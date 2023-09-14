%94 من صيد الروبيان بمصائد الخليج العربي

%94 من صيد الروبيان بمصائد الخليج العربي
التاريخ
9/14/2023 2:19:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت إحصائية حديثة لوزارة البيئة والمياه والزراعة أن 94% من صيد الروبيان بالمملكة من مصائد الخليج العربي، حيث بلغت كميات المصيد من الروبيان خلال العام 2022 حوالي 11.756 طنًا متريًا؛ 11.037 طنًا متريًا منها كانت من مصائد الخليج العربي، و719 طنًا متريًا من مصائد البحر الأحمر.
وأشار تقرير حديث للوزارة إلى أن إجمالي المصائد البحرية في البحر الأحمر العام الماضي بلغ 23.846 طنًا متريًا، وإجمالي المصائد البحرية في الخليج العربي 40.417 طنًا متريًا، وإجمالي الاستزراع السمكي في المياه المالحة والعذبة بلغ 120.495 طنًا متريًا.
ارتفاع أعداد العاملين
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاملين من السعوديين في الصيد البحري خلال العام الماضي، حيث بلغ عددهم 3780 صيادًا، في المقابل كان عددهم خلال عام 2021 بلغ 3700 صياد، بينما بلغ عدد القوى العاملة من غير السعوديين في صيد الأسماك خلال العامين 2021-2022 حوالي 17.573 صيادًا مقيمًا، وكان المجموع الكلي للقوى العاملة في صيد الأسماك من سعوديين ومقيمين خلال عام 2021 بلغ 30.019 صيادًا، بينما بلغ عددهم خلال عام 2022 حوالي 30.099 صيادًا.
رحلات الصيد البحري
بلغ عدد رحلات الصيد البحري خلال العام الماضي 453.119 رحلة صيد مقارنة بالعام 2021 الذي سجلت عدد رحلات الصيد 484.665 رحلة.
كميات المصيد من الروبيان = 11.756 طنا متريا
الخليج العربي= 11.037 طنا متريا
البحر الأحمر= 719 طنا متريا
إجمالي المصائد البحرية في البحر الأحمر= 23.846 طنا متريا
إجمالي المصائد البحرية قي الخليج العربي= 40.417 طنا متريا
إجمالي الاستزراع السمكي في المياه المالحة والعذبة =120.495 طنا متريا
عدد العاملين السعوديين في الصيد 2021= 3700
عدد العاملين السعوديين في الصيد 2022= 3780
عدد العاملين غير السعوديين في الصيد = 17.573
المجموع الكلي للقوى العاملة في صيد الأسماك 2021 = 30.019
المجموع الكلي للقوى العاملة في صيد الأسماك 2022 = 30.099
رحلات الصيد البحري 2021= 484.665
رحلات الصيد البحري 2022= 453.119
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