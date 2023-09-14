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دراسة تكشف.. الأرض غير آمنة ولم تعد مكانا للبشر

9/14/2023 2:19:49 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة حديثة أن الأرض "تتجاوز المساحة الآمنة للبشر وذلك فقا لـ 6 من 9 معايير مهمة بالنسبة لصحتهم"، كما أن اثنين من الثلاثة عناصر المتبقية "تسير في الاتجاه الخطأ".
وذكرت مجموعة من العلماء الدوليين في دورية "ساينس أدفانسس"، الأربعاء، أن مناخ الأرض والتنوع الحيوي والبر والمياه العذبة وتلوث المغذيات ومواد كيميائية "حديثة" (مكونات من صنع الإنسان مثل الجزيئات البلاستيكية الصغيرة والمخلفات النووية)، كلها خرجت عن السيطرة.
بينما أوضحت الدراسة أن حموضة المحيطات وصحة الهواء وطبقة الأوزون فقط مازالت في معدلات تعد آمنة، لكن تلوث المحيطات والهواء متجهان في الاتجاه الخاطئ.
في عام 2009، وضع باحثو الدراسة 9 فئات قياسية متنوعة ومختلفة، واستخدموا قياسات علمية للحكم على صحة الأرض ككل.
وكانت الدراسة الأخيرة تحديثا لدراسة أخرى تعود إلى عام 2015، وأضافت عنصرا سادسا للفئة غير الآمنة، فقد تغير قياس المياه من "بالكاد آمن" إلى فئة "خرج عن السيطرة" بسبب تفاقم حالة الأنهار.
كما أن الدراسة وضعت قياسات أفضل لفهم أوسع للمشكلة.
فيما قال مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا أحد المشاركين في الدراسة يوهان روكستروم : "نحن في حالة شديدة السوء. يظهر في هذا التحليل أن الكوكب يفقد المرونة".
أما عن القياسات فبين روكستروم أن هذه القياسات تحدد مصير الكوكب، وأن العناصر التسعة تم تأسيسها علميا بشكل جيد من خلال عدد من الدراسات الإضافية المنفصلة.
وأكد روكستروم في حال تمكن كوكب الأرض من تجاوز هذه العناصر التسعة، فبالإمكان أن يصبح آمنا نسبيا، لكنه الآن غير آمن.

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