤخراً، حصلت سلسلة Tiggo 7 وسلسلة Tiggo 8 من Chery على المراكز الأولى في فئتي سيارات الدفع الرباعي الاقتصادية متوسطة الحجم وسيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم. وشهدت "دراسة أبيل لعام 2022" استحواذ طرازات Chery Arrizo 5 Pعلى مراكز الصدارة في سوق سيارات السيدان الأساسية متوسطة الحجم، في حين شهدت "دراسة اعتمادية المركبات الصينية لعام 2021" فوز سيارة Chery Tiggo 3X في فئة سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم.

مسترشدة بالفلسفة المتمثلة في "بناء علامات تجارية متميزة بحرفية"، تركّز Chery على الجودة كحجر الأساس في طريقة أدائها لأعمالها. هذا ويضمن نهج إدارة الجودة المتكامل توفير تجربة مستخدم عالية الجودة طوال دورة حياة المنتج. بفضل عملية التطوير المتقدمة وفق النموذج في "V" ونظام إدارة الجودة "5+1"، تدمج Chery نموذج إدارة الجودة مزدوج المصفوفة لدورة حياة متكاملة ونموذج ضمان الجودة القائم على مبدأ "قلبين، وثلاثة أجزاء متكاملة، وأربعة محركات" "two hearts, three wholes, and four drives"، ونظام تطوير وتحقق للجودة قابل للتكيف، تلبي جميعها المتطلبات المترتبة على عوامل بيئية متنوعة.

تتميّز Chery بالتزامها الراسخ بقيم علامتها التجارية بما يخص "مراعاة البيئة، التكنولوجيا، الأسرة والمرافقة"، وتهدف من خلالها إلى توطيد العلاقات مع المستهلكين. كذلك، تساهم إدارتها الصارمة لمعايير الجودة في تعزيز مكانتها كشركة رائدة من حيث القيمة السوقية، تتمتع بالجهوزية التامة لتقديم المزيد من المنتجات عالية الجودة والموثوقة للعملاء في قطاع صناعة السيارات التنافسي للغاية. وبالتزامن مع ازدهارها المتنامي عالميًا، تسعى Chery إلى تكرار هذا النجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها الموثوقة ليغدو اسمها مرادفًا للجودة والابتكار.

لمحة عن Chery

حصدت Chery، الشركة الرائدة في صناعة السيارات العالمية، مكانة مرموقة في قائمة أفضل 50 علامة تجارية عالمية لصناعة السيارات الصينية لعام 2023 التي تصدرها مجموعة كنتار وشركة جوجل. وباستحواذها على المرتبة الرابعة عشرة في الترتيب العام، تكون Chery أفضل منشىء لعلامة تجارية صينية عالمية في عالم السيارات. ترتكز رؤية الشركة على إنشاء علامة تجارية لصناعة السيارات قادرة على التأثير والمنافسة على مستوى العالم بفضل نهج التطوير الذي تنتهجه والمدعوم من التكنولوجيا. قامت بدور رائدة كأول شركة صينية لتصنيع السيارات بتصدير المركبات الكاملة، والأجزاء، والمحركات، والتكنولوجيا إلى جميع أنحاء العالم. بفضل إرثها الممتد على مدى 26 عامًا، تعمل Chery في أكثر من 80 دولة، وتقدم خدماتها إلى أكثر من 12 مليون مستخدم، وتساهم في الوقت عينه في دعم مبادرات الحفاظ على البيئة والرعاية الاجتماعية على نطاق عالمي.